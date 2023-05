Ekspert om mulig Haaland-overgang: – Hadde vært vakkert

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen tror Real Madrid er grønne av misunnelse for at Manchester City sikret seg Erling Braut Haaland.

– Det er én mann det ropes etter, sier Jesper Mathisen.

TV 2s fotballekspert snakker om Erling Braut Haaland i jærbuens første besøk på Santiago Bernabéu tirsdag kveld.

– Det er én som får alle heiarop – også fra Real Madrid-fansen. De frykter ham, men de håper at han skal spille her en dag, så de gir ham så mye kjærlighet som de kan, sier Mathisen på indre bane med Haaland under oppvarming i bakgrunnen.

Etter en langvarig overgangssaga med rykter og spekulasjoner valgte Haaland spill i Manchester City da han forlot Dortmund i fjor.

IKONISK ARENA: TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen (til ventre) og Norges landslagssjef Ståle Solbakken på Santiago Bernabéu før tirsdagens Champions League-semifinale. Foto: Daniel Sannum Lauten/ TV 2

Jærbuen var også sterkt koblet til Real Madrid.

– Jeg tror Real Madrid er grønne av misunnelse for at City fikk Haaland, sier Mathisen.

– Samtidig er han en ung spiller, og han er fortsatt ganske tidlig i sin karriere, så håpet blant alle hos hjemmefansen er at han en dag skal spille her, sier TV 2s fotballekspert.

Får tommel opp av Haaland - da tar det helt av

Ryktene om en overgang fra Manchester City til Real Madrid i fremtiden har fortsatt også etter overgangen til Premier League.

– Jeg må si det hadde vært fett. Å se Haaland i Madrid en gang hadde vært vakkert, mener Mathisen.

– Det var trøkk her da vi kom hit to timer før kampstart. Det koker på utsiden på en måte jeg aldri før har opplevd på andre arenaer. Det er noe spesielt med Real Madrid, mener Jesper Mathisen.

KOKENDE MADRID: Real Madrid-fansen før tirsdagens Champions League-semifinale hjemme på Santiago Bernabéu. Foto: Isabel Infantes / Reuters

Norges landslagssjef Ståle Solbakken, som var med på indre bane for TV 2, mener City-valget har vist seg å være riktig for Haaland.

– Manchester City har scoret veldig mange mål i veldig mange sesonger, og han har mange måter å score på. Det kan være i bakrom, på innlegg eller etter kombinasjoner. Kanskje sto det mellom nettopp de to klubbene her (Real Madrid og Manchester City), så jeg tenker at han gjorde det riktige, sier Solbakken.

Haaland gikk målløs av banen i tirsdagens Champions League-semifinale etter å ha blitt pakket godt inn av Real Madrid-forsvaret.

Kampen endte 1-1 etter mål av Vinícius Júnior og Kevin De Bruyne. Returkampen spilles på Etihad onsdag 17. mai.

Sammendrag: Real Madrid - Man. City 1-1

Se returkampen mellom Manchester City og Real Madrid i Champions League på TV 2 Play onsdag 17. mai fra kl. 20.00.