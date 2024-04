– En gjeng jenter uten filter

Fredag fra kl. 17:30: Se Randaberg - Øksil og hele Final Four på TV 2 Play

– Hun kan takke treneren for alt på volleyballbanen. For hun hadde aldri eksistert uten treneren, nærmest skrattler elitetrener for Randabergs volleyballjenter, Espen Sørbø, og smiler bort mot datteren Live Sørbø.

Live Sørbø er kaptein for Randabergs volleyballjenter som vant både serien og sluttspillet i fjor. Laget er en av de store forhåndsfavorittene foran nyvinningen «Final Four», som sendes på TV 2 Play fredag og lørdag.

24-åringens er inne i sin tredje sesong i Randaberg etter comebacket i moderklubben.

TRENER OG PAPPA: Elitetrener Espen Sørbø sammen med datteren og kaptein Live Sørbø. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

– Tenkte det var tåpelig å bli proff



Etter tre år som proff i tyske Ladies in Black Aachen, vendte hun tilbake til norsk toppvolleyball med ekstremt verdifull erfaring i bagasjen.

– Jeg ville egentlig aldri bli proff, fordi jeg syntes det var tåpelig å bruke hele døgnet på volleyball, medgir Live Sørbø når TV 2 møter henne sammen med pappa og trener Espen Sørbø i leiligheten i Byfjordparken i Stavanger.

– Men jeg fikk et tilbud fra Tyskland, og bestemte meg bare for å reise. Her var det bare å prøve. Treneren ble blant annet sparket, noe som egentlig var normalt der nede, så det gikk litt opp og ned for meg på banen. Men alt i alt så var det en veldig kul opplevelse, konstaterer hun.

Å kunne leve av volleyballen og idretten sin var en uvant og helt ny opplevelse for volleyballprofilen.



– Jeg var jo profesjonell, og fikk jo lønn. Klubben dekket også bil og drivstoff og andre utgifter. Så volleyball var egentlig det eneste du gjorde. Jeg levde jo et slags luksusliv, og ble jo egentlig bortskjemt av det, konstaterer hun.

PÅ HJEMMEBANE: Proffoppholdet i Tyskland bidro til at Live Sørbø fikk kjøpt seg leilighet i Stavanger. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

– Ble som en nikkedukke



Store deler av pengene Randaberg-jenta tjente i Tyskland bidro til å finansiere leiligheten hun nå bor i i Stavanger.

Det er imidlertid først og fremst alt hun lærte både som spiller og menneske landslagsspilleren tok med seg videre i livet.

– Ja, jeg er nok blitt mer moden, sier Live Sørbø ettertenksomt, og legger til:

– Da jeg reiste til Tyskland følte jeg at alle så på meg som jeg omtrent bare var 12 år. Og jeg ble liksom dyttet litt ned, og ble som en «nikkedukke». Så jeg har opplevd den siden også. Derfor forstår jeg nå bedre hvordan de yngste på laget vårt har det. Jeg føler nok min rolle på laget er å holde laget sammen. Som lim. Og hjelpe og pushe alle på laget, påpeker hun.

Pappa trener Espen Sørbø er inne i sin 11. sesong som Elitetrener for Randabergs kvinnelag.

– Har fint lite med at hun er datteren min å gjøre



I løpet av de siste årene har han gjort Randabergs volleyballag til et av landets beste lag.

Da datteren Live vendte tilbake til Randaberg etter proffoppholdet i Tyskland, utnevnte han henne umiddelbart til kaptein på laget.

– At hun er kaptein har mye med den rollen som hun har i laget, som opplegger. Det er som regel den spilleren som er mest mentalt sliten etter en kamp, forteller trener og pappa Espen Sørbø.

Og:

– I tillegg har hun et volleyballhode som er smartere enn meg i mange tilfeller. Så det falt seg egentlig ganske naturlig. Og det er ingen, tror jeg i hvert fall, som har stilt spørsmål rundt at det er min datter som er kaptein. Det har med den rollen hun har på laget å gjøre at hun er kaptein, og har fint lite å gjøre med at hun er min datter, påpeker han.

KAPTEIN: Live Sørbø er Randabergs ubestridte kaptein. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

– Skal hun få lov, liksom?



Gjennom hele oppveksten har han trent datteren på volleyballbanen. Men forholdet deres på banen er like godt som utenfor banen.

Selv om forholdet kan bli stilt på prøve i enkelte tilfeller.

– Han er nok den mest sensitive av oss. Jeg er nok ikke den spilleren som går mest mot treneren. For vi er vant med trenere som sier «lukk kjeften din, nå må du høre». For meg så er det nok unaturlig å spille for mye spørsmål, konstaterer Live Sørbø.

– De få gangene det har vært sånn, så ser jeg på pappa, og han bare viser «det skjer ikke!». Men så kan jeg stå og se på en annen spiller, som bare river kjeften opp mot treneren, og så tenker jeg: Skal hun få lov liksom? Men det er ikke et problem heller. Jeg stiller veldig sjeldent spørsmål til avgjørelsen treneren gjør, konstaterer hun.

Trener Sørbø vil ikke ta mye av æren for at datteren er blitt den volleyballspilleren hun er blitt.

– Den æren skal hun ha selv, med tanke på den dedikasjonen og ekstra treningen hun har lagt ned, slår den mangeårige volleyballtreneren fast.

HARDHAUS: Live Sørbø går foran i krigen i Randaberg. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

– En gjeng jenter uten filter, og en pappa som tyvlytter



Det er imidlertid en ting som kan irritere med det å ha en pappa som trener. Spillerne på laget er gode venninner også på fritiden, og når garderobepraten sitter løst om hva som skjedde i helgen eller andre ting, er det ikke alltid like lett å ha en pappa og trener som tyvlytter.

– Vi er en gjeng jenter her som ikke har filter. Alt renner ut av munnen vår. Så sitter de der og forteller ting i garderoben, og jeg må si «dere skjønner at dette er faren min? Kan dere lappe igjen!»

Hun fortsetter, lettere frustrert i stemmen:

– For eksempel, under trening på oppvarming, så sitter vi der og tøyer litt og forteller ting. Da ser jeg at pappa lister seg bort, og jeg må si «nå går du! Dette skal du ikke gjøre!». Jeg er nok den mest private på laget, og skyver ham litt vekk. For han er jo hele familiens sladrehank, innrømmer Live Sørbø.

Treneren innrømmer at han nok til tider har tyvlyttet litt på garderobepraten.

– Det er klart, når du har trent spillerne her så lenge, og kjenner familiene, så blir du glad i spillerne. Og jeg har de siste årene hatt spillerne her fra Nord, Øst og Vest i landet og så videre. De har et stort vokabular, hva skal jeg si? Jeg har nok lært mer enn de fleste rundt dette med anatomi uten å gå på skole, ler Espen Sørbø.

KLAR FOR FINAL FOUR: Live Sørbø (t.h) gjør seg klar til kamp sammen med lagvenninnene. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

– Jentene blir nok irriterte



Under helgens «Final Four» kommer det garantert til å komme noen gloser både fra treneren, spillerne og kapteinen.

Randabergs høytflygende volleyballjenter må nemlig finne seg i å være favoritter til å stikke av med den gjeve pokalen – ikke uten grunn.

For i fjor satte Randaberg norsk rekord med å gå gjennom seriespillet to år på rad uten tap.

Første motstander i «Final Four» er Øksil i semifinalen, før enten Koll eller Viking venter i finalen på lørdag.

– Jentene blir nok litt irriterte når jeg sier dette, men det er opp til oss om vi vinner eller taper, synes jeg. Det er ikke sikkert alle er enige i det, men jeg mener vi velger selv hvordan vi skal prestere og opptre, sier kaptein Live Sørbø.

– Det er veldig mange som ser på oss som favoritter. Men som Live sier, vi må ha fokus på eget spill. Så er vi på hjemmebane i tillegg, med de rundt oss som heier på oss, konstaterer trener og pappa Espen Sørbø før det braker løs i Randaberghallen.

