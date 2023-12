Elyounoussi ble jaktet i Saudi-Arabia: – De er fortsatt i kontakt

VALGTE DANMARK: Mohamed Elyounoussi signerte for FC København i sommer og fikk nylig oppleve det foreløpige høydepunktet da han scoret i seieren over Manchester United. Foto: LISELOTTE SABROE / AFP

Mohamed Elyounoussi (29) takket nei til langt mer lukrative tilbud før han signerte for FC København i sommer.

– Dette er ikke den sommeren der jeg har fått slappet mest av, erkjenner Elyounoussi på spørsmål om å nøste opp i ukene som endte med at han valgte å signere for FCK.



Valget begynner å se vellykket ut: «Moi» scoret mot Manchester United i Champions League og gjorde deretter et vellykket comeback på det norske landslaget etter noen samlingers fravær.

– Til slutt sto det mellom tre-fire klubber. Da jeg gikk gjennom kriteriene, var København på toppen, sier han om sommerens valg.

– Det var så slitsomt

Men det var ikke gitt at han skulle ende i Danmark da han sto kontraktsløs etter at avtalen med Southampton utløp den 30. juni.

– Jeg hadde stort sett telefonsamtaler eller Zoom-møter hver dag med forskjellige sportsdirektører, trenere og eiere rundt omkring, sier han.

Tre kriterier lå til grunn da han skulle velge det han har beskrevet som karrierens viktigste kontrakt: Det måtte passe for familien (kone og tre barn), økonomien måtte være god nok, og det sportslige nivået måtte være høyt nok.

– Det er første gang jeg har vært kontraktsløs noensinne. Jeg har aldri vært ordentlig med i en sånn prosess. Alt har gått via agenten tidligere. Det var så slitsomt, sier Elyounoussi.



Han tok på et tidspunkt med seg kona til Nice i Frankrike for å koble av i en uke uten barna, men endte opp med å sitte i møter også der.

– Det var en viktig kontrakt for meg. Da måtte jeg legge ekstra tid og energi i det, sier han og røper:

– Om jeg kunne, hadde gått for det økonomiske, ville jeg ikke vært i København.

Smigret av Saudi-Arabia

Sommeren var preget av Saudi-Arabias voldsomme inntog i overgangsmarkedet, der de signerte verdensstjerner som Karim Benzema, Neymar og Sadio Mané.

Den saudiarabiske ligaen opererer med en eksklusiv liste over spillere som er sterkt ønsket og kan tilbys ekstraordinære økonomiske betingelser.

På den listen står Mohamed Elyounoussis navn.

– Jeg opplevde det som at jeg var et mål for dem, bekrefter «Moi».



– Det er ikke mange som kommer på en sånn liste. Det var selvfølgelig smigrende. Jeg synes det var veldig spennende. Men det passet ikke for meg nå, så jeg hadde ikke så mange tanker om det, sier han.

– Hvordan foregår det i praksis når man blir et mål for den saudiarabiske ligaen?

– Jeg husker det som veldig hyggelige og fine samtaler. Jeg kjente ikke til klubbene og systemene der. Jeg hadde mange fine samtaler der jeg ville vite hvordan de i det hele tatt driver. Jeg synes det var veldig mange interessante samtaler. De er fortsatt i kontakt, de følger fortsatt med.

Han sier han også hadde tilbud fra klubber i topp fem-ligaer, og andre muligheter av det mer eksotiske slaget:

– Jeg hadde møter midt på natten. Jeg hadde kontraktstilbud fra Midtøsten, andre steder i Asia, de kuleste byene og lagene i MLS … Jeg fikk også tilbud der jeg nesten måtte inn og søke opp hvor klubben og byen lå, eller til og med landet.

– Men jeg var ikke klar for et sånt eventyr ennå, sier 28-åringen.