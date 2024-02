Eliteserie-kapteiner etter nytt Fifa-forslag: – Nedtur

Fifa planlegger å innføre krav om at toppklubbenes kunstgressbaner må bli hardere. Det får flere Eliteserie-kapteiner til å reagere.

Det sier Glimt-kaptein Patrick Berg til TV 2.



For å gjøre forskjellen mellom kunstgressbaner for breddefotball og toppfotball tydeligere, jobber Fifa med å lage en ny kunstgress-manual.

Etter hva TV 2 har fått tilgang til, står det at det anbefales at kunstgresset for profesjonell fotball, kalt «Fifa Quality Pro», skal være hardere enn det som brukes på vanlige kunstgressbaner, kalt «Fifa Quality».

Med andre ord, hvis dette forslaget blir godkjent, må flere av kunstgressbanene i Norge for profesjonell fotball bli hardere enn det dem allerede er.

Fortviler

Dagens anleggssituasjon i Norge viser at flere Eliteserieklubber både trener og spiller kamper på samme underlag. Dette betyr at toppklubbene spiller kampene sine på baner ment for breddefotball, noe som ikke samsvarer med FIFAs planer.

Hvis klubbene må legge et hardere kunstgress kun for kamper, vil de også måtte trene på dette harde underlaget flere dager i uken. Dette skaper bekymringer blant klubbene – fordi klubbene verken har ressurser eller kapasitet til å ha to forskjellige anlegg.

Det synes Eliteserie-kapteinene lite om.

Én av de som reagerer, er Tromsø-kaptein Ruben Yttergård Jenssen.

KAPTEIN: Ruben Yttergård Jenssen er skeptisk til forslaget. Foto: Eirik Nesset Hjelvik / TV 2

– Jeg synes ikke noe særlig om det å spille på hardere kunstgress. Det er ikke noe mulighet for oss å trene og spille på forskjellige underlag heller. Vi har ikke noen andre alternativer enn det vi allerede har, sier Tromsø-kapteinen til TV 2.

En annen som reagerer, er Glimt-kaptein Patrick Berg.

Foto: Run Gyllander / TV 2

– Man ønsker jo ikke hardere baner. Det er en nedtur fra før av hvilken belastning kunstgress gir på kroppen, sier Glimt-kapteinen til TV 2.

Berg forteller videre til TV 2 at han imidlertid kunne ønsket seg en mellomting mellom for hard og for myk kunstgressbane.

I tillegg til blant annet Tromsø og Molde, trener også Glimt på kamparenaen.

– Jeg vet at vi ikke har noe mulighet til å legge en kunstgressbane rundt Aspmyra per nå. Vi vil jo også få på plass en ny stadion her i Bodø, og planen er at A-laget skal trene der, sier Berg.

– Gambling

Forbundsleder i NISO Kristoffer Vatshaug mener hele prosessen er et stort dilemma.

– Selvsagt ønsker toppklubbene i Norge å legge de beste kunstgressbanene. Dem ønsker å være konkurransedyktig både i Eliteserien, og når det kommer til europeisk fotball. Men jeg synes at dette er gambling, sier han til TV 2.

– Hva mener du med gambling?

– Vi vil alltid være bekymret for utøvernes helse. Når fotballen endrer seg er det fint, men det er vesentlig at man tar vare på utøvernes helse samtidig. Vi vet ikke hvordan de vil reagere ved å spille på hardt underlag flere ganger i uken, sier han og legger til:

– Det store spørsmålet som egentlig kommer nå for Norsk fotball er; Skal anleggene være breddeanlegg eller toppanlegg?

FORBUNDSLEDER: I NISO - Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon - Idrettsutøvernes fagforbund. tidligere fotballspiller Kristoffer Vatshaug. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

I en fersk undersøkelse i regi av NISO, har kapteinene i Eliteserien rangert de beste underlagene i ligaen på en skala fra fra 1–5.

Der kommer det frem at gress definitivt er foretrukket ovenfor kunstgress – og at mange av kunstgressbanene i Norge ikke lever opp til en profesjonell standard.

– Det som kanskje ikke Fifa er helt bevisst over, er at dette er en norsk problemstilling, fremfor en internasjonal problemstilling. Toppklubbene i Norge har ikke kapasitet til denne omstillingen, sier han og understreker:

– Vi er først og fremst skeptisk til det å spille og trene på hardt underlag over tid. Det kan være en reel trussel mot spillernes helse. Det behøver ikke å bety at satsingen til Fifa er negativ.

Ønsker det beste

I midten av februar har Fifa innkalt de internasjonale fotballforbundene til møte i Zürich for å blant annet snakke om den nye kunstgress-manualen.

– NFF har vært skeptiske til dette forslaget fordi vi ser at det kan påvirke hvordan våre beste fotballklubber utnytter stadionanleggene sine. Vi er i en unik situasjon der klubbene både trener og spiller kamper på samme anlegg, også for ungdomslagene, uttaler anleggssjef i NFF Øyvind Moltubakk til TV 2.

Han forteller at ingen endelig beslutning er tatt av Fifa ennå, og diskusjonene vil fortsette frem til en eventuell avgjørelse etter møtet i februar.

ANLEGGSSJEF: Øyvind Moltubakk forsikrer om at NFF gjør sitt beste for å treffe toppklubbene i Norge sine behov. Foto: NFF

Moltubakk kan Imidlertid forsikre TV 2 om at NFF ønsker det beste for norsk fotball.

– Vi jobber tett med forbundene i Europa, klubbene i Eliteserien og Fifa for å finne den rette løsningen, sier han.