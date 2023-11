– En alvorlig ripe i lakken

Popularitetsfall for Klæbo:

I perioden mai til september i fjor var Johannes Høsflot Klæbo nummer tre på Sponsor Insights kåring av de best likte idrettsutøvere blant befolkningen.

Nå viser ferske tall analyseselskapet har delt med TV 2 at langrennsstjernen har falt helt ned til sjuendeplass. Trønderen har gått ned fem prosentpoeng fra 2022 i samme periode.

Øverst på listen troner Karsten Warholm, etterfulgt av Johannes Thingnes Bø, Birgit Skarstein, Jakob Ingebrigtsen, Tarjei Bø og Martin Ødegaard.

Deretter kommer Klæbo. Erling Braut Haaland, Casper Ruud og Nora Mørk fullfører listen:

– Det kan påvirke

Vegard Arntsen er daglig leder i Sponsor Insight.

Han poengterer at det ikke er spesielle faktorer basert på sportslige prestasjoner som tilsier at brødrene Bø og Jakob Ingebrigtsen skulle gå forbi Klæbo.

FORBIGÅTT: Johannes Thingnes Bø, Jakob Ingebrigtsen, Tarjei Bø og Martin Ødegaard har alle passert denne mannen i Sponsor Insights nye måling. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Det kan være så enkelt som at de andre prestasjonene er bedre, men hvis man ser på Bø-brødrene og Jakob Ingebrigtsen, er prestasjonene ganske sammenlignbare med tidligere år, sier Arntsen.

Undersøkelsen blir gjort med 4000 intervju på årsbasis, som er jevnt fordelt gjennom hver uke i året. I perioden fra mai til september er det gjennomført 1667 intervjuer, ifølge analysen.



– Det er rett og slett et fall i popularitet blant folket for Klæbo, er Arntsens beskrivelse.

– Hva skyldes det?

– Det blir bare spekulasjoner, men når det blir mer oppmerksomhet på det utenomsportslige enn det sportslige, og på en type sak folk egentlig ikke forstår helt, kan det påvirke noe.

Sponsor Insight-lederen sikter til konflikten mellom Klæbo og Skiforbundet, som har pågått de siste månedene.

DAGLIG LEDER: Vegard Arntsen i Sponsor Insight. Foto: Alva Thylén

– Jeg tror det blir negativt ladet. Det bygger ikke noe popularitet for verken Klæbo eller Skiforbundet, hevder Arntsen.



Samtidig vil han legge til:

– Ser man på den yngste aldersgruppen på 18 til 29 år er Klæbo nummer to. Da er det kun Erling Braut Haaland som er foran. Klæbo appellerer fortsatt veldig bra til de yngste.

Får støtte av Northug

TV 2s langrennsekspert Petter Northug har flere tolkninger når han får presentert tallene.

– Johannes har stått i en liten kamp, og da får han ofte et omdømme gjennom det som kanskje ikke er helt riktig i forhold til utøveren Johannes, som folket har lært seg å like, sier Northug.

– Jeg tenker at vi har så mange fantastiske gode utøvere nå som gjør seg bemerket. Det gjør det tøffere for vintersportsutøvere, spesielt på sommerhalvåret, reflekterer han videre.

DUO: Haakon Klæbo og Johannes Høsflot Klæbo på en høydesamling i Park City i USA. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

TV 2 har vært i kontakt med far og manager Haakon Klæbo. Verken han eller Johannes Høsflot Klæbo ønsker å kommentere denne saken.



Klæbo brøt med landslaget i april.



Siden har 27-åringen og teamet flere ganger vært i samtaler med Norges Skiforbund om en enighet.

Dette for at langrennsprofilen skal kunne gå verdenscuprenn kommende vinter.

13. oktober ble det signalisert fra Team Klæbo at det var enighet om en standard representasjonsavtale, slik at Klæbo kan stille til start i Ruka i Finland 24. november.

Adressa møtte Klæbo i italienske Livigno onsdag.

«Det er ingen løsning på konfliktene og 27-åringen mangler fremdeles en avtale som lar ham konkurrere i verdenscupen», skriver avisen.

– Omdømmet har fått seg en alvorlig ripe



TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad tror Klæbo innledningsvis i diskujonene hadde «folket» på sin side, men at det senere har snudd.

KLAR BESKJED: Petter Soleng Skinstad er TV2s langrennsekspert og kommentator. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Jeg tror at jo lenger denne saken har stått på, særlig nå i det siste og med denne analysen til Sponsor Insight, har omdømmet fått seg en alvorlig ripe i lakken, sier Skinstad.

Team Klæbo møtte pressen på Orkanger i oktober.

Der fortalte pappa Haakon Klæbo at sønnen ønsket fri fra avtalen i to perioder. Problemet lå ifølge teamet om åtte-ni dager etter Tour de Ski.

– For meg er det viktig å se på totalen. Jeg har takket nei til landslag fordi jeg mente det ikke var godt nok. Det handler om hvordan man behandler folk og verdier, uttalte Klæbo til TV 2.

Skinstad savner en større åpenhet rundt svarene til stjernen som representerer Byåsen Idrettslag.

– Utad har det kommet dårligere og dårligere forklaringer fra Klæbo-leiren på hva det diskuteres om, mener eksperten.

STILTE OPP: Johannes Høsflot Klæbo under presseseansen på Orkanger i oktober. Foto: Per-Atle Karlsen / TV 2

– Opinionens syn har nok dreid seg mer mot Skiforbundet gjennom sommeren og høsten, spår Skinstad videre.

Petter Northug brøt selv med landslaget tilbake i 2013.



– Dessverre får man ofte et stempel i en sånn konflikt, som folk diskuterer i de tusen hjem. Mange danner seg et feil inntrykk gjennom det som står i media, sier TV 2s langrennsekspert.

DEN GANG DA: Johannes Høsflot Klæbo og Petter Northug før Wolrd Cup på Lillehammer tilbake i 2016. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Johannes kan komme negativt ut av dette med at folk tenker at han bare er opptatt av penger og sitt eget beste, selv om det ikke er tilfelle, legger Northug til.

At det dreier seg om økonomi, har manager Haakon Klæbo avfeid.

– Det handler overhodet ikke om penger, men om kontroll på egen tid, svarte faren på pressekonferansen på Orkanger for litt under en måned siden.

Northug opplevde lignende støy

Da Northug satset for seg selv fikk han både negative og positive tilbakemeldinger.

– De gikk på at jeg var egoistisk, går etter penger og tenkte egen vinning. Men folk var ikke klar over at jeg kunne tjent mer penger på landslaget, hevder han.

– Vi gjorde det for å vinne gull, ikke økonomisk vinning. Det gjør det heller ikke for Johannes, selv om det kan se sånn ut, lyder det fra Northug.

– Opplever du at folk tror på deg når du sier at det ikke handler om penger?

– Jeg har lagt alt slikt bak meg. Nå går jeg på ski og stenger ut alt sånt. Folk må få mene det de vil, jeg gjør bare jobben min. Mitt fokus er å krige på, i løypa først og fremst, svarer Johannes Høsflot Klæbo til Adressa.

– I drømmeposisjon

Northug opplevde selv braksuksess under Falun-VM i 2015 med fire gull.

– Jeg tror og håper Johannes kommer styrket ut av dette. Det er en privilegert utøver som er i drømmeposisjon med VM på hjemmebane i drømmealder, sier TV 2s langrennsekspert.

Det skjer i 2025 i Trondheim.

Klæbo understreket i oktober at han har full forståelse for at han og Skiforbundet er avhengige av hverandre.



– Men det er et samspill. Og da må man spille på lag. Det kan ikke kun gå den ene veien. Det må gå begge veier. Det føler jeg er en viktig del, sa 27-åringen.

YDMYK: Arne Baumann, generalsekretær i Norges skiforbund. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Torsdag gikk den ferske generalsekretæren i Norges Skiforbund, Arne Baumann, ut med en kronikk i VG der han varslet grep etter at Lucas Braathen la opp som alpinist.



Der erkjente han at forbundet hadde mislyktes med ambisjonen om at det skal «være plass for at enere, individualister og fargerike profiler skal blomstre og trives».

TV 2 opplyser: Skiforbundet er en av Sponsor Insights kunder.

Daglig leder Vegard Arntsen forteller at de er et analysebyrå som leverer objektive undersøkelser og at de har gjort de samme målingene i mange år.