Ekspertenes tabelltips: – Vant til å vinne

Ekspertene har lagt hodet på blokken og kommet med sine tabelltips før EliteHockey Ligaen 2023/24 starter denne uken. De er enige om hvem som havner i bunn og hvem som blir seriemester.

Vurderingene er gjort av TV 2s ishockeyeksperter Bjørn Erevik, Erik Follestad, og Jan André Aasland.

Hør den nyeste episoden av podkasten TV 2 Hockeyprat for å få alt fra tabelltipsene her.

EKSPERT: Erik Follestad er en av ekspertene som har levert sitt tabelltips Foto: TV 2

To bunnlag



To lag rykket opp til EHL før denne sesongen, og alle ekspertene er enige om at de skal slite i den øverste divisjonen.

Ekspertenes 10. plass: Lørenskog

Alle tre ekspertene har Lørenskog på jumboplass denne sesongen. De tror det blir litt for ungt og urutinert på det øverste nivået.

– De har pågangsmot, og kan nok skape litt trøbbel i enkeltkamper mot antatt bedre lag, men samtidig tror jeg de kan gå på noen skikkelig smeller, sier Erevik.



– Det er ungt, urutinert og litt tynt, konstaterer Follestad.

En mann som blir avgjørende dersom Lørenskog skal se oppover på tabellen, er rutinerte Steffen Thoresen.

– Thoresen blir viktig. Jeg så Lørenskog i en treningskamp mot Stjernen, og da var han ekstremt bra, sier Aasland.

Plassering forrige sesong: Nyopprykket

9. plass: Comet

Comet fikk tildelt plass i EHL da Manglerud Star mistet sin lisens etter forrige sesong. Ekspertene tror haldenserne kan bite fra seg.

– De bygde nok egentlig et førstedivisjonslag, men de har kastet seg godt rundt, sier Aasland.



Selv om Lørenskog leverte en sterkere 22/23-sesong enn Comet, mener ekspertene at Comet nå er bedre.

– Det blir tøffere for motstanderne å spille i Halden enn i Lørenskog, sier Erevik.

– Comet har litt mer kvalitet i alle ledd, legger Follestad til.

Plassering forrige sesong: Nyopprykket

– Grå og kjedelige

Erevik og Aasland sin 8. plass. Follestad sin 7. plass: Ringerike

FLOM: Ringerike Panthers har hatt en trøblete sesongoppladning. Foto: Odd Sindre Tonning / TV 2

På åttendeplass finner vi ekspertenes første uenighet.

– Jeg tror de er bedre enn de to bak, mens det er et stykke til de foran, sier Erevik, som har tippet Ringerike på 8. plass.

Store endringer i troppen trekkes fram som hovedårsaken til at Ringerike ikke klatrer høyere. Spesielt tapet av David Åslin kommer til å merkes.

– Det har blitt for mange utskiftninger. Du kan gjøre noen, men med 13–14 spillere ut skal det bli vanskelig å få alt til å sette seg, mener Aasland.

Mikael Dokken er hentet fra Stjernen før årets sesong. Han kan bli viktig, ifølge ekspertene.

– Dokken kommer inn med god rutine, size og alder, sier Follestad.

Plassering forrige sesong: 9. plass

Erevik og Aasland sin 7. plass. Follestad sin 8. plass: Lillehammer

UENIGE: To av tre eksperter mener at Lillehammer blir bedre enn Ringerike. Foto: Larsen, Håkon Mosvold

Lillehammer ble nummer sju forrige sesong, og to av ekspertene mener de er på stede hvil før årets sesong. En god backrekke nevnes som årsaken til at Lillehammer skal havne foran Ringerike.

– Totalt sett ser Lillehammer bedre ut enn Ringerike i mine øyne. Fosse og Soudsky på backplass er et ganske godt par. Jeppe Meyer er også bra, sier Aasland.

– De har litt mer X-faktor enn Ringerike, samstemmer Erevik.

Follestad er derimot uenig.

– Lillehammer er et lag uten topper. De er ganske grå og kjedelige, sier han.

Plassering forrige sesong: 7. plass

6. plass: Stjernen

6.PLASS: Ekspertene er samstemte om Stjernes plassering før 23/24-sesongen. Foto: Christoffer Andersen

Stjernen imponerte forrige sesong, og ble til slutt nummer fem. Med fjorårets poengkonge i spissen, John Piccinich, håper klubben fra plankebyen å igjen kjempe i toppen. Ekspertene er derimot skeptiske.

– De er et lite stykke bak topp fem for meg, sier Follestad.

– De spilte til tider gnistrende hockey i fjor, men jeg synes de har mistet spillere de ikke har klart å erstatte, fortsetter han.

Spilleren som trekkes fram er Ole Einar Engeland Andersen. Blant de andre spørsmålstegnene før seriestart er Stjernes unge keeperpar.

– Preben Arntsen er bra, men veldig ung, sier Aasland.

Før serieåpningen er Calle Spaberg Olsen en spiller som ekspertene har stor tro på. Den norske løperen forventes å kunne ta en større rolle denne sesongen.

– Jeg tror at Fredrik Johansson er veldig bra for han, og at Stjernen kan få mye ut av han. Det trenger dem, sier Erevik.

Plassering forrige sesong: 5. plass

Hvem vil kjempe i toppen?

5. plass: Frisk Asker

NY SIGNERING: Michael Haga er klar for Frisk Asker. Foto: Alf Simensen

Frisk Asker skuffet forrige sesong da de ble nummer seks. Ekspertene tror de vil heve seg, men at de fortsatt ikke blir å finne helt i toppen.

– De mangler litt offensiv kraft på backsiden, noe de har gjort over flere år, sier Erevik.

Aasland, som trente Frisk Asker forrige sesong, er enig.

– De savner den nummer én backen som skal styre spillet, sier Aasland.

Sommeren har blitt brukt til å forsterke laget, med blant annet Tobias Fladeby og Michael Haga. Spesielt sistnevnte er det store forventninger til.

– Michael Haga er en individualist, som kan plukke opp pucken i egen sone, dra av tre mann og score i krysse. Det kan han gjøre ofte, sier Aasland.

– Han må få lov til å holde på, og spille på sin måte, sier Follestad.

Mannen som skal lede Frisk Asker denne sesongen, er ingen andre enn tidligere landslagstrener Roy Johansen.

– Roy har vært med lenge og har en fantastisk karriere bak seg. Sammen med de spillerne de har hentet tror jeg de kan endre litt mentaliteten i klubben, sier Follestad.

Plassering forrige sesong: 6. plass

NY TRENER: Roy Johansen skal lede Frisk Asker denne sesongen. Foto: Fredrik Hagen

Erevik og Follestad sin 4. plass. Aasland sin 3. plass: Sparta

– Jeg tror Sparta blir nummer tre, mye på grunn av den kontinuiteten de har i laget. Sjur (Robert Nilsen) har vært der lenge, de har rutinerte spillere og de har beholdt flere importer over flere år, sier Aasland og fortsetter:

– Sparta hadde det i sin hånd forrige sesong, før de kastet det bort. Men jeg tror de kan bli enda bedre i år.

Sparta lå lenge godt an til å vinne seriegull forrige sesong, men rotet det til mot slutten. I år starter de med tre minuspoeng for ikke å nådd et delmål i deres økonomiske handlingsplan. Ekspertene er likevel optimistiske.

– Det er heller det at det er tre andre veldige gode lag, som gjør at Sparta blir nummer fire, sier Follestad.

Erevik trekker fram en ny canadier som en spiller å se opp for fra de hvite og blå.

– Daly tror jeg blir en kanonspiller i norsk målestokk, sier han.

Plassering forrige sesong: 4. plass

Erevik og Follestad sin 3. plass. Aasland sin 4. plass: Vålerenga

TOPP 3?: Fredrik Andersson håper å lede Vålerenga tilbake til toppen av norsk ishockey. Foto: Ole Berg-Rusten

– Jeg har Vålerenga over Sparta fordi de kommer til å hente flere spillere. Det er jeg usikker på om Sparta gjør, sier Follestad.

Etter det som kan beskrives som en meget rotete fjorårssesong, skrus forventningene nå ned.

– Jeg tror Vålerenga er veldig fornøyde med å senke forventningene litt nå, og heller slå oppover mot Storhamar og Oilers.

Spillere som Christopher Bengtsson, Joona Partanen og Henrik Eriksson har kommet inn portene på Jordal. Aasland er skeptisk til alle nye signeringene.

– Det er ikke bare å gå ut og hente spillere, også skal alt bli bra. Det er ikke en fasit.

Selv om Vålerenga har gjort flere profilerte signeringer før årets sesong, er det to unggutter som trekkes fram.

– Gabriel Koch og Stian Solberg kan bli ordentlig gode, sier Follestad.

– Solberg er en skikkelig tøffing, til tross for at han er ung. Han kan spille god ishockey med pucken, men også stå opp og smelle til, sier Erevik.

Plassering forrige sesong: 3. plass

Forsvarer tittelen

2. plass: Storhamar

Storhamar ble nummer to forrige sesong, og tapte til slutt NM-finalen mot Stavanger Oilers. Det er nok en revansjelysten gjeng som serieåpner mot Stjernen førstkommende søndag.

– Det er fire veldig bra rekker på Hamar, sier Follestad.

GULL? Skal det lykkes for Patrick Thoresen og Storhamar denne sesongen? Foto: Carina Johansen

Andreas Martinsen, Sander Hurrød, Stefan Espeland og Martin Johnsen er noen av forsterkningene som Storhamar har gjort i sommer. Samtidig har de mistet flere viktige brikker fra laget som tok seg til NM-finale forrige sesong.

– Edvardsen og Bakke Olsen er borte, og det er kjedelig for Storhamar. Det kommer til å merkes, sier Aasland og fortsetter:

– Totalt så er Hamar et hakk svakere enn Oilers etter min mening.

Plassering forrige sesong: 2. plass

1. plass: Stavanger Oilers

– Oilers er Oilers, sier Erevik.



Selv om Stavanger Oilers har byttet trener før denne sesongen, med Anders Gjøse som tar over for Todd Bjorkstrand, forventer ekspertene at Oilers forsvarer seriegullet.

– I sommer hadde jeg mange spørsmål rundt Oilers, men de har klart å sy sammen et ordentlig bra lag. Jeg ser ikke for meg at de går på noen særlig smeller i år. Jeg tror de vil være jevnt over et lite hakk bedre enn de andre.

– Det er noe Rosenborg under Eggen over Stavanger Oilers, sier Erevik.

SERIEMESTER: Ekspertene tror Oilers kan feire et nytt seriegull denne sesongen. Foto: Carina Johansen

Ekspertene mener det blir tøft å erstatte Martin Lefebvre, men at nyervervelsen Simon Bourque skal kunne være en dominerende offensiv spiller i Stavanger. Samtidig har de hentet hjem en gammel kjenning.

– Mathias Trettenes er tilbake igjen, som kanskje den aller største hjemvendte profilen, sier Erevik.



Dermed tror ekspertene at Stavanger Oilers blir seriemestere.

Plassering forrige sesong: 1. plass

Follestad sitt tabelltips:

10. Lørenskog

9. Comet

8. Lillehammer

7. Ringerike

6. Stjernen

5. Frisk Asker

4. Sparta

3. Vålerenga

2. Storhamar

1. Stavanger Oilers

Erevik sitt tabelltips:

10. Lørenskog

9. Comet

8. Ringerike

7. Lillehammer

6. Stjernen

5. Frisk Asker

4. Sparta

3. Vålerenga

2. Storhamar

1. Stavanger Oilers

Aasland sitt tabelltips:

10. Lørenskog

9. Comet

8. Ringerike

7. Lillehammer

6. Stjernen

5. Frisk Asker

4. Vålerenga

3. Sparta

2. Storhamar



1. Stavanger Oilers