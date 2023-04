Eikrem så rødt – Molde-krisen fortsetter

ÅRÅSEN STADION (TV 2): Magnus Wolf Eikrem ble utvist etter stygg takling i ny nedtur for Molde, som har sin dårligste seriestart siden 2013.

Lillestrøm – Molde 2-1

– Når vi har spilt tre kamper og har ett poeng er det aldri godt nok for Molde. Da blir det stilt spørsmål, og det er berettiget det når det kommer utenfra, men jeg er sterk i troen og vet at vi kommer tilbake, sier Molde-trener Erling Moe etter kampen.

Etter 1-2-tapet mot Lillestrøm står Molde med kun ett fattig poeng i serieåpningen. Det er Romsdalingenes svakeste sesongåpning på ti år.

– Nå må vi stå sammen. Vi har Stabæk på søndag, så det er bare å jobbe på. Vi har ikke tid til å synes synd på hverandre, sier Molde-kaptein Magnus Wolf Eikrem.

Ti mann

Og det ble ikke enkelt for Molde-laget, som lenge måtte klare seg uten kapteinen.

På stillingen 2-1 til hjemmelaget og 42 minutter ut i kampen ble Molde redusert til ti mann.

Se situasjonen her:

Eikrem var sent ute i en takling på Gjermund Åsen. Molde-kapteinen mistet først ballen, bommet da han prøvde å få tak i den og traff Åsen stygt like under kneet.

Dommer Ola Hobber Nilsen brukte fordelsparagrafen og lot spillet gå videre før han dro opp det gule kortet fra lomma.

Så ble taklingen sjekket av VAR, og etter at Hobber Nilsen fikk se situasjonen på nytt omgjorde han kortet til et rødt.



Selv har Eikrem dette å si om situasjonen:

– Jeg får en dårlig touch og snur meg. Jeg ser han egentlig ikke komme. Det er vanskelig å se. Det kunne vært gitt gult kort som han gjorde, men ...

– Jeg har sagt til gutta i garderoben at de spilte en fantastisk andre omgang uten meg. Det er beklagelig at de blir ti mann, det er synd, men slik er fotball av og til.

TV 2s kommentatorer synes det røde kortet fra Hobber Nilsen var forståelig.

– Ai ai ai, der smeller det! Det er bra dømt, kommenterte TV 2s Morten Langli.



– Han vet veldig godt hva som har skjedd, sa TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Dermed ble det tungt for den regjerende seriemesteren å reise seg. Molde kom til flere store sjanser i andre omgang, men Lillestrøm holdt unna bakover Kanarifuglene kan juble for tre poeng.

HVA SKJEDDE? Moldes Kristian Eriksen var skuffet etter tapet mot Lillestrøm. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Tidlig-mål

Kristoffer Tønnessen sendte hjemmepublikummet til himmels da han satte 1-0 etter fire minutter.

Moldes Emil Breivik utlignet etter 34 minutter, men gleden var kortvarig for blåtrøyene. Drøye to minutter senere sendte Akor Adams Lillestrøm opp i 2-1.

– Det er ekstremt viktig. Åråsen skal være et fort, og nå har vi tatt to på rad og det skal vi fortsette med, sier LSK-keeper Mads Hedenstad etter kampen.

Romsdalsklubben har fått en vond start på sesongen.

Fasit etter tre runder er to tap og én uavgjort. Blåtrøyene ligger på 15. plass på tabellen med kun naboklubben Aalesund bak seg.

Lillestrøm står med seks poeng og ligger på fjerdeplass.