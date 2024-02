Emil Iversen fikk sjokk: – Helt sykt

SJANSELØS: Emil Iversen ble slått med mer enn to minutter. Foto: Geir Olsen / NTB

BEITOSTØLEN (TV 2): Emil Iversen (32) skjønte etter hundre meter at noe var galt.

– Og det er litt tidlig, medgir trønderen overfor TV 2.

Iversen hadde meldt seg i god form på forhånd, men hadde ikke kjangs på ti kilometer fristil under NM på Beitostølen.

32-åringen endte på 52. plass, to minutter og 18 sekunder bak vinneren Gjøran Tefre.

– Det var ille, ja. Det var ikke noe artig. Det var overraskende, for det har føltes bra lenge. I dag var det et eller annet som var skikkelig «gæli». Så jeg får se hvordan det utvikler seg, sier Iversen.

Han vet ikke hva som var galt.

Så sent som i januar vant Iversen et renn i Skandinavisk Cup, nivået under verdenscupen.

– Det var egentlig tungt etter at jeg passerte ut fra stadion. Da begynte jeg å bli sliten. Da er det 9,9 kilometer igjen. Jeg har ikke et veldig godt svar, for det har føltes veldig bra og skøytingen har begynt å bli skikkelig bra. Det var ikke det jeg håpet på i dag.

BLYTUNGT: Emil Iversen sier at han fikk det etter kun hundre meter i NM-løypene på Beitostølen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Hvor overrasket er du?

– Jeg er litt sjokkert over at jeg er i så dårlig form, jeg så ikke den komme. Det var ingen indikasjoner på det, egentlig. Det er det som er litt spennende. Du kan føle deg bra, og så kan det gå rett til helvete.

Så er spørsmålet om det bare var en dårlig dag for mannen med VM-gull på femmila.

– Formen er veldig bra, men i dag var det helt horribelt dårlig form. Jeg får kjenne litt på kroppen i morgen. Jeg skal heldigvis ikke gå, fortsetter Iversen.

Han skal i ilden igjen på lørdag.

Da er det skiathlon på programmet.

– Jeg har trent og var litt syk for ikke så lenge siden. Jeg følte på mange måter at jeg hadde kvittet meg med det, så jeg har ikke et godt svar i dag. Det var forferdelig å gå. Jeg kan nesten ikke huske å ha vært så tung noen gang.

Han beskriver:

– Det var helt sykt. Det føltes som jeg aldri hadde trent før. Det stemmer ikke overens med hvordan jeg har følt meg tidligere i uken og uken før.