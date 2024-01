Ellevilt drama i naboduellen: – Føles som om vi blir ranet

Danmark-Sverige 28–27

Regjerende europamester Sverige var med i kampen til nær 50 spilte minutter. Da skaffet Danmark seg en firemålsledelse og styrte hjem seieren – trodde mange.



I sluttsekundene ble det høydramatisk etter at Danmark gikk opp til 29–27. Svenskene raste ettersom de mente danskene brukte for mange pasninger.

KLAR MELDING: Målvakt Andreas Palicka med et klart tegn retning dommerne. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

Etter diskusjoner mellom sekretariatet og dommerne så ble målet til slutt annullert. Danskene hadde brukt for mange pasninger, og dermed var det passivt spill.

Forklarer raseriet

Andreas Palicka var blant de som reagerte sterkest, og han forklarte situasjonen etter kampslutt.



– Under det siste angrepet så vet jeg at vi gjør rett – de spiller en pasning for mye og det er passivt spill. Da tror jeg regelen tilsier at dommerne skal ut å sjekke det ettersom det er så viktig, sier han til TV 2, og fortsetter:

– Dersom det blir annullert så får vi muligheten til å få ett poeng, så det er en helt avgjørende situasjon. Jeg skulle gjerne har pratet roligere med dommerne etter det skjedde, men etter hvert så forsto de hva vi mente.

ANNULERTE SCORINGEN: Dommeren sjekker skjermen etter svenskenes raseriutbrudd. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

Reagerer: – Føles som om vi blir ranet

Klokken ble tilbakestilt med 16 sekunder. Svenskene var dermed ett mål bak og tok en timeout.

Sverige klarte også å få scoringen, men den ble annullert. Målet ble annullert fordi Hampus Wanne trampet innenfor feltet før Oscar Bergendahl satte ballen i mål.

– Det føles veldig rart. Det føles som om vi blir ranet, sier Sveriges kaptein Jim Gottfridsson, gjengitt av Aftonbladet.



Svenskenes norske sjef, Glenn Solberg, legger ikke skjul på skuffelsen etter at scoringen ble annullert.

– Vi kommer tilbake i kampen og gjør et fantastisk siste angrep, men blir avblåst for noe … Jeg har ikke sett situasjonen, så jeg kan ikke si om det er riktig eller galt, men når vi får til et godt angrep og gjør mål, så er det synd at den ikke blir godkjent, sier Solberg til TV 2.