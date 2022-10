Eksperter: Her er Hauger-alternativene

Den norske racingprofilen har allerede langt på vei bekreftet at han kjører for et annet team enn Prema neste sesong.

Etter det TV 2 forstår offentliggjøres planene for kommende år mot slutten av inneværende uke.

Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen, parcferme.no-gründer Simen Næss Hagen og tidligere Formel 2-fører Pål Varhaug har stor innsikt og kunnskap om Formel-sirkuset. TV 2 ba trioen peke på de mest sannsynlige stoppestedene for Dennis Hauger neste sesong.

Tre svar går igjen: MP, ART og Carlin. Det er de tre teamene som ligger foran Haugers Prema i lagmesterskapet i Formel 2.

– Det er tre veldig forskjellige team med sine styrker og svakheter, sier Gulbrandsen.

DUO: Dennis Hauger og manager Harald Huysman poserer under Porsche Carrera Cup på Rudskogen i september. Snart presenterer de planene for neste sesong. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Det britiske

Carlin er et britisk team som kan vise til seier i lagmesterskapet i Formel 2-debuten i 2018. Det var med McLaren-profilen Lando Norris på teamet. I år ligger Carlin på tredjeplass.

– For Carlin er sprøsmålet hva som skjer med Liam Lawson. Han har kjørt to sesonger i Formel 2. Skal han da ta en tredje sesong, eller blir han sendt til noe annet, som for eksempel Super Formula i Japan? sier Gulbrandsen.

FORMEL 1-EKSPERT: Atle Gulbrandsen. Foto: Lise Åserud / NTB

Overraskelsen

Der Prema har vært i en egen klasse de siste sesongene, har MP overrasket i år. Det nederlandske teamet hadde imidlertid til gode å levere særlig imponerende resultater før årets sesong, der de anført av en strålende Felipe Drugovich leder både lagmesterskapet og førermesterskapet.

– Før årets sesong hadde MP aldri vært et team jeg hadde sett for meg at Dennis var nysgjerrig på. Det har vært et anonymt team. Drugovich har bært teamet, sier Næss Hagen.

– De har overrasket med tanke på tidligere prestasjoner. Det er først i år de virkelig har slått til, sier Gulbrandsen.

F2-MESTER: Brasilianske Felipe Drugovich skal være testfører for Aston Martin i Formel 1 neste sesong. Foto: XPB

Fransk toppteam - et potensielt problem?

ART: Det franske teamet har vært et stabilt toppteam de siste sesongene og hatt førere som George Russell, Alexander Albon og Nyck de Vries i stallen siden første Formel 2-sesong i 2017. I år har Théo Pourchaire imponert og ligger på 2.-plass i førermesterskapet.

– Jeg mener det er viktig at han ikke velger et team som kommer til å favorisere en annen fører på grunn av nasjonalitet. Velger han ART, kan det potensielt bli et problem, sier Varhaug – som selv kjørte for det franske teamet DAMS i sin Formel 2-karriere.

Gulbrandsen utfyller:

– ART er veldig proffe. Og apropos Pål Varhaug; da han signerte for DAMS, som var det beste teamet på den tiden, spurte jeg en svensk kollega om det var et bra Formel 2-team. Han svarte meg: «Ja, så lenge du ikke får en fransk lagkamerat». Sånn sett kan ART være en risiko.