Eckhoff reagerer: – Det er litt amatør

Tiril Eckhoff vet hvordan Sturla Holm Lægreid har det. Hun tror at skiskytterne noen ganger kan ta våpenet «litt for gitt».

– Jeg har vært i samme situasjon. Riktignok som veldig junior, og det er så vondt og du blir så redd samtidig, forklarer Eckhoff, som nå er skiskytingsekspert for TV 2.

Søndag kom nyheten om at Sturla Holm Lægreid hadde avfyrt et vådeskudd på utøverhotellet.

Ingen ble skadet i hendelsen, men 26-åringen fikk startnekt på fellesstarten av Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Eckhoff får vondt av Lægreid.

– Jeg synes litt synd på Sturla som må reise hjem sånn på juleferie. Det er ikke noe drømmescenario, medgir hun.

UHELL: Sturla Holm Lægreid var knust etter vådeskuddet og tok til tårene i et intervju med NRK. Her fra jaktstarten i Lenzerheide. Foto: Gian Ehrenzeller / AP / NTB

Den tidligere stjerneutøveren tror at våpenet av og til kan bli tatt «litt for gitt» blant skiskytterne.

– Jeg tror ikke alle våpenregler er fulgt til punkt og prikke alltid.

– Jeg tror det blir strengere fra nå av. Det har kanskje vært litt løssluppent på ammunisjon, at man kan ha det på rommet og sånne ting. Jeg tipper kanskje nå at det blir litt strengere og at de blir litt mer nøye, spår Eckhoff.

– Ikke helt innafor

Hun forteller at utøverne får et tett forhold til våpenet, da de har det med seg overalt – hele tiden.

– Du kan på en måte si at våpenet blir som en «kosebamse». Man har det på rommet og hele pakken. Det er jo ikke sånn etter forskriftene helt innafor, men det er jo bare sånn det blir når du lever av en idrett som involverer et våpen, forklarer Fossum-jenta.

VÅPENVANT: Tiril Eckhoff forklarer at våpenet kanskje kan «bli tatt litt for gitt». Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Det er jo ganske strenge regler, men jeg tipper det kanskje blir litt mer oppfølging på det nå. Så må vi jo bare tenke at dette er en uheldig opplevelse og skikkelig uheldig ting som har skjedd. Så håper jeg for utøverne sin del at det ikke blir strengere. Men den ammunisjonshåndteringen da, at man kanskje får den på standplass i stedet for å ha det på rommet. Det er litt amatør, mener Eckhoff.

Vanligvis får utøverne startnummer og ammunisjon i oppvarmingsbuen, men denne gangen fikk de det utdelt på hotellet i sveitsiske Lenzerheide.



Ole Einar Bjørndalen mener at våpenrutinene og reglene generelt sett er strenge nok.

– Det er jo den regelen vi er veldig bevisste på. Spesielt i renn i Norge er det blitt veldig strengt. Du må sjekke våpenet ut fra stadion, og så må man faktisk bevise at løpet er tomt og at magasinene er tomme, forteller han.

Strengere i enkelte land

Ifølge ham er reglene strengere i Norge enn i verdenscupen.

I enkelte land, som Russland, Japan, Kina og Belarus, er de enda strengere.



Der kan utøverne for eksempel måtte låse inn våpnene på stadion, forteller Bjørndalen.

Da liker han bedre reglene i vest.

– For oss som skal trene hver dag, er det jo luksus i forhold til det de opplever østover med våpen. At vi har mulighet for å ha våpen i våpenskap hjemme, og kan ta det frem for å bruke det på tørrtrening og reise rett på trening, er en frihet og veldig ålreit når du skal være effektiv og få gjort nok trening, forklarer 49-åringen.

TV 2S SKISKYTINGSEKSPERT: Ole Einar Bjørndalen. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Det er en stor fordel. Men igjen, da skal man være ekstremt forsiktig når man har med ammunisjon, at løpet er sjekket og at magasinene er tomme. Det er prioritet én, og at løpet skal peke mot blink eller rett opp i luften. Sånn at det ikke er fare for omgivelsene rundt, understreker Bjørndalen.

– Kan ikke klandre dem

Vanligvis får ikke utøverne utdelt ammunisjon på bosted, men heller i oppvarmingsbuen.

– Nå skjønte jeg at de hadde fått utdelt skudd på hotellet for å slippe å reise til den oppvarmingsbuen, og kanskje spare fem minutter på å komme litt senere til stadion. Da får de hvile enda mer. Det er det Norge er rå på, de henter ut alle detaljer som kan hentes ut.

– Jeg synes ikke det er veldig feil. Dette er helt og holdent én persons ansvar. Den som har våpen skal alltid sjekke løpet, at det er fritt for ammunisjon. Dette kan man ikke klandre landslaget, trenere eller sportssjefer for, mener Bjørndalen.

Sportssjef Per Arne Botnan påpeker at det eneste som var annerledes, var hvilket sted tørrtreningen ble gjort på.

Vanligvis bor de i kjøreavstand til arenaen, men i Lenzerheide bodde de vegg i vegg.

– Det var enklere for utøverne å gå direkte til standplass herfra, og vi legger til rette for at det skal være mest mulig praktisk for utøverne, forklarer Botnan.

SPORTSSJEF: Per Arne Botnan. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han var rask med å bekrefte til NRK at utøverne ikke kommer til å få ammunisjon på bosted igjen.

Sportssjefen poengterer at tørrtreningen er en del av hverdagen for skiskytterne.

– Alle utøvere fra ulike nasjoner tørrtrener der de bor. Det er en del av treningen, og de bruker ganske mange timer i løpet av året på tørrtrening, sier Botnan.

Kommer med klar beskjed

Ifølge ham er det tredje gangen på tjue år at dette skjer.

– Heldigvis er det veldig sjelden, men det skjer jo, og det jobber vi alltid for å unngå.

– Vi må gjennomgå rutinene. Vi har hatt et godt møte med alle våre utøvere her, og der er rutinene gjennomgått på at de må opp i selene og fortsatt være nøye. Så er det en menneskelig feil, og det skjer av og til, medgir Botnan.

– Er våpenrutinene og reglene strenge nok?

– Hvis vi tenker at det har vært tre uhell på 20 år – så kan det hende at det er mørketall – men med tanke på hvor mange som holder på med idretten over så mange år, mener jeg at vi har gode rutiner på det. Men uansett hvor gode rutinene er, vil det en gang glippe. Det er selvfølgelig leit, men det er en påminnelse om at vi må fortsette å være nøye med å etterfølge de reglene vi har på ammunisjon og våpen, svarer Botnan.

Botnan mener at reglene Norge har for våpensikkerhet er gode.

– Vi har regler for hvordan man skal oppbevare våpen og ammunisjon hjemme, og regler på hvem som skal få ha lov til å inneha våpenkort og ha våpen. Jeg synes Norge har et bra system på det, og synes for så vidt at vi over tid har vært flinke på det. Vi har blant annet hatt en runde på det her på lavere nivå i Norge, på norgescup og for yngre utøvere. Våpen og sikkerhet er viktig. Det er særdeles viktig når det skjer på øverste nivå, at man er tydelige på at det kan skje.

– Det er en påminnelse for alle som holder på med idretten at vi må ta det vi holder på med på største alvor. Er du maks uheldig, kan alvorlige ting skje, bemerker sportssjefen.