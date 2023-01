– En av dem som trener mest i verden

– Stjernen kommer til sist. Det er akkurat sånn det skal være, sier Uno-X-sjefen Jens Haugland og gliser bredt.

Mens de andre rytterne har stilt seg opp i strandkanten i Altea for å ta det offisielle lagbildet, er det én mann som mangler: Nysigneringen Alexander Kristoff.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Når han kommer småløpende ut fra hotellet noen minutter etter oppmøtetidspunktet begynner de andre rytterne å klappe.

– Jeg fortjente å få litt tyn, men rommet mitt er på den ytterste fløyen, så det var litt langt å gå, forteller han unnskyldende når TV 2 møter ham etterpå.

HARDKJØR: Sammen med Tord Gudmestad (t.v) og resten av Uno-X-gjengen har Alexander Kristoff ladet opp til sesongen med treningsleir i Altea i Spania. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2 Les mer

35-åringen stortrives i det norske profflaget. Og han får mye skryt av omgivelsene etter ankomsten.

– Han er rå

– Alexander Kristoff kommer inn uten stjernenykker. Han er en utrolig omgjengelig mann, som er veldig hyggelig og enkel å ha med å gjøre. Han har allerede hevet listen i treningsarbeidet vårt, forteller sportssjef Kurt Asle Arvesen og får støtte fra Tobias Halland Johannessen.

HEVET LISTEN: I løpet av den korte perioden Kristoff har syklet for Uno-X har han allerede hevet listen i treningsarbeidet. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Han er helt rå og går foran som et forbilde. Det er ikke mange som klarer å følge opplegget hans. Det krever noen år før man tåler det. Men det at han viser hvor hardt han jobber, gjør at vi andre må henge på, sier 23-åringen - som regnes som et av de mest spennende talentene i norsk sykkelsport.

FORBILDE: Tobias Halland Johannessen anser Kristoff som et forbilde for de yngre syklistene. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Kristoff er bevisst på sin rolle når han nå kommer «hjem» etter et langt liv ute i den store proffverden.

– Jeg er den samme fyren som for ti år siden, forskjellen er bare at jeg har noen resultater å se tilbake på. Men resultater er ferskvare, så du må fortsette å prestere hvis du skal kalle deg en stjerne, sier 35-åringen.

KLAR: 35-åringen sesongdebuterer i Valencia Rundt, som starter 1. februar. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Han er også tydelig på at han først og fremst er i laget for å levere i ritt, og at han ikke er der som en mentor.

– Jeg håper at jeg skal klare å holde det samme nivået som jeg har hatt de siste årene. Men nå er jeg desidert eldst i laget, så det kan jo automatisk bli slik at jeg også får en slik rolle. Jeg forsøker jo å hjelpe de som er yngre og bidra opp mot dem.

TILFREDS: - Jeg har følte meg hjemme fra dag 1. Det har vært en enkel og smooth overgang. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Hva er det viktigste du kan lære dem?

– Det kan være opp mot løp, der jeg kan si noe om hvordan man angriper etappene og avslutningene. Og på trening. Alle guttene har egne trenere, men jeg kan bruke min erfaring til å ta tak i ting som jeg ser at vi kan gjøre annerledes og smartere. Jeg ser jo blant annet at noen er litt redde for å slite seg ut, og at de kan trekke seg litt tilbake hvis de har hatt noen tunge dager. Da føler jeg at man heller bør kjøre på videre. Plutselig kommer du deg gjennom og føler deg bedre. Det er ikke sikkert det funker for alle, men det funker for meg, svarer Kristoff.

FORBILDE: Alexander Kristoff ble i fjor ranket som den 8. beste rytteren i verden. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Kneproblemer

Kurt Asle Arvesen forteller at de nå legger opp treningene etter ledestjernene.

– Vi må skru til skruen for å se hvor det ryker. Dette er toppidrett på aller høyeste nivå. Vi snur derfor hver stein og trener knallhardt. Nå legger vi opp treningen etter de beste, så får de som ikke tåler det justere seg.

Under samlingen i Spania fikk flere av rytterne problemer med kneet. Arvesen ser ikke bort fra at dette henger sammen med hardkjøret i vinter. Tobias Halland Johannessen og Idar Andersen dro tilbake til Norge for å få behandling før den ble avsluttet - uten at det er tegn til noe annet enn overbelastning.

FORNØYD: Kurt Asle Arvesen mener at Alexander Kristoff er blant de rytterne som trener mest i verden. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Kristoff er en av dem som trener mest i hele verden. Og har gjort det over lang tid. En del av de unge guttene må derfor justere seg litt, understreker sportssjefen.

Mens Kristoff merket at lagkameratene i tidligere lag har fått et aldri så lite treningssjokk i møte med ham, er situasjonen en annen i Uno-X. På den siste treningsleiren før sesongåpningen i neste uke har flere av rytterne vært ute på åttetimersturer i områdene rundt Altea

– Nordmenn er generelt veldig god på trening. Det var nok et større sjokk der jeg var før. Her er det ikke så spesielt.

MIL ETTER MIL: Det har blitt treningsturer på opp mot åtte timer om dagen for Uno-X-gjengen, som lader opp til sesongen i Spania. Foto: Ingrid Wollberg

Stavanger-mannen skal debutere for Tour de France-laget i etapperittet Valencia Rundt i starten av februar.

– Jeg føler at jeg har fått en annen motivasjonen etter overgangen, og jeg blir pushet av unggutta. Jeg får virkelig høre det hvis de slår meg. Det gjør at jeg ikke vil bli slått. Det har hatt en god effekt på treningene mine og gitt meg en boost. Det håper jeg å dra med meg inn i sesongen. Jeg hadde en bedre sesong i fjor enn jeg hadde i de foregående årene, så jeg håper å være på samme nivå, sier Kristoff - som i fjor ble ranket som verdens 8. beste rytter.