Eliteseriens heteste spiss: – Håper ingen får lokket det ut av meg

Bård Finne liker best å snakke med beina, men her avslører Branns spydspiss hvorfor han stadig blir bedre og hva han håper ingen kan lokke ut av ham.

En selvsikker type setter seg ned i vårsolen på Brann Stadion.

Bak ham klippes et irrgrønt gress. Der nærmer seg seriestart i Eliteserien.

Og for Bård Finne kan ikke seriestarten komme raskt nok. 28-åringen sliter med å sitte stille i stolen.

20232903 Bergen, Brann Stadion: SK Brann trener onsdag formiddag. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Brann-spissen har vært en del av sirkuset i mange år. Som 16-åring fikk han ta steget opp til Branns A-lag. En ting forundrer målscoreren.

– Ja, det er nesten litt overraskende at man brenner like mye hele veien. Det finnes jo perioder der det blir tøffere i en karriere, men det har ikke klart å ta knekken på min lyst og sult i det hele tatt.

Folk rundt Finne beskriver sulten han har for å bli bedre, til å score mål, som noe beundringsverdig.

– Ja, det stemmer veldig godt. Det er noe jeg føler aldri forsvinner i meg.

SULTEN: Finne kjenner seg godt igjen i beskrivelsen som sulten. Han jakter stadig på muligheter og er selv forbauset over drivkraften. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Branns lett rastløse målsnik retter seg opp i stolen.

– Det er faktisk litt vanskelig å si hvor det kommer fra. Uansett hvor jeg spiller, om det gjelder trening eller kamp, så er sulten der.

Ikke kommet gratis

Profesjonell er et annet adjektiv som nevnes når Bård Finne skal beskrives.

– Profesjonaliteten tror jeg nok jeg har utviklet litt, sier Finne.

SCORING: Bård Finne jubler for scoring mot Haugesund i Cupen. Ett av ti mål denne vinteren fra Brann-angriperen. Foto: Bjørnar Morønning

– Uansett hvor jeg har vært så har jeg hatt denne vanvittige lysten til å vise meg, noe som gjør at motivasjonen er der.

Og Branns nummer 11 har virkelig inntatt rampelyset.

Etter ni cup- og treningskamper står bergenseren med ti scoringer. Forrige sesong ble spissen toppscorer på nest øverste nivå.

Selv er Finne usikker på om han noen gang har vært bedre.

– Det er vanskelig å si. Det kunne alltid vært bedre, men nivået jeg er på nå, er kanskje det høyeste. Men jeg tror det er mer å hente, sier han som nå er Branns soleklare førstevalg på topp.

EGENTRENING: Brann-spissen har trent mye på egenhånd denne vinteren. Få fridager nytes med beina høyt. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Ingen trener frivillig på fridager, om man ikke har tro på at det vil kunne utgjøre en forskjell når det nå skal spilles eliteseriefotball.

– Ja, ellers hadde det vært veldig kjedelig, om jeg til et hvert tidspunkt hadde tenkt at nå peaker jeg, sier Brann-spissen.

– Det er absolutt mer å hente, altså.

Hemmeligheten

Finne er en spiller som alltid har vært god på seniornivå, men sjelden best.

Det er kanskje ikke en hemmelighet at trening fungerer. I en alder av 28 år er Bård Finne tryggere på veien mot målet - målet om å bli stadig bedre.

– Spesielt som spiss, havner man i ekstremt mange situasjoner der det handler om ti cm for å få av et skudd. Det skal egentlig ikke så mye mer til, før en forsvarspiller ikke får blokkert.

MARGINER: Bård Finne har trent for å vinne denne typen dueller. 28-åringen mener det handler om ørsmå marginer om man skal kunne score mål på det øverste nivået. Her mot svenske Hammarby i Marbella. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Derfor er styrkerommet blitt hyppigere besøkt før denne sesongen enn tidligere.

– Kvikkhet, hurtighet og eksplosivitet har jeg forsøkt å fokusere mer på, sier en blodtrimmet angriper til TV 2.

I obligatoriske kamper er målsnittet imponerende. 44 mål på 83 kamper i rødt og hvitt er tallenes tale.

– Ja, det er solide tall. Nå går vi inn i en sesong der jeg virkelig har lyst til å vise at det er nivået mitt. Forutsetningene er absolutt til stede.

Mentalt sterk

Nå er fotballivet en dans på påsketulipaner. Målene renner inn. En plass i Branns startellever er langt fra truet.

Bård Finne er vant med noe ganske annet.

TIDLIG GJENNOMBRUDD: Her jubler Bård Finne for scoring mot Rosenborg i 2012. Senere ble det lite spilletid på talentet. Foto: Marit Hommedal

Da spissen var ung og gjennombruddet var et faktum, følte Finne seg mer enn god nok til å starte kamper for Brann. Det fikk han ikke anledning til. Så bestemte han seg for ikke å signere ny kontrakt med laget han hadde drømt om å spille for hele livet.

Det var det veldig mange i Bergen som ikke skjønte noe av. Det da 18 år gamle talentet, fikk mye pepper, både fra fans og lokal presse.

– Man klarer jo ikke helt å stenge det ute, men jeg syns at jeg lot meg veldig lite påvirke på den tiden. Det er nesten litt sånn at man imponerer seg selv. I hvert fall i en liten periode, sier Finne.

FAST PLASS: Bård Finne har hatt mange kamper på benken for Brann. 28-åringen mener han aldri har latt det gå utover prestasjonene på banen. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Jeg fikk jo lite tillit utover høsten. Likevel var jeg i veldig solid sportslig utvikling. Det lærte meg at den typen press og oppmerksomhet, det tåler jeg ganske godt.

Den erfaringen ble nyttig da han igjen ble brukt som benkefyll i store deler av fjorårssesongen. Kun tolv kamper fikk 28-åringen fra start.

– Det har vært mer enn nok av kamper på benk eller tyngre perioder i karrieren.

– Det er nok noen rundt meg som har måttet tåle sutring og misnøye, men jeg har alltid klart ikke å la det gå ut over meg selv når jeg skal inn de siste ti minuttene. Det tror jeg jeg lærte tidlig og er ganske god på.

– Var virkelig ufyselig

Når vinterens heteste Brann-spiller slår seg ned med TV 2 er det lite som vitner om en fyr som jager neste mål. Bortsett fra trøbbel med å sitte helt i ro, virker den lokale måltyven å være i god balanse.

– Jeg har nok to sider jeg også, sier Finne og snakker om hvordan han er én type på banen og en annen type i sivil.

– Jeg har med årene blitt veldig rolig. Det har nok smittet litt over på hvordan jeg er på banen også.

VOKSEN: Bård Finne hevder han har lagt av seg unoter han hadde som ung fotballspiller. Da var det stor forskjell på gutten på og utenfor banen. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Å være best når man er ung, kan by på noen utfordringer. For Finne betydde det at han følte at han hadde rett til å utagere.

– Da jeg var ung, var jeg virkelig ufyselig noen ganger på banen.

Alle rundt spissen fikk gjennomgå om det var noe Finne ikke var fornøyd med. Medspillere, motspillere og dommere - ingen ble spart.

– Det tok en slutt da jeg kom inn i Brann-systemet for første gang og ikke nødvendigvis var best lenger. Da finner man fort sin plass, heldigvis, sier Finne og smiler.

– Det var nok noen trenere som satte meg på plass, eller at jeg via andre fikk beskjed om å ta det litt med ro.

– Jeg håper ingen får lokket dét ut av meg igjen, avslutter Finne.