Duplantis etter værkaos: – Vi kunne dødd

KRITISK: Armand Duplantis var veldig misfornøyd med forholdene under Diamond League-stevnet i Stockholm. Her er han avbildet under sommer-OL i Tokyo. Foto: Ben Stansall/AFP

Han var på hjemmebane, vant oppskriftsmessig og prøvde seg, som så ofte før, på å sette ny verdensrekord. Likevel var Armand Duplantis alt annet enn fornøyd med Diamond League-stevnet i Stockholm.

Når den svenske avisen møter ham dagen etter stevnet forteller «Mondo» hvorfor det er så risikabelt å drive med stavsprang når det regner.

– Grepet i staven er det farligste. Det er veldig lett at man mister grepet når det er vått og det er ingen god situasjon. Det kan skje mange dårlige ting da.

– Bra at vi ventet

Svensken mener at søndagens forhold var livsfarlige.

– Vi kunne dødd. Det kunne skjedd. Det er rett og slett ikke verdt det. Samtidig er vi alle konkurransemennesker og vil konkurrere. Det var bra at vi ventet, mener Duplantis.

Været gjorde nemlig at stavsprangkonkurransen ble utsatt i to timer søndag kveld. Men til tross for de dårlige forholdene kom Duplantis nok en gang over seks meter.

Duplantis var den eneste som klarte 5.95 i søndagens konkurranse. Etter at han også klarte 6.05 i første forsøk prøvde han seg på verdensrekorden og flyttet listen opp på 6.23.

BEDRE FORHOLD: I fjor var det bedre forhold under stevnet i Stockholm. Da kom Duplantis over 6.16, som den gang var verdensrekord. Resultatet står fortsatt som arenarekord. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Men i går måtte svensken innse at verdensrekorden var uoppnåelig. Han avbrøt de to første forsøkene, og rev i sitt siste forsøk. Etterpå understreket Duplantis at det var ikke bare regnet som skapte utfordringer.



På 400 meter hekk ble det dramatikk da miljødemonstranter sperret flere baner på oppløpssiden. Se video av hendelsen her:



– Mye følelser

– Jeg var nok klar i hodet for verdensrekord, men ikke i kroppen. Jeg forsøkte å bruke min aller stiveste stav og behøver virkelig en helt perfekt sats for å lykkes. Det er vanskelig med vinden, sier han ifølge Expressen.



23-åringen fant likevel noe positivt ved stevnet i den svenske hovedstaden:

– Det er mye følelser akkurat nå. Jeg er så glad for alle som ble igjen bare for å se på meg. Det er vanskelig å ta inn faktisk. Jeg fikk veldig mye kjærlighet, sier han.