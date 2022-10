Han går rolig inn i den lille motbakken i Holmenkollen, før han eksploderer, skyter fart rundt svingen og bortover flata som er blitt kalt opp etter spurtkongen Petter Northug.

Tarjei Bø får hjelp av den tjukke Kollen-tåka til å se raskere ut enn han egentlig er, når han kommer som skutt ut av ingen steder.

– Ellers ville jeg blitt avslørt, gliser han.

KOLLEN-TÅKA: Kollen-tåke på jobb, og ammetåke på hjemmebane for Tarjei Bø. Foto: Sigve Kvamme/ TV2

34-åringen er litt trøttere enn vanlig, men skjuler det godt. For tre uker siden ble han og samboer Gita foreldre til Aron.

Der mange kan forlate sykehuset etter et par dager, måtte de to bli værende på Ullevål sykehus en hel uke.

– Det var masse følelser i sving. Vi måtte være der en uke, få oppfølging mens de sørget for at verdiene til Aron stabiliserte seg. Du ser mange skjebner på et sånt sykehus, og vi var blant de heldige. Du får perspektiv på ting. Det kan gå skeis, men det gikk bra. Og vi har et fantastisk helsevesen. Så tusen takk til Ullevål, sier Bø med blanke øyne.

Dramatisk

16. september kom sønnen deres til verden etter en fødsel som varte i nesten et døgn.

Alt så ut til å gå greit helt til Aron ble sittende bom fast helt på slutten.

– Han rikket seg ikke da de prøvde å få ham ut, forteller Bø.

– Det var tøft. Du ser for deg hva en fødsel skal være, og så ble det alt annet.

LANGE TIMER: Tarjei og Gita måtte vente noen timer på beskjeden om at det kom til å gå fint med sønnen. Foto: Privat

I all hast ble de sendt opp på operasjonsstua, der Aron ble forløst ved keisersnitt. Den nye verdensborgeren fikk et tøft første møte med livet, og fikk på seg en oksygenmaske før han ble fraktet ut av rommet.

– Det gikk veldig fort, og det ble dramatisk både for Gita og babyen. Det kokte litt da, men all ære til Ullevål. De er ekstremt flinke, og vi følte oss veldig bra ivaretatt. Aron var i de beste hender, men det var en tøff opplevelse, særlig siden det er vårt første barn, sier Bø.

– Kan du beskrive timene fra ungen er ute, fra han tas med ut av rommet til dere får beskjed om at alt ser normalt ut?

– Når de tar med seg ungen din ut, da er du litt i ørska og lurer på om det går bra. Og så fikk vi relativt rask beskjed om at det så ut til å gå fint. Men man vil jo ha to streker under svaret, sier Bø.

De to strekene kom noen timer senere.

– Da fikk vi beskjed om at alle testene både på hjerte, lunger og hjerne så ut til å være helt normale. Det var en god følelse. Samtidig hadde jeg vondt av Gita, som hadde vært gjennom et helt døgn med fødsel som ble avsluttet med operasjon. Det var en blanding av at ungen hadde det tøft, men også at Gita hadde det ganske vondt. Det var masse som skjedde. Men det var en veldig lettelse for oss begge da vi fikk beskjed om at det kom til å gå bra, sier han.

DROPPER SAMLING: Tarjei Bø prioriterer hjemmetid framfor samling i Oberhof. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Står over samling

Etter planen skulle Bø reist på samling til VM-byen Oberhof i midten av neste uke, sammen med resten av laget. Den samlingen har han bestemt seg for å droppe, og heller prioritere familien hjemme.

– Jeg har lyst til å være hjemme, siden fødselen var såpass heftig. Da er det greit å være på hjemmebane og følge opp, mens jeg trener her i Holmenkollen, sier han.

Bø smiler på spørsmål om han tar sin del av natteskiftet.

– Ja, jeg tar absolutt min del, men jeg skal ikke si at vi tar en like stor del. Ammingen går sin gang, av og til gløtter jeg opp og bare sier «bra jobba», liksom. Og så sovner jeg igjen, ha-ha. Det er begrenset hva jeg kan bidra med innimellom der, men hvis han ikke er helt i godlune, så tar jeg meg av ham, absolutt.

LYKKELIG: Tarjei Bø sier han kjenner på en helt spesiell lykkefølelse etter familieforøkelsen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Hvordan står det til med Gita?

– Hun har det bra nå. Hun blir sterkere dag for dag. Hun har liksom hatt en full fødsel og en solid operasjon blandet inn i én opplevelse. Gita er en veldig god mamma, og så prøver jeg å bidra på det jeg kan. Nå har jeg overtatt kjøkkenet. Maten er litt dårligere enn når hun jobber der, men den går ned for oss begge, sier en lattermild Bø.

Ekstra fin gave

Han skynder seg å legge til at svigermor er en verdifull ressurs i matlagingen, og at hun kan vente seg «en ekstra dyr og fin julegave i år».

– Jeg må holde henne varm gjennom den lange vinteren, for jeg blir en del borte, smiler han.

Bø har tenkt å fortsette karrieren til og med 2024-sesongen. Han tror den nye familietilværelsen kan gi ham et løft som skiskytter også.

– Jeg synes det passer med litt endring av fokus på livet. Jeg er 34 år nå, og det har vært et sportslig jag for å prestere hele karrieren. Så hadde jeg et ønske om suksess i OL før jeg endret på livssituasjonen. Det klarte jeg. Så jeg føler med hele kroppen at jeg og Gita var veldig klare for å bli foreldre. Jeg tror det kan bli topp for alle. Kanskje kommer jeg til å savne det å komme hjem enda mer enn før. Men så blir jeg nok ekstra skjerpet når jeg først stikker fra familien. Da bør jeg i hvert fall levere noen pallplasser og ta hjem noen seirer. Ellers blir det kjeft å få når jeg kommer hjem, ler Tarjei Bø.