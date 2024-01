Det norske sykkellaget imponerte Tour de France-arrangøren så mye i debuten at de får delta igjen.

– Dette er en enormt stor dag for Uno-X. En invitasjon til Tour de France er noe man ikke kan ta for gitt, sier Uno-X-sjefen Jens Haugland til TV 2.



Det er kun de 18 World Tour-lagene - samt de to best rangerte lagene på nivået under - som er garantert deltakelse i sommerens store sykkelsirkus.

Det norske laget - som fikk sin Tour de France-debut sist sommer - var derfor avhengig av å bli tildelt ett av to «wild card» som arrangøren står fritt til å dele ut.

Og i dag kom bekreftelsen fra ASO-hovedkvarteret i Paris om at Alexander Kristoff og hans lagkamerater igjen kan se frem til en sommer på fransk asfalt. TotalEnergies fikk det andre «wild cardet». Det ble samtidig kjent at Uno-X fikk plass i det viktige Tour-oppkjøringsrittet Critérium du Dauphiné, men ikke i Paris-Nice.

Jakter etappeseier



– Vi vet at det vi gjorde i 2023 ikke er godt nok neste år. Da hadde vi en ambisjon om etappeseier. Vi reiser til Italia, der det hele starter i juni, med samme mål. Nå har vi fått invitasjonen tidlig. Det gjør at vi har en forutsigbarhet i planleggingen. I tillegg får vi sykle alle de store endagsrittene i år. Når vi attpåtil vet at vi har forsterket laget foran sesongen, så gjør det oss bedre rustet til å kunne nå målsettingen, sier Haugland.

Inn på laget har de fått Andreas Leknessund, Jonas Iversby Hvideberg, Markus Hoelgaard og - ikke minst - Magnus Cort Nilsen.

– Det er ikke langt unna å kunne kalles et drømmelag, i kombinasjon med de rytterne vi har fra før. Jeg er skikkelig stolt av gjengen. Nå gjelder det å vise det.

NYKOMMER: Danske Magnus Cort er blant stjernesigneringene til Uno-X foran 2024-sesongen. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Kryptisk melding

Uno-X-sjefen hadde en anelse om at Tour de France-invitasjonen ville bli annonsert i starten av januar. Det var nemlig slik ASO gjorde det sist. I tillegg har Christian Prudhomme hintet om at Uno-X ville få fornyet tillit, ikke minst da TV 2 møtte ham i den franske hovedstaden i slutten av oktober, i forbindelse med presentasjonen av sommerens Tour de France-løype.

– Det er et veldig bra lag, som har en veldig god spirit og som har levert veldig gode resultater, skrøt mannen med gullbilletten.

Da TV 2 fulgte opp med å påpeke at det hørtes ut som om han allerede hadde bestemt seg, gliste han bredt og slo ut med armene.

– Jeg kan ikke gi deg noe svar, sa han etter noen sekunders betenkningstid. Før han la til:

– Ikke bekymre deg.

Av stor betydning

Tre måneder etterpå er det klart at Uno-X blir ett av de 22 lagene som står på startstreken i Firenze 29. juni.

– Dette kommer ikke som en overraskelse, men det er likevel en fin bekreftelse på at ASO liker det de har sett fra Uno-X. I fjor satte de farge på rittet med offensiv og solid kjøring, og det var vanskelig å se hvem som eventuelt skulle tatt fra dem plassen, sier TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes.

COMEBACK: Etter tre år i DSM er Andreas Leknessund tilbake i Uno-X med et klart mål om å sykle Tour de France til sommeren. Foto: Sindre J. Olsen

Jens Haugland legger ikke skjul på betydningen av å få delta i Tour de France for laget som sykler på nivå to i sykkelsporten.



– Sportslig sett så er dette det aller heftigste man kan oppleve, ikke minst i forhold til det å bli enda bedre og sterkere. Det viste årets Tour de France. De åtte guttene som deltok der presterte veldig bra etter sommeren. Man flytter rett og slett nivået sitt en etasje høyere. Og kommersielt - med den innsatsen som vi legger ned - så er det ikke mange årene man kan være ute av Tour-en. Eksponeringsverdien - og i forhold til valuta for investeringen - så er det av meget stor betydning. Hvis om man skal drive et proft lag som sikter mot verdenstoppen, må man sykle Tour de France.

Dette er en voldsom vitamininnsprøyting for laget som så dagens lys i 2017. Neste uke sesongåpner laget på Mallorca.

– Jeg forventer at Uno-X fortsetter å ta steg i 2024. Laget er forsterket, og spesielt signeringene av Magnus Cort og Andreas Leknessund gjør laget mer solid og farlige med tanke på etappeseire. Laget begynner nå å bli så godt at det snart kan regnes som skuffende om de ikke tar en etappeseier i Tour de France, mener Drivenes.