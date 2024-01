Dukket opp: – Forventer reaksjoner

I desember fikk Guro Pettersen en uventet beskjed. Keeperen fikk ikke fortsette i Vålerenga, en klubb hun første gang kom til i 2014.

– Det kom overraskende på og det er aldri en hyggelig beskjed å få etter så mange sesonger i klubben, sier Pettersen til TV 2.



Hun virker misfornøyd med hvordan VIF-karrieren endte, men svarer:

– Ingen kommentar på den, jeg kan skrive bok en dag, sier landslagskeeperen og ler.

– Forventer reaksjoner

Men svare må hun på LSK Kvinners nyeste Instagram-innlegg.

For på bildene ser man at den tidligere Vålerenga-profilen trener med den gamle erkerivalen:

PÅ PLASS: Guro Pettersen (t.h) trener med Lillestrøm. Thiril Erichsen til venstre. Foto: Megapiksel.no

– Det er selvfølgelig rart å ha på Lillestrøm-logo, jeg tipper en del satte kaffen i halsen, sier Pettersen og forklarer:



– Akkurat nå er jeg tilbake i Oslo, og da er det veldig greit å holde meg i gang i en klubb. Jeg er veldig glad i å trene med Cecilie Fiskerstrand og Bente Nordby (keepertrener). Derfor spurte jeg om å få komme på trening.



Pettersen bedyrer samtidig:

– Det er ikke aktuelt å gå til LSK Kvinner, men jeg er veldig takknemlig for at jeg får trene med dem. Jeg forventer at det blir noen reaksjoner.

– Er det greit som Vålerenga-kvinne?

– Det er ikke noe jeg hadde trodd skulle skje, men av og til må man ta noen egoistiske valg for min karriere. Totalpakken der var best og derfor ville jeg trene med de.

KLUBBLØS: Guro Pettersens fremtid er uviss. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

– Ikke det man drømmer om

De store reaksjonene lar likevel foreløpig vente på seg.

– Jeg håper hun får en god trening, sier VIF-profil Olaug Tvedten i en kort kommentar.

– Det er jo spesielt og ikke det man drømmer om, men man må ha forståelse for at folk må finne den rette veien videre, sier Sebastian Hytten, talsperson i Klanen.

Den rette veien er foreløpig uviss. Med tanke på de mange minusgradene i Oslo var det uaktuelt å være med et lag som trente ute.

– Jeg vil til utlandet. Jeg har allerede vært i Sverige og Danmark, nå vil jeg litt lenger ut og til noe varmere strøk. Det er så jævlig kaldt her, da trives jeg ikke så godt, sier Pettersen.