Ektemannen gikk viralt. Reaksjonene såret superstjernen

– Først syntes jeg det var morsomt. Så såret de følelsene mine.

Da ektemannen gikk viralt, haglet hatmeldingene inn til turn-superstjernen Simone Biles. Nå åpner hun opp om stormen i podkasten «Call Her Daddy».

Beskjeden var at hun måtte skille seg fra Chicago Bears-spilleren Jonathan Owens, som var både «forkastelig» og måtte be henne om unnskyldning.

Det folk raste mot var det han sa på podkasten «The Pivot», om hva Owens tenkte da de matchet på datingappen Raya.

– Jeg hadde bokstavelig talt vært på appen i et par dager, og så dukker hun opp om jeg sier «la meg se hvem dette er» … Jeg hadde aldri fulgt med på turn, så det vekket nysgjerrigheten min, sa Owens ifølge USA Today.

PÅ NBA-KAMP: Jonathan Owens og Simone Biles courtside, der stjernene vanligvis sitter, under oppgjøret mellom Houston Rockets og Los Angeles Lakers. Foto: Carmen Mandato/Getty Images/AFP

– Jeg trodde alt var ok

Da den ene podkast-verten, Ryan Clark, ymtet frempå at det var Owens som var «kuppet» av de to, svarte han:

– Jeg sier alltid er det er mannen som er kuppet.

Det fikk mange til å se rødt. Meldingene haglet inn til begge to, noe som kom svært overraskende på Biles.

Hun var fornøyd og tenkte ektemannen hadde levert varene.

– Jeg trodde alt var OK, og så går jeg på Twitter og alle skriver «skill deg fra denne mannen, han er slem». Men han er den søteste. Han tilber grunnen jeg går på, sier Biles ifølge USA Today.

Hun mener Owens ord er blitt vridd på.

– Han sa aldri at jeg ikke var et kupp. Han sa han var et kupp, for det er han. Jeg har aldri møtt en mann som ham, sier Biles.

KJÆRLIGHET: Simone Biles kysser Jonathan Owens før en kamp i desember. Da spilte han for Green Bay Packers. Foto: Stacy Revere/Getty Images/AFP

– Det såret meg virkelig

Hun så på intervjuet som ektemannens øyeblikk, ikke hennes. Likevel endte det opp med å handle om henne.

– En natt brøt jeg sammen og tenkte «hvorfor snakker dere slik om mannen min?» Dere kjenner ham ikke, dere vet ikke hvem han er, og om noen har møtt ham så vet de at han er den skjønneste fyren og han vil gjøre hva som helst for hvem som helst, sier hun.

Fra Biles er beskjeden krystallklar.

– Det såret meg virkelig at de snakket slik om mannen min. For min del er det slik at du kan snakke alt du vil om meg, men ikke gå etter familien min. Aldri.