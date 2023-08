En debatt der enighet virker umulig

Diskusjonen om VAR har avdekket to ting: Alle er enige om at dagens utgave ikke fungerer, og de tydeligste supportergruppene vil aldri akseptere noen annen form for videodømming enn maksimalt mållinjeteknologi.

Å redusere VAR-debatten til om man er for eller mot mer rettferdige dommeravgjørelser er et blindspor. Vi får en mye bedre og ærligere debatt hvis begge sider anerkjenner at her handler det om vidt forskjellige hensyn som må veies opp mot hverandre.

Etter en halv sesong med VAR kan vi trygt si at dommernes nye verktøy har skapt bruduljer. Mål som blir godkjent etter sju minutters nistirring på en potensiell offside, supporterprotester og avgjørelser som ofte føles vel så vilkårlige og skjønnsmessige som før videodømmingens inntog.

Både dommerne og fotballforbundet understreker at de er i en innkjøringsfase. Ingen kan forvente at VAR skal fungere prikkfritt fra første stund. Andre mener at all frustrasjonen skyldes for få kameravinkler og at norsk fotball kun har billigvarianten av videodømming.

I så måte er serieåpningen i England og bruken av VAR-teknologiens Rolls Royce svært dårlige nyheter. Allerede etter første serierunde har vi fått sesongens første beklagelse fra dommerstanden.

Wolverhampton skulle hatt straffe mot Manchester United. Når ikke engang den ligaen med mest penger og ressurser får det til å fungere noenlunde etter boka, er det da håp for at norsk fotball skal lykkes med å bruke VAR på en måte som ikke føles vilkårlig eller tar så lang tid at det stjeler alt fokus?

VARs iboende problem er at det ble solgt inn som et verktøy som kun skulle ta de åpenbare feilene. Mye av tanken og argumentene til de ivrigste VAR-tilhengerne tar også utgangspunkt i at de fleste dommeravgjørelser i fotballen er svart/hvitt. At vi har et klart og tydelig regelverk som gjør at man stort sett alltid kan gi en objektiv fasit på om noe er straffe, hands eller rødt kort. Men så enkel er ikke fotballen.

Det finnes gråsoner. Så lenge det er mennesker som tar avgjørelsene, vil det alltid være rom for subjektive vurderinger. Fotball er et for komplisert spill til at alt kan være enten eller. Jeg tror det er uklokt av VAR-entusiastene å late som noe annet.

Det er også uklokt å ikke ta innover seg at VAR faktisk endrer arbeidsbetingelsene for supporterne på tribunen. «VAR dreper øyeblikket» har vært et av slagordene på tribunene. Og det er helt riktig i mange tilfeller. Å vente i flere minutter på om en scoring er godkjent eller ikke tar selvfølgelig vekk noe av den spontane euforien som er selve jackpoten for tribunesliterne.

Fotballens enorme popularitet handler mye om nettopp tribunelivet og tribunekulturen. Uten fotballsupporterne hadde fotballen aldri i verden hatt en så enorm posisjon i samfunnet. Fotball er mer enn idrett, det er en livsstil for mange. Et kulturelt fenomen som har enorm kraft verden over.

Å bagatellisere at et nytt verktøy i fotballen fundamentalt endrer forutsetningene for tribunekulturen er å undervurdere supporterens rolle i fotballens vei mot verdensherredømme. Fotball har alltid handlet om langt mer enn millimeterrettferdighet og best mulig håndheving av regelverket.

Fotball er mer enn idrett. Det er kultur, identitet, følelser og sterke fellesskap som formes på tribuner, puber og i slitne klubbhus. Det er ingen fotballfans som har forelsket seg i sporten fordi den har vært rettferdig. Fotballen har aldri vært rettferdig.

Alle som ønsker VAR velkommen bør ta inn over seg at dette er en reell interessekamp om hvem fotballen skal være til for. Ulike hensyn og behov må veies opp mot hverandre.

Det finnes ingen VAR-skjerm vi kan gå bort til for å få en endelig fasit på om VAR er bra eller dårlig for fotballen. Det handler om hvilke behov du vektlegger tyngst.

Flest mulig korrekte dommeravgjørelser må veies opp mot best mulig opplevelse for supportere og tv-publikum. Best mulig arbeidsforhold for dommerne må veies opp mot best mulig arbeidsforhold på tribunen.



På samme måte bør de argeste VAR-motstanderne også ta innover seg dommernes perspektiv. Dommeren har en utsatt rolle, og i en verden der alle på tribunen har tilgang på repriser umiddelbart på mobiltelefonen sin, er det klart dommerne ønsker å kunne se de samme bildene.

Mye av grunnen til at jeg har støttet innføringen av videodømming er utallige situasjoner opp gjennom der alle unntatt dommeren kan se på første reprise at et lag skulle hatt straffe eller at et mål skulle vært annullert. Det føltes ekstremt merkelig at dommeren var de eneste som ikke hadde tilgang til denne informasjonen.

Også supportere har interesse av at kampavgjørende situasjoner bedømmes riktig. Ingen ønsker å se laget sitt rykke ned eller tape en cupfinale på grunn av en åpenbar dommerfeil alle kunne se allerede på første reprise.

Det er også en realitet at norske dommere må få jobbe med VAR hvis de skal kunne dømme ute i Europa. Det er verdt å lytte til dommerne når de trekker frem dette poenget, både med tanke på rekruttering til og utviklingen av den norske dommerstanden.

Debatten om VAR hadde blitt langt bedre hvis vi hadde klart å ha to parallelle diskusjoner gående. Det er nemlig to ulike problemstillinger norsk fotball bør ta stilling til.

Det første spørsmålet er hvordan man kan få VAR til å fungere best mulig. I mitt hode innebærer det at VAR forstyrrer flyten i kampen minst mulig og oppleves mest mulig konsekvent. For å få til det, må tiden selvsagt ned. Terskelen for å gripe inn på en måte som avbryter kampen må også være høyere. Og dommerne må klare å være koordinert nok til å behandle like situasjoner noenlunde likt. Ikke lete etter feil med lupe, men etterleve mantraet om «clear and obvious».

Min opplevelse fra å ha fulgt Serie A ekstremt tett da VAR ble innført der i 2017/18-sesongen er at det faktisk fungerte langt bedre da enn nå. Det føltes mindre inngripende, tok kortere tid, virket mindre vilkårlig og gikk inn i færre situasjoner.

I så måte har ikke VAR har blitt bedre med årene, det har blitt verre. Hvis VAR virkelig skal være fotballens fremtid, må det tas grep både her i Norge og internasjonalt.

Det andre store spørsmålet er om vi i det hele tatt bør ha videodømming i fotball.

Gjør VAR fotballen bedre? Er noen flere korrekte dommeravgjørelser en stor nok gevinst til å veie opp for ulempene? Er dommerens behov for flere verktøy viktigere enn flyten i spillet og opplevelsen for publikum? Havner norsk fotball helt i bakevja hvis vi blir en av veldig få ligaer i Europa uten VAR?

Svaret på disse spørsmålene er ikke gitt, men de må diskuteres åpent og ærlig uten at man karikerer den andre sidens standpunkter. Hvis ikke, kommer frontene i norsk fotball bare til å bli steilere og steilere. Og dermed kommer VAR bare til å stjele mer og mer fokus.

Selv har jeg hele veien støttet innføringen av VAR. Men samtidig som tonen i debatten blir stadig mer skråsikker, blir jeg personlig mer og mer usikker. Jeg er ikke lenger sikker på om fordelene med VAR veier opp for alle de åpenbare ulempene.