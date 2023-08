Dzastina (16) blei kalla «dritdommar» på Norway Cup

Det var første gongen 16 år gamle Dzastina Kucika var med på Norway Cup som dommar.

For to år sidan starta ho å ta fotball seriøst, etter å ha spelt for gøy tidlegare i barndommen. Eitt år inn fekk ho tilbodet om å ta dommarkurs. Ho ønskte å lære meir om idretten og synest det var kjekt å kunne nye ting, så ho takka ja.

Då Norway Cup søkte etter dommarar, valde ho å vere med der, men etter ei hending var det nære på at det blei med det.

VALLE HOVIN: Det var her på Valle Hovin Dzastina opplevde å bli kjefta på av trenaren til det eine laget.

– Kampen gjekk bra heilt til slutten. Eg dømde straffe etter ein situasjon inne i feltet, noko som det eine laget var sterkt imot. Då kom spelarane rundt meg og klaga på mi avgjersle, fortel Kucika til TV 2.

Kucika fortel at ho valde å halde på si avgjersle og det blei dømd straffespark.



Laget som fekk straffe imot var ikkje einige og protesterte.

På sidelinja stod trenaren til laget, ein godt vaksen mann.

– Då eg vart omringa av spelarane, høyrde eg at han skal ha sagt til gutane sine at det var eg som bestemte, og at dei måtte høyre på meg, seier ho.

– Eg vart litt redd

Det skulle tydelegvis endre seg. Like etter kampslutt kom trenaren bort til 16-åringen.

– Då var han ganske sur og sa at det ikkje var straffe, og at eg var ein «dritdommar». Det var svært ubehageleg og eg vart litt redd, seier ho.

TV 2 har snakka med trenaren, som meiner han ikkje har kalla ho ein «dritdommar», men han fortel at han nok har sagt at ho var elendig og ein dårleg dommar. Det beklagar han.

Kampen var mellom to mindreårige gutelag. Difor har TV 2 valt å anonymisere laga.

SER FRAMOVER: Trass i den ubehagelige hendinga ser Dzastina framover og vil fortsette å dømme fotball.

Les meir om kva den aktuelle trenaren seier om hendinga lengre ned i saka.

TV 2 har også vore i kontakt med ei som var ansvarleg for Fair Play-vaktene på Valle Hovin, som såg det siste kvarteret av kampen. Ho ønsker ikkje å ha namnet sitt på trykk.

– Det var etter den straffesituasjonen det eskalerte. Dommaren prøvde å stå for det og forklarte det til spelarane, men dei ville ikkje høyre på. Dei masa og var ufine mot ho, fortel ho.

Ho fortel også at ein av dei andre fair play-vertane skal ha høyrt at ein spelar skal ha sagt «kvinner bør ikkje dømme fotball».

– Det gjorde ikkje trenaren noko med, fortel ho.

Den internasjonale fotballturneringen Norway Cup på Ekebergsletta i Oslo. Norway Cup startet i 1972 med 420 lag. Verdens største fotballturnering for barn og unge har rekordpåmelding i år. 2350 lag og rundt 30.000 spillerere påmeldt, fra 30 forskjellige land.

«Kvinner bør ikkje dømme fotball»

Nytt av året under Norway Cup var at alle laga skulle ha eigen kampvert. Dette var for å sikre at alt gjekk bra for både dommarar og spelarar. TV 2 har snakka med kampverten til motstanderlaget, som også reagerer på oppførselen til det andre lagets spelar og trenar.



– Han burde ha reagert meir og tidlegare. Eg reagerer på lite oppfølging med tanke på oppførselen til barna. Det er barnefotball og om dei aldri får tilsnakk, vil dei berre fortsette med dette, seier han.

Kucika synest det var svært ubehageleg å få kjeft av ein eldre mann. Sjølv høyrde ho ikkje at nokon skal ha sagt at «kvinner ikkje bør dømme fotball».



– Det er ikkje greitt å seie. Jenter er like gode som gutar, og det burde ikkje ha noko å seie kva kjønn eg er, seier 16-åringen.

Ho gjekk gråtande av bana og fekk god oppfølging av Fair Play-sjefen på Valle Hovin.

– Eg var veldig lei meg, men dagen etter då eg skulle dømme nye kampar, så tenkte eg berre måtte gå vidare, fortel ho.

Også mora er skaka over det dottera opplevde.

– Ho har ikkje opplevd den beste kampen. Vi snakka saman på telefon på kvelden, og då var ho veldig lei seg. At ein vaksen mann seier slik til ungdom, er ikkje greitt, seier ho til TV 2.

Rekordmange saker

Ann Wenche Kleven, dommarsjef under Norway Cup, fortel at det har vore mange saker retta mot dommarar i år.

– Eg har vore med i Norway Cup i 38 år, og det er alltid noko problem, men i år har det vore veldig mange saker. Det vi har slite mest med i år er frå foreldre og trenarar, seier Kleven.

OPPFØLGING: Dommersjef for Norway Cup, Ann Wenche Kleven, fortel at dei følger opp dommarane godt etter slike hendingar som Dzastina opplevde.

Kleven fortel at åtte forskjellige dommarhendingar vart sendt inn til juryen etter årets fotballturnering. Tre av dei var retta mot jentedommarar.

– Det er veldig trist og øydelegg veldig mykje for dommarane våre. Vi slit med rekruttering.

Dommarsjefen håpar at nokon snart tar tak og gir dei som ikkje følger Fair Play-reglane ei ordentleg straff.

– Eg er spent på kva konsekvensar dei får. Eg veit om ein klubb som har kalla inn dei det gjeld på teppet. Eg synst ikkje det held med ei unnskyldning. Vi må vere tøffe nok til å seie at dette ikkje er noko vi treng i fotballen.

– Beklagar

TV 2 har vore i kontakt med trenaren som skal ha kjefta på Kucika. Han hugsar kampen godt.

Han forklarer også at det var ein straffesituasjon, som gjorde spelarane hans sure.

– Dei reagerte sterkt. Det er gutar med mykje temperament, fortel han til TV 2.

Trenaren meiner at situasjonen rundt straffesparket var feildømt. Han fortel at han prøver å lære spelarane sine at det er dommaren som bestemmer. Likevel reagerte han på ein ting han hevdar dommaren gjorde.

– Ho gjekk bort til det andre laget for å høyre om det var straffe. Når ho er dommar, bør ho stå for det ho dømmer, ikkje spørje dei andre, seier han.

Kucika kjenner seg ikkje igjen i påstanden om at ho spurte det andre laget om det var straffe eller ikkje.



På spørsmålet om han kalla Kucika for ein «dritdommar» svarer han nei.

– Det har eg ikkje gjort, eg har så mykje respekt at eg ikkje har brukt ordet drit. Men eg har kanskje sagt at ho var ein dårleg eller elendig dommar, seier han.

– Nokon høyrde også at nokon av spelarane skal ha sagt at «kvinner ikkje bør dømme fotball». Kva tenker du om det?

– Det høyrde eg ikkje, men eg skal ikkje utelukke at det kan ha skjedd, svarer han.

Sjølv om han framleis er ueinig i dømminga, er han lei seg for måten både han og barna oppførte seg på.

– Eg vil gjerne beklage til henne, eg burde ha formulert meg på ein annan måte, seier han.

Overraskande møte

Vålerenga er medarrangør av Norway Cup og har ansvaret for at det som skjer på Valle Hovin går greitt føre seg. Då arrangementsansvarleg, Frank Ove Hansen, fekk høyre om kva som skjedde med Kucika, visste han at han ville gjere noko.

– Det er tragisk at slikt skjer, det er tragisk at ein 16-åring skal oppleve dette. Det er ikkje dette vi som klubb ønsker å sjå i fotballen. Eg føler at vi som klubb har eit ansvar rundt det menneskelege og passe på at dommaren har det bra, seier han.

PÅ INTILITY: Dzastina Kucika blei invitert på ein omvisning på Intility av Frank Ove Hansen.

Difor inviterte han 16-åringen på ein omvising på Intility Arena.

– Det er for å vise ho ein anna side av fotballen, gi ho eit anna inntrykk av å vere på Valle Hovin og korleis det er å vere i Vålerenga.

Dommarsjef Ann Wenche Kleven fortel at dei gjer mykje for å vareta dommarane som har dårlege opplevingar under Norway Cup.

– Vi har samtaler med dei, vi følger dei opp dagen etter og vi følger dei også opp etter turneringa.

Ho hyllar Vålerenga for initiativet. I tillegg skal Kucika få vere ein del av dommarteamet på ein valfri Toppseriekamp på Intility. Valet falt på Vålerenga – Brann i november.

MØTE: I spillertunnellen kom plutselig Vålerenga-trenar Geir Bakke, som tok seg tid til å helse på Dzastina.

Under omvisinga fekk Kucika også eit overraskande møte med Vålerenga-trener Geir Bakke, som kom rett frå dagens trening.

– Det er det altfor mange som opplever, seier Bakke då han får høyre om opplevinga til Kucika.

– Det er skammeleg at det er slik. Vi må berre håpe at omgivnadane vernar om og tar vare på, seier han.

– Oj, dette er litt store greier, seier Kucika etter samtalen med Bakke.

GAVE: Frank Ove Hansen overrekker Kucika en drakt i gave. Drakten har blitt brukt i kamp av landslagsspiller Thea Bjelde.

Omvisingsdagen blir avslutta med at 16-åringen får overrekt sin eigen signerte Vålerenga-drakt, som Thea Bjelde har brukt i ein kamp.

– Dagen har vore veldig, veldig bra. Eg har kost meg, avsluttar 16-åringen.