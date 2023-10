Ekspert: – Inne i et ganske alvorlig spor

Et familiemedlem har anmeldt Gjert Ingebrigtsen for vold i nære relasjoner, opplyste bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen torsdag.

– Det betyr ikke noe rettslig og forandrer ikke straffesaken sådan, sier Kjetil Kolsrud, redaktør i Rett24, til TV 2.

Det var Aftenposten som omtalte anmeldelsen først.

Tidligere torsdag ble det kjent at politiet skal etterforske Gjert Ingebrigtsen på bakgrunn av innlegget til sønnene Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen i VG om at de var utsatt for vold i oppdragelsen.

Kjetil Kolsrud, redaktør i Rett24. Foto: TV 2

– Når det gjelder bevisspørsmålet, så er det klart at det betyr mye at en fornærmet har gått til det skritt og forklare seg til politiet om hva han eller hun mener har skjedd. Det har en helt annen bevismessig tyngde enn noe som er skrevet i en kronikk og som kanskje ikke blir gjentatt i etterkant, sier Kjetil Kolsrud, før han legger til:

– Dette forteller at en sak er inne i et ganske alvorlig spor.



– Noen har møtt opp

Gjert Ingebrigtsen benekter anklagene om vold.

– Dette er ikke noe som kan anmeldes over nettet, men noen har møtt opp og snakket med politiet, og det forteller at det er et alvor i saken for en av de fornærmede, som faktisk tar det skrittet, sier Kolsrud.

Gjert Ingebrigtsens advokat, John Christian Elden, var ikke kjent med at det forelå en anmeldelse da han var i kontakt med TV 2 på e-post torsdag kveld.

MØTTE FORBUNDET: Gjert Ingebrigtsen, her på vei til møte med Norges Friidrettsforbund i lokalene til John Christian Elden onsdag. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Politiet har et helt selvstendig ansvar for å etterforske mistanke om alvorlig lovbrudd, så de er ikke avhengige av en anmeldelse for å starte en sak, forklarer Kolsrud.

– Krevende for politiet

Rett24-redaktøren er klar på at politiet tar slike anklager på alvor.

– Det må selvfølgelig understrekes at anmeldelse og etterforskning er på et veldig tidlig stadium, og det trenger absolutt ikke å lede ut i en straffesak. De kan også konkludere med at det ikke har skjedd noe eller at det ikke er noe bevismessig dekning for det, sier Kolsrud.

Gjert Ingebrigtsen var ferdig som trener for sønnene Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen før 2022-sesongen. Han har imidlertid fortsatt som trener for Narve Gilje Nordås, men Friidrettsforbundet har nektet pappa Ingebrigtsen akkreditering, også til neste års mesterskap.