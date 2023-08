Dyrere enn Gulliksen: – Det er nok en god del mer

Ryktene har svirret rundt 23-åringen gjennom store deler av sommeren.

Før lørdagens kamp mot Sarpsborg 08 bekreftet Godset-trener Jørgen Isnes at spissen mest sannsynlig har spilt sin siste kamp for blåtrøyene.

Jærbuen skal være på vei til belgiske OH Leuven.



Jostein Flo, leder for sport og spillerlogistikk i Godset sier til TV 2 at de ikke hadde noen behov for å selge Braut Brunes, men at det har blitt snakk om så store summer at det er vanskelig å hindre 23-åringen fra å forlate Drammensklubben.

– Det er i ferd med å bli en veldig god deal for oss, sier Flo.

– Er det mer penger enn (Tobias) Gulliksen som forsvant til Bodø/Glimt?

– Det er nok en god del mer enn det, sier Jostein Flo i Strømsgodset.

Overgangsssummen til Gulliksen ble spekulert i å ligge på rundt 30 millioner kroner.

Nest dyreste

Hvis overgangen til belgisk fotball gjennomføres, blir dette det nest dyreste salget for Godset. Bare Martin Ødegaards overgang til Real Madrid har gitt mer penger i kassen til Drammensklubben.

– Leuven har fått akseptert et bud, så får han noen dager på, sier Flo.

I løpet av de siste ukene har det vært stor interesse for 23-åringen fra flere klubber.

Budkrigen startet for litt over en uke siden.

– Det var to tre klubber som bød over hverandre hele tiden. Til slutt var det umulig å stoppe.

Gode tider for økonomien

Godset skal allerede være i gang må å erstatte Braut Brunes.

– Vi håper å få klar en spiss rett over en helgen, og vi er i ferdig med å ha en spiller klar mot slutten av vinduet.

Han forteller at de håper å få signert enda to spillere.

Det har ikke vært en hemmelig at Godset har slitt en del med økonomien de siste årene. Skal vi tro Flo virker det som spillersalgene denne sommeren har gjort godt for kassen.

– Nå er vi fra rød til gulgrønn. Det er en situasjon som Strømsgodset sjelden har vært. Det at vi kan gå inn i et overgangsmarked uten å ringe rundt til alle klubbene og spørre hva vi kan få, smiler han.

– Merker du nå at dere kan ordentlig? At det er økonomiske krefter der?

– Det er det. Store salg i fotballen er alltid viktig. Det bør man få mye ut av. Det er et stort forbedringspotensialet med å selge til utlandet.