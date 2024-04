Ekteparet Ingebrigtsen: – Det kan gå begge veier

– Det høres ut som en klisjé, innleder en dønn ærlig Jakob Asserson Ingebrigtsen.

23-åringen kaster et raskt blikk bort på konen – og fortsetter:

– Men jeg ønsker ikke nødvendigvis å bli husket som en god løper av mine barn. Det hadde vært rart. Men det er fint å tenke på at de vil rekke å oppleve en del av meg jeg har brukt hele livet mitt på.

SPENT: Jakob Asserson Ingebrigtsen skal bli far for første gang. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Åtte år etter at blikkene deres møttes for første gang, i mattetimen på videregående skole i Sandnes, er Jakob og Elisabeth Asserson Ingebrigtsen klare til å ta fatt på noen av deres mest hektiske måneder så langt i livet.

For ekteparet, som giftet seg i fjor høst, blir veien videre langt mer enn en reise mot stadig bedre resultater på løpebanen.

Det er også starten på historien om et barn som kommer til å vokse opp midt i toppidrettssirkuset – og alt hva det medfører.



– Det er fascinerende å se

I møte med TV 2 reflekterer paret over det som har vært – og det som venter.

– Vi møttes da Jakob akkurat hadde fylt 16 år, og man blir ganske overrasket i den alderen der. Veldig mange andre er i utvikling, men han har ikke endret seg så mye siden den gang. Det gjør at vi har hatt et ganske voksent forhold hele veien, forklarer Elisabeth.

– Det er fascinerende at livet vi nå lever er ganske likt som den gang. Vi har litt mer ansvar så klart, men i bunn og grunn er det ganske likt, fastslår Jakob.

TURTELDUER: Elisabeth gir kjæresten et velfortjent kyss etter 1500 meter på Bislett Stadion i 2018. Foto: Cornelius Poppe / NTB

OL-gull, VM-gull. Verdensrekorder.

23-åringen har for lengst skrevet seg inn i historiebøkene som et norsk og naturstridig fenomen.

– Men til tross for alt jeg har oppnådd og prestert, sitter jeg fortsatt igjen med de samme tankene og målsettingene som da jeg var 14. Jeg jobber og jakter fortsatt mot de samme målene. Det synes jeg er kult.



Elisabeth synes det er mektig å reflektere over ektemannens reise til sportsverdens stjernehimmel.

– Den største forandringen.. Altså, du har alltid vært selvsikker, men da jeg kom inn var du utfordreren. Nå er du den alle skal slå.

Den forandringen, og hva det innebærer, er det ikke alle som takler, hevder hun.

– Du har hele tiden tenkt det samme. At du skal bli verdens beste løper. Det er fascinerende å se hvor lite du bryr deg om hva andre gjør. Dette gjør du for din egen del.

Ny hverdag med barn: – Enten eller

Sportslig er EM i Roma og OL i Paris sesongens store høydepunkter.

Paret har allerede snakket om hvordan de vil håndtere en eventuell fødsel midt i den hektiske perioden.

– Hvis jeg går inn til fødselen når han står på startstreken i EM, får han komme etter mesterskapet, sa Elisabeth til TV 2 tidligere i vinter.

Hun har reist verden rundt for å se Jakobs løp. Nå utvides heiagjengen på tur.

– Det er noe jeg gleder meg veldig til, og noe jeg har tenkt mye på det i siste – hvor kjekt det er at hun får ta del i denne reisen, og at hun ikke kommer etter idrettskarrieren hans er over. Jeg ser fram til å skape disse minnene sammen med våre barn.



FORVENTINGSFULLE: Parets lille jente ankommer verden i juni. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Jakob nikker med. Elisabeths tanker vandrer videre til hvordan deres liv vil påvirke det lille barnet.

– Det som er «faren» her er at hun begynner å løpe, akkurat som deg, fortsetter hun med et smil.



– Det kan gå begge veier. Det er enten eller. Enten hater barn det foreldrene gjør – eller så blir de inspirert. Det er aldri noe midt i, svarer Jakob.

Døtrene til brødrene hans, Henrik og Filip, står ofte og ser på fedrene sine løpe på tredemølla, forklarer han.

– Det kan være litt farlig, spøker han.



– Det er ikke nødvendigvis et liv som passer alle, og heller ikke nødvendigvis et ønske fra min side om at mine barn skal bli løpere. De skal få gjøre som de vil, sier han, og avrunder resonnementet med et glimt i øyet:



– Vi får sende henne på pianoskole så fort som mulig.



Spøk til side: Han er klar på én ting.

– Jeg kommer til å være veldig støttende som far. Det er et krav fra min side, at barna får oppfølgningen av foreldrene til å gjøre som de vil.



BESTEMT: Jakob Asserson Ingebrigtsen, her avbildet på trening i Sandnes i fjor sommer. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Hun er min viktigste støttespiller

De åtte årene sammen kan neppe beskrives som noe annet enn et eneste stort eventyr.

Da Elisabeth kom gående opp kirkegulvet i september i fjor, kjempet Jakob mot tårene. Det var «det nærmeste han noen gang har vært å gråte».

Han er evig takknemlig for å ha henne i livet sitt.

– Elisabeth har vært min viktigste støttespiller og person i livet de siste syv og et halvt årene. Hun har vært med mer eller mindre hele veien. Og det er vanskelig å sette fingeren på hvor mye hun betyr.

JUBELDAG: I slutten av september giftet Jakob og Elisabeth Asserson Ingebrigtsen seg i Bragernes Kirke i Drammen. Foto: Caroline Jensen Dahle / TV 2

Hvor paret er om ti år, har de ikke peiling på.

– Det er kanskje det vanskeligste å se for seg, sier Elisabeth:

– Da vi ble sammen, spurte jeg: «Hvor lenge satser man som løper»? Da svarte han at man har ti gode år. Nå er vi på år nummer åtte, og man tenker fortsatt at han har ti gode år foran seg. Det er vanskelig å forutse.



– Jeg mente ikke at jeg hadde ti gode år foran meg som 16-åring, skyter Jakob inn.



– Det var kanskje litt dårlig kommunikasjon på det punktet, humrer Elisabeth.



Snart gyver de løs på ny sesong.

En ny fase av karrieren, og livet, står for tur.

– Vi beveger oss nok inn i den delen av karrieren min der jeg potensielt kan ha det beste nivået. Og det er veldig kult, sier Jakob.

– Jeg som står på siden tenker: «Når kommer denne toppen?» – «Er det nå, eller er det neste år?» Jeg føler de neste fem årene blir veldig spennende. Det å se hvordan alt ligger an da, sier Elisabeth.