– En ganske syk story

BIG IN TAIWAN: Capsen til Gustav Iden har en helt spesiell historie. På grunn av den er han nå superhelt i Taiwan. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Historien om Gustav Iden og det meget spesielle forholdet til Taiwan starter i Japan i 2019.

Triatleten fra Ytre Arna, utenfor Bergen, er på treningsleir før prøve-OL.

På en av mange treningsturer finner Iden en blå skyggelue med noen symboler han ikke aner hva betyr.

– Jeg syns den så litt artig ut, så da bare begynte jeg å bruke den.

Iden begynte ikke bare å bruke capsen når han slappet av mellom øktene, en av verdens best trente menn brukte den i konkurranse.

– Så vant jeg VM i 2019. Bildet av at jeg krysset mållinjen gikk viralt i Taiwan fordi der skjønte de hva som stod på capsen. Det som står er lokasjonen til et tempel i Taiwan.

Et helt tilfeldig eksempel på gjenbruk skulle gi Gustav Iden en helt ny status på andre siden av jordkloden.

Det skulle ta helt av.

– Jeg ble invitert til Taiwan og ble møtt av mange tusen mennesker ved tempelet, alle ikledd samme caps som meg.

– Siden den gang har jeg hatt mitt eget tempel og vært æresinnbygger i byen der capsen er fra, sier Gustav iden til TV 2.

Symbolene på hodeplagget refererer til Shun Tse-tempelet i byen Puyan, Changhua i Taiwan.

Må ha livvakter

Nå, i begynnelsen av desember, var Iden tilbake i byen. Nok en gang ble 26-åringen fra Ytre Arna i Bergen tatt imot som en konge.

Det er kult å være kjendis i et annet land, sier 26-åringen til TV 2.

– Jeg fikk de samme livvaktene som jeg hadde sist. De syns det var veldig gøy å møte meg igjen, noe som selvsagt er kult.

HYLLES: Gustav Iden (i hvit t-skjorte) flankert av lagkompis Kristian Blummenfelt. Iden er blitt rikskjendis i Taiwan på grunn av capsen han fant på en treningstur. Foto: Privat

Men å være helt i et land, langt, langt unna hjemme, der språket er Mandarin, er ikke bare lett.

– Denne gangen fikk jeg en tolk som skulle hjelpe til med å oversette spørsmålene jeg fikk, men denne tolken var rimelig fersk i jobben, så det var bare bruddstykker jeg fikk oversatt. Det var utfordrende å skulle svare det de forventet da jeg ikke helt visste hva jeg svarte på, sier Iden og ler.

Ikke misunnelig på Braut Haaland

Det er mye oppstyr når Iden ankommer Taiwan. Egen tolk, egne livvakter og mange tusen fans som møter opp for å hylle bergenseren.

– Det var et eget opplegg ved tempelet med rundt et par tusen mennesker til stede. Senere var jeg i en opera der det var enda flere. Der måtte jeg kaste noe fra scenen som skulle frelse folk, sier Iden, tydelig engasjert etter nok et ellevilt opphold i øystaten.

HJEMOM: Gustav Iden (til venstre) og Kristian Blummenfelt vinner det meste i Triatlon. Her er de på en snarvisitt i hjembyen Bergen og en god treningsøkt i ADO Arena, før ferden går videre til nye treningsleirer og konkurranser. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Til vanlig reiser 26-åringen kloden rundt. Både på lange treningsleirer og konkurranser. Han får som regel gå i fred, og så sent som i sommer fikk verdensmesteren spørsmål om han var treneren til lagkamerat Kristian Blummenfelt.

I Taiwan er rollene snudd. Ingen triatlet i verden, få idrettsutøvere generelt, kan måle seg med statusen mannen fra Ytre Arna har fått etter at capsen ble plassert på hodet.

– Jeg trenger ikke livvakter i Bergen, sier Iden og smiler.

– Når man er hjemme, så er det greit å ha det stille og rolig. Jeg kunne aldri levd livet som en «ekte kjendis» og blitt gjenkjent over alt, sier 26-åringen.

IKKE MISUNNELIG: Erling Braut Haaland er en av verdens mest ettertraktede fotballspillere. Manchester City-spilleren får sjelden gå i fred – det er ingen tilværelse Gustav Iden misunner. Foto: MOLLY DARLINGTON

– Hvis jeg en dag trenger litt ekstra selvtillit og litt oppmerksomhet, så er det bare å booke noen billetter til Taiwan, kose seg en uke, så reise hjem igjen.

– Du misunner ikke Erling Braut Haaland som har det slik hele tiden?

– Absolutt ikke. Nei, det virker som et mareritt, sier Iden til TV 2.

Sponsor fra capsens hjemland

Som en av klodens aller beste triatleter er Gustav Iden en ettertraktet mann på sponsormarkedet. TV 2 har tidligere omtalt at 26-åringen fikk laget sine egne millionsko fra ON før Ironman på Hawaii.

– Sykkelsponsoren min, Giant, er fra Taiwan og er et av de største selskapene i landet, så den tilknytningen jeg har til Taiwan nå, er ganske spesiell.

VINNERSYKKEL: Triatlon utøver Gustav Iden viser fram sin spesiallagde sykkel fra den taiwanske produsenten og sponsoren hans, Giant. Iden spurte om å få produsentnavnet på norsk også, og slik ble det. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Sykkelen Iden benytter i konkurranse er spesialdesignet og bærer preg av et meget godt og spesielt forhold til den asiatiske øystaten.

– Jeg har fått gjort om merket «Giant» til «Kjempe» på den ene siden, den har tegnene på capsen inngravert og Bryggen i Bergen er også på rammen, sier Iden.