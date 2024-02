Ekkel hotell-opplevelse: – Maur på rommet og dårlige matforhold

Årets treningsleir på La Manga er i full sving.

Spillere fra Toppserien og 1. divisjon tilbringer deler av vinteren i Spania for å trene opp mot den kommende vårsesongen.

I en leilighet i Ona Las Lomas Village - La Manga Club bor LSK-spiller Marte Bjelde Hjelmhaug sammen med Amanda Johnsson Haahr.

Når TV 2 besøker dem på leilighetshotellet, har de også besøk av Mia Authen, Linnea Olaussen Tveit og Martes lillesøster Kaja Bjelde Hjelmhaug.

Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Drypper vann fra taket

Det er ikke første gang lagene har treningsleir på La Manga, men de siste årene har de vært i Marbella.

Spillerne hadde fått beskjed om at hotellet var pusset opp siden de var her i 2017. Men det synes Hjelmhaug er vanskelig å tro på.

– Jeg lurer på … hvor er det? Det er ikke så mye som har forandret seg på de sju årene, sier Marte.

LSK-spillerne reagerer på kalde rom, lys som ikke fungerer og manglende vasking. Trenerne deres bor i en annen del av hotellet, og der forteller de at standarden er enda dårligere:

– Dusjene funker ikke. Toalettene funker ikke. Det var ikke vann der. Jeg tror det drypper vann fra taket også.

Men det Marte Hjelmhaug selv har hatt mest problemer med, er små kravlende dyr.

Uventet besøk

Plutselig ringer det på døren. Det er vaskedamen som omsider kommer innom hotellrommet.

– Det var på tide, det var bare sånn fire dager for sent, kommenterer Hjelmhaug.

VASKING: Omsider kom det noen for å vaske på rommet til jentene, tilfeldigvis midt i intervjuet. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Hun ønsker å vise fram soverommene i underetasjen før vaskedamen fjerner sporene. Der har de nemlig hatt store problemer med maur.

– Jeg har gått over hele her med hårspray, forteller hun og peker på listene langs gulvet.

Det ligger fremdeles mange døde maur på gulvet etter hårsprayangrepet.

Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Nå er det mye mindre enn det det var. Jeg vet ikke hvorfor. Kanskje fordi vi har brukt spray, kanskje fordi det er kaldere ute. Men altså, det krydde med maur her. Det var helt sykt.

Hjelmhaug peker rundt i rommet og forklarer at det var masse maur på blant annet gulvet, kommoden og fjernkontrollen til klimaanlegget.

Nå har hun også teipet sprekkene mellom veggen og gulvet for at ikke maurene skal kunne trekke inn. Dette har også hjulpet på kuldeproblemet på rommet.

Hun hjalp også lagvenninne Amanda Johnsson Haahr med å redusere maurproblemet på sitt soverom. Men det var likevel ikke lett å sove med maurene i tankene.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp Foto: Marte Hjelmhaug / Privat

– Det føler at det klør over alt, forteller Johnsson Haahr.

– Har du sovet i det hele tatt? spør Mia Authen som sitter ved siden av.

– Ja, det har jeg, svarer hun, og forteller om hvordan hun dro sengen ut midt på gulvet for at ikke maurene skulle klatre opp i den.

SER PÅ KAMP: Amanda Johnsson Haahr og Mia Authen ser på treningskampen til Ålesund og Stabæk. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Det virker ikke som det er styr på noe her. Vi var tre rom i manko når vi kom hit også, sier Marte Hjelmhaug.

Hun forteller at medspiller Cecilie Fiskerstrand brukte en og en halv time i resepsjonen ankomstdagen fordi laget manglet tre rom. Hjelmhaug ble selv flyttet rundt på tre ganger den dagen.

– Frister det å dra tilbake til La Manga på treningsleir neste år?

– Helst ikke. Jeg skjønner egentlig ikke helt hvorfor vi ikke er på Marbella, for det funket så bra i fjor og året før det, sier Hjelmhaug.

Amanda Johnsson Haahr gir også uttrykk for at hun ikke ønsker å reise tilbake dersom forholdene ikke forandres.

Lange matkøer

Et annet lag som er på plass på La Manga, er Rosenborg. Forsvarsspiller Kristine Bjørdal Leine er ikke fornøyd med standarden på årets treningsleir:

– Skuffelsen var veldig stor da man ankom midt på natten for å legge seg, så var sengetøyet litt skittent og det var iskaldt. Edderkopper var å finne. Det var ikke noe trivelig.



Foto: Kristin Grønning / TV 2

Videre forteller hun at flere av spillerne ikke fikk rommene sine, og de derfor måtte presse seg sammen på ulike rom.

– Man la seg ikke akkurat med et smil om munnen da man kom fram.

Leine trekker også fram eksempler på misnøye rundt måltidene de har fått servert, hvor blant annet tidspunktene på måltidene plutselig ble endret.

– Middagen ble kvart over åtte i stedet for halv sju, og vi hadde hatt forrige måltid klokken ett.



Dette førte til at laget handlet inn egen mat slik at spillerne skulle få i seg nok.

HOTELLET: Hotellområdet til spillerne, Ona Lomas Village - La Manga Club. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Hun forteller også om lange køer for å få i seg mat.

– Har dere hatt nok mat, da?

– Det har vært nok mat ja, og jeg synes maten har tatt seg opp litt etter hvert.

Inntrengere på rommet

Åsane-kaptein Alise Evensen forteller også om mye kluss med rommene da de ankom midt på natten.

Til slutt fikk hun og noen lagvenninner tildelt et rom hvor de skulle bo sju jenter på et seksmannsrom. Det var plassert en ekstra seng i stuen.

KAPTEIN: Alise Evensen er kaptein på Åsane. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Da vi skulle undersøke rommet og slikt, så gikk meg og Helene ned, og Matti og Kaja gikk jo opp. Og plutselig hørte vi skriking.

Skriket kom fra en annen Toppserie-spiller på leiren, som lå og sov på rommet. Hun fikk seg litt av et sjokk da Åsane-jentene ankom klokken halv fire på natten.

Det endte med at hun måtte bytte rom midt på natten.

LÅ OG SOV: Her inne lå spilleren og sov da Åsane-jentene ankom rommet midt på natten. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Et par dager etterpå fikk også TV 2s reporter tildelt det samme rommet som Åsane-jentene. Heldigvis var det ingen hjemme da hun låste seg inn, og hun fikk byttet rom relativt raskt.

Skal evalueres

Sportssjef i Toppfotball Kvinner, Steinar Nilsen, synes det som har skjedd er synd:

SPORTSSJEF: Steinar Nilsen. Foto: Toppfotball Kvinner

– Forholdene har ikke vært som forventet, noe vi også er skuffet over. Vi ønsker å ta dette internt med de aktørene som er involvert og skal gjennomføre en grundig evaluering, men vi synes det er synd at klubbene ikke har fått det produktet som de har blitt lovet av arrangøren.

– Hvorfor er ikke treningsleiren lagt til Marbella for eksempel, som jeg skjønte mange var fornøyde med?

– Klubbene ble selv forelagt Marbella som et alternativ. Men etter en avstemning, var det et klart flertall av klubbene som ønsket La Manga som destinasjon for treningsleiren. Dette handler først og fremst om økonomi, da Marbella medfører vesentlig større kostnader for klubbene. Når det er sagt, forventer vi en høyere standard enn det arrangøren har klart å levere.

Skal ikke skje igjen

Inter-Training AS er med på å arrangere treningsleiren på La Manga, i et samarbeid med Antonio Reina fra Narconsult. TV 2 møter Antonio ved resepsjonen på leilighetshotellet.

Reina forklarer at på grunn av misforståelser har det blitt kluss i rombestillingene, og blir overrasket når han ser bilder av maur på rommet til LSK-spilleren. Han spør om å få tilsendt bildene slik at han kan ta det videre.

MÅL FOR NESTE ÅR: Antonio Reina forklarer at målet er at det som har skjedd ikke skal skje igjen neste år. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Både Antonio og daglig leder i Inter-Training AS, Einar Sigmundstad er på La Manga, og har kontakt med lagene angående problemene som oppstår underveis.



– Jeg spør dem hva de ønsker å forandre og hva som har vært bra, fordi det er jobben min. Å gi folk det de etterspør, sier Antonio Reina.

Han forklarer at hotellet har nye eiere, og at de har mange lokale leverandører som forsørger hotellet med blant annet vann og internett, som har skapt flere problemer.

– En dag hadde de problemer med rørene, og uten å si noe bare kuttet de vannet. Så se for deg alle spillerne som kommer tilbake fra banene. De ville ta en dusj, og så var det ikke vann.

Videre forteller han at han personlig gjennomfører møter med lagene og Inter-Training AS mot slutten av oppholdet.



– Vi jobber hardt for at dette ikke skal skje igjen.

Antonio legger vekt på at de norske lagene har oppført seg eksemplarisk og at han ikke har noen vonde ord å si om dem.