En helt spesiell keeper

Når André Onana tar plass i buret i bortekampen mot Bayern München onsdag kveld, kan det hende at kameruneren får flashback til omtrent nøyaktig fem år siden, da han besøkte samme bane med Ajax i sin andre Champions League-kamp.

Ajax holdt Bayern til et imponerende 1-1 resultat den gang, og det var i den kampen at Ajax viste hva de var i stand til på europeisk toppnivå. Sesongen 2018/2019 imponerte laget fra Amsterdam en hel fotballverden – med minneverdige seiere mot Real Madrid og Juventus – og nådde semifinalen i CL, hvor bare et mål av Lucas Moura i det 96. minutt stoppet Ajax fra å nå finalen.

Melding fra Neuer

Men Ajax hadde imponert igjen med offensiv fotball, og Onana sto frem som en av grunnsøylene i det laget. Han fikk til og med en personlig videomelding fra Manuel Neuer på slutten av den sesongen.

– Hei Onana, dette er Manuel fra München. Jeg er din største fan. Selvfølgelig hadde du en veldig god sesong for Ajax, og dere fortjente også å være i finalen. Så ikke vær for trist, kanskje får du muligheten i fremtiden til å være semifinalen igjen, og få et bedre resultat enn i den forrige. Og jeg vil gjerne si: Fortsett som dette, du har hele karrieren foran deg.

Kind words from the main man @Manuel_Neuer 🐐 See you soon brother! pic.twitter.com/TwCoJS2Wzb — Andre Onana (@AndreyOnana) May 25, 2019

Vanskelig start i Ajax

I årene etterpå utviklet Onana seg videre og ble en av verdens beste keepere.

I årene han spilte for Ajax, imponerte han med sitt mangfold av ferdigheter, men måtte overkomme en utfordrende start i Amsterdam. Ta debuten hans for andrelaget til Ajax i 2015, for eksempel. Den var langt ifra prikkfri.

Onana var direkte skyld i det første målet til motstanderlaget Achilles ’29 – han mistet ballen idet han skulle spille ut bakfra – og hadde flere andre vanskelige øyeblikk med ballen i beina, som fikk tilskuerne til å lure på hvorfor Ajax hadde gjort så mye for å signere den da 18 år gamle keeperen fra Barcelonas akademi. Selv om Onana og Ajax ble bedre senere i kampen – laget fra Amsterdam vant 2-1 til slutt – er det på sin plass å si at hans første opptreden i Ajax-drakt var forglemmelig.

Hva enn man sier om viktigheten av førsteinntrykk, så er Onana beviset på at tidlige inntrykk fort kan endres. Keeperen forble rolig, slik han også kom til å være i utfordrende øyeblikk senere i karrieren.

RIVAL: Da Onana kom til Ajax var Jasper Cillessen (i grønt) klubbens førstekeeper. Her er nederlenderen i aksjon mot Barcelona i 2013. Foto: Peter Dejong/AP Photo

– Han utviklet seg veldig bra etterpå, sa Hennie Spijkerman, som var assistenttrener i Ajax den gang. I begynnelsen kunne han noen ganger være litt vill, men man kunne merke at han var en spesiell keeper, med ekstraordinære kvaliteter. Man kunne se at han var en veldig bra utøver, som var veldig flink med ballen i beina, og hadde fantastiske reflekser. Hans reaksjonsevner var utrolige.

På kort tid klarte Onana å overbevise mange folk i klubben. Likevel måtte han fortsatt vente et år før han fikk debuten sin for førstelaget, siden Jasper Cillessen var den ubestridte førstekeeperen. Men så snart nederlenderen dro til Barcelona sommeren 2016, fikk Onana sjansen, og han tok vare på den med begge hender.

Fetteren fikk landslagsplassen

Onana imponerte – han fikk fort sin egen sang blant Ajax-fansen – men samtidig kunne han ikke hvile på laurbærene fordi Ajax også hadde skaffet seg Tim Krul. Men Krul, som kom på lån fra Newcastle, holdt på å komme tilbake fra skade. Imens styrket Onana sin plass som førstekeeper. Likevel unnlot Onana å dra til Afrika for å forberede seg til Afrika-mesterskapet i 2017, for å unngå risikoen for å miste plassen sin. Om det påvirket Kameruns landslagssjef Hugo Broos eller ikke; Onana fikk ikke plass i troppen, og dermed var det ingen risiko for potensielle sanksjoner.

Kamerun gikk hele veien og vant turneringen. Onanas fetter, Fabrice Ondoa, sto i mål og spilte en avgjørende rolle i seieren.

UTELATT: Hugo Broos tok ikke Onana med i troppen til African Cup of Nations i 2017. Her feirer den belgiske landslagssjefen etter at Kamerun vant mesterskapet. Foto: Sunday Alamba/AP Photo

Onana og Ondoas tidlige karriereveier har treffende likheter. Begge ble fanget opp av speidere fra akademiet til Samuel Eto’o i Douala, før Ondoa dro til Barcelona i 2009, mens Onana fulgte etter et år senere. De to ble svært nære, og tilbragte også mye tid med andre unge kamerunske talenter som var på det berømte La Masia-akademiet den gang.

Fra Barcelona til Ajax

I 2014 imponerte Onana i Youth League-kamper mellom Barcelona og Ajax. Da Ajax kontaktet ham, bestemte han seg for å godta deres tilbud fordi han følte han kunne få en bedre sjanse på førstelaget deres i så ung alder.

– Det var en avgjørende faktor, sa Onana til Elf Voetbal om at han valgte Ajax.

– Chelsea, Arsenal og flere spanske klubber viste også interesse, men jeg trodde ikke jeg kom til å få spille der.

Følelsen hans om Ajax viste seg å stemme. I løpet av halvannet år etablerte han seg som klubbens førstekeeper, og Onana nådde Europa League-finalen i sin første sesong for Ajax – en finale de tapte mot Onanas fremtidige klubb Manchester United. To år senere vant Onana nederlandsk «The Double» og nådde nesten Champions League-finalen, denne gangen slått av Tottenham i semifinalen. Men keeperen hadde satt seg selv på det globale fotballkartet med mange imponerende forestillinger.

ASSISTENTTRENER: Hennie Spijkerman (til venstre) var assistenttrener for Onana i Ajax i flere år, og kjenner den kamerunske keeperen veldig godt. Her feirer Spijkerman Eredivisie-tittelen i 2014 sammen med Dennis Bergkamp. Foto: Stanley Gontha / BILDBYRÅN

– Han bemerket seg med sin reaksjonsevne og også sin fysikk, noe han klarte å forbedre enda mer med årene, reflekterer Spijkerman, som selv var keeper for klubber som PEC Zwolle og Go Ahead Eagles.

– Til å begynne med var kanskje bevegelsene hans delvis for å imponere, men over tid ble de mer effektive. Det ble til at det kun handlet om å stoppe baller, og deretter fordele dem til lagkamerater, helst med beina. Han utviklet seg veldig bra på det området.

– For mye selvtillit

Spijkerman, som jobbet i Ajax til slutten av 2017, medgir at Onana noen ganger spilte litt langt fra mål under det oppbyggende spillet, men indikerer at det er noe han har funnet en bedre balanse i.

– Vi påpekte det til ham, at han var hadde for mye selvtillit av og til, at han tok for mye risiko, som å spille ballen bak standfoten – til og med i sin egen femmeter, haha.

I et intervju med Manchester Uniteds nettside fortalte Onana om sine egne tanker om stilen sin.

– Jeg er veldig komfortabel bakfra, men det spørs. Jeg tror det viktigste er å kjenne situasjonen og det er det jeg gjør: Leser situasjonen, spesielt hva laget trenger i spesifikke øyeblikk.

Det kan avhenge av andelen ballinnehav Manchester United har i løpet av kampen også.

– Noen ganger må jeg spille høyere i banen, og noen ganger må jeg slippe meg ned. Det er bare avhengig av øyeblikkene, og man må kjenne igjen de øyeblikkene. Men jeg ser på meg selv som en moderne keeper, så jeg kan tilpasse meg til enhver situasjon.

KONFLIKT: Onana var med i Kameruns VM-tropp og spilte i begynnelsen av mesterskapet. Men etter en konflikt med landslagssjef Rigobert Song (til høyre), forlot Onana troppen. Foto: ISSOUF SANOGO/AFP

Hans evne til å havne i risikofylte situasjoner kan ha vært kjernen til en uenighet med Kameruns landslagssjef Rigobert Song under VM i 2022, fordi han skal ha ment at Onanas oppbyggende spill til tider var for risikabelt. Det førte til en krangel, som til slutt gjorde at keeperen forlot VM-leiren. Det ble etterfulgt av at Onana avsluttet landslagskarrieren, en avgjørelse han reverserte tidlig i september i år, etter ankomsten til Manchester. Dermed kan det bli flere VM-kamper på burvokteren.

– Alltid et smil om munnen

Onana prater åpent og er kjent for å lufte sine meninger, noe som reflekteres i hans involvering i FIFPROs globale spillerråd, en plattform for aktive landslagsspillere som viser lederskapskvaliteter ved å løfte saker de støter på innen fotballen. De er konsultert i saker som går på tvers av landegrenser, som f.eks. terminlister og anbefalte hvileperioder.

Spijkerman anerkjenner Onanas «rett frem»-karakter.

– Han visste hva han ville, som at han hadde et mål i tankene med fokus innenfra.

Hans tankesett som idrettsmann er bundet sammen med en positiv personlighet, forklarer den nederlandske treneren.

– Han hadde alltid et smil om munnen, kom godt overens med alle og var med på en spøk.

Dopingdom

Hans balanserte personlighet betyr at Onana ikke blir forstyrret av kritikere. Det viste seg etter den vanskelige starten for andrelaget til Ajax i 2015, og også seks år senere da han ble utestengt i 12 måneder av UEFA etter at han ble dømt for å ha brukt det forbudte stoffet Furosemide. Utestengelsen ble redusert til ni måneder av den internasjonale voldgiftsretten (CAS) etter at han forklarte at han tok feil av konens vanndrivende piller og noen små smertestillende tabletter.

Da han kom tilbake, mottok Onana kritikk for noen lite overbevisende opptredener. I tillegg var det ikke populært at han gikk kontrakten ut i Ajax og dro videre som Bosman-spiller. Karrieren fortsatte i Inter. I Milano fraristet han Samir Handanovic plassen som førstekeeper, og nådde enda en europeisk finale.

– André kommer til å ta alt

Spijkerman mener at Onana har utviklet seg til en allsidig keeper, og at har det som trengs for å lykkes på Old Trafford.

GJENFORENT: I Manchester United har Onana blitt gjenforent med Erik ten Hag, som også var hans trener i Ajax. Her er de to fra tiden i Ajax, nærmere bestemt kvartfinalen i Champions League i 2019. Foto: ISABELLA BONOTTO/AFP

– Han utstråler selvtillit og stabilitet, noen som skaper tillit blant hans lagkamerater, men som også er en nedslående følelse for motstanderne, som at det ikke blir lett å få noe som helst forbi ham. Han har den der teften og måten å opptre på. Under kamper husker jeg at jeg tenkte: «I dag kommer vi ikke til å slippe inn mål. André kommer til å ta alt.»

Med Onana så ser Manchester United ut til å ha fått en stødig keeper bak som de kan bygge på.