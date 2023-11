Ekspertene reagerer: – Spørsmålene jeg har

IKKE TIL START: Den meritterte skiløperen Ingvild Flugstad Østberg (i midten) stiller ikke til start under kommende helgs nasjonale langrennsåpning på Beitostølen. Foto: Montasje/TV 2

TV 2-ekspertene Petter Northug og Tiril Eckhoff mener Skiforbundet må stille seg selv tøffe spørsmål etter at Ingvild Flugstad Østberg og Helene Marie Fossesholm står over langrennsåpningen.

Mandag kveld ble det kjent at Ingvild Flugstad Østberg ikke får gå langrennsåpningen på Beitostølen. Hun har på nytt fått startnekt som følge av at hun ikke innfrir kravene i den obligatoriske helseattesten.

Tidligere på kvelden hadde landslagskollega Helene Marie Fossesholm lagt ut en lang melding på Instagram om hvorfor hun ikke stiller til start. 22-åringen skrev om en tung høst, som har tæret på både fysisk og mentalt.

Reagerer

TV 2s langrennsekspert Petter Northug mener Norges Skiforbund nå må stille seg selv noen kontrollspørsmål.

– Det går an å spørre om de har blitt passet bra nok på. Det har vært lange perioder for Helenes del hvor ting ikke har fungert og hvor hun har måtte ta en pause, sier Petter Northug, og fortsetter:



– Kunne man tatt tak i dette tidligere? Og samme med Ingvild: Kunne hun kommet gjennom helseattesten om hun hadde fått tettere oppfølgning? Det er spørsmålene jeg har.

HAR SPØRSMÅL: Petter Northug. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Northug får støtte av skiskytterdronningen Tiril Eckhoff, som selv tok en pause mot slutten av sin aktive karriere fordi kroppen ikke fungerte.

– Jeg ble veldig lei meg



33-åringen, som la opp i vår og nå figurerer som TV 2s skiskytterekspert, ble spesielt preget av nyheten om Østberg, som også tidligere har slitt med å oppfylle kravene i helseattesten – og jobbet iherdig med balansen mellom trening og ernæring.

– Jeg ble veldig lei meg. Veldig lei meg på hennes vegne, sier Eckhoff, som videre støtter opp om Northugs utsagn:



– Det er litt oppsiktsvekkende at ingen hjelper mer når hun igjen er inne på landslaget. Jeg bare håper hun klarer å finne veien tilbake igjen. At hun får den hjelpen hun trenger.

KJENNER SEG IGJEN: Skiskytterdronningen Tiril Eckhoff har selv opplevd at kroppen ikke spiller på lag. Kommende sesong skal hun dele av sin kompetanse som ekspert for TV 2. Foto: TV 2

Landslagslege Ove Feragen var mandag kveld tydelig overfor TV 2 på at de har jobbet tett med Flugstad Østberg om den aktuelle problemstillingen.

– Ingvild har det etter forholdene bra, men tar dette svært tungt. Hun har lagt ned en solid innsats. Vi har jobbet veldig tett med henne, i forhold til dette med matinntaket, sa Feragen.

– Det er jo vanskelig å gi et eksakt svar på. Det er kanskje noe Ingvild er nødt til å svare på, sa landslagslegen videre på spørsmål om hvorfor man ikke klarer å være på samme sted i år som i fjor.



Sist sesong var Flugstad Østberg utenfor landslaget for første gang på 14 år, men med på det norske stafettlaget som tok VM-gull i Planica.

Delte om tilværelsen

Selv fortalte langrennsløperen at hun setter høye krav til seg selv.



– Jeg søker hele tiden utvikling for å kunne kjempe om de gjeveste plasseringene og medaljene, samtidig som jeg ønsker å ta vare på egen helse, sa hun i pressemeldingen.

– Jeg har lagt ned en enorm jobb, med godt støtteapparat rundt meg, men per dags dato er dessverre ikke alle parametere gode nok for å få godkjent helseattest. Balansen mellom trening og ernæring har ikke vært god nok, fortsatte 33-åringen.

JOBBER MED BALANSEN: Ingvild Flugstad Østberg. Foto: Heiko Junge / NTB

Fossesholm ga følgende kommentar om hvorfor hun tar pause på ubestemt tid.

– Høsten ble ikke helt som jeg hadde trodd eller håpet, den har dessverre vært litt tung. Jeg har derfor måttet ta en fot i bakken, og et lite steg tilbake, skriver Fossesholm i et innlegg på Instagram.

Verdenscupen i Ruka starter 24. november. Den nasjonale åpningen på Beitostølen kommer til helgen.

– Toppidrett er ikke sunt

Northug og Eckhoff håper duoen er raskt tilbake. Når det gjelder Flugstad Østberg, mener førstnevnte at Skiforbundet må ta lærdom av hvordan man kunne havne her.

– Har det vært mindre kontroll i år, har det vært for fritt? spør Northug.



– Det er vanskelig med disse helseattestene, for det er såpass store forskjeller på utøverne og hvordan man skal ta tak i det. Dette er noe som må opp til vurdering. Det er viktig at helseattesten er der, og systemet fungerer tydeligvis, men så håper jeg også at man ser på hvordan det kan fungere enda bedre i framtiden, fortsetter langrennslegenden, før han legger til:



– Det viktigste nå er at hun blir hundre prosent igjen.



Eckhoff er klar på hva som var viktig for henne da kroppen ikke spilte på lag.

– Det jeg trengte var tid, ro og støtte fra trenerne mine, og å få lov til å gjøre ting gradvis i sin rekkefølge.



– Toppidrett handler om å være best, og da gjør man alt man kan. Hvis det er å balansere på knivseggen, så gjør man det, enten det handler om trening, mat eller totalbelastning. Man prøver alt man kan for å være blant de beste, og det er vel det Ingvild og Helene kjenner på nå, sier Eckhoff, og avslutter:



– Toppidrett er ikke sunt.