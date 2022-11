«Hva faen er det som skjer?»

Pa-Modou Kah tror alle har vært der. Eller kommer dit. Bunnpunktet som får deg til å stille de store spørsmålene. Som gjør at følelsen av meningsløshet tar overhånd.

En maidag i 2005 skulle snu opp ned på alt.

Over natten sto skøyeren fra Tøyen i sitt livs største krise.

I køen på grensen mellom Nederland og Belgia blir bilen hans påkjørt bakfra i over 140 km/t.

Pas daværende kjæreste måtte bøte med livet. Selv slapp han unna med små sårskader.

Årene i forveien hadde «Kongen av Tøyen» sjarmert hele Norge med sitt sprudlende og lekne vesen.

Han vridde gjerne om på folkekjære uttrykk. «Lakk i ripa» er én Kah-klassiker. «Singel og frank» en annen.

Folk lo. Pa-Modou Kah lo med dem.

Humøret var hans sterkeste kjennetegn. Nå var gledessprederen knust.

Det gikk tre år før vendepunktet ble servert fra oven.

– Da jeg traff jeg kona mi, var det en «calling from God». Gud brakte henne inn i livet mitt. Siden har det gått oppover, forklarer Kah.

THE AMERICAN DREAM: Pa-Modou Kah har opplevd stor suksess i Nord-Amerika. Nå bor han i Dallas, Texas. Her sammen med yngstedatteren Zahra. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

KONA: Dewy (t.v)

Storsjarmørens eventyr

TV 2 møter 42-åringen hjemme i amerikanske Dallas.

I tillegg til Gud, takker han venner og familie for å ha kommet seg ut av den mørke tiden på midten av 2000-tallet.

Tiden etter har vært fantastisk. Som han selv sier det:

– Jeg elsker livet.

De som kjenner ham best omtaler livshistorien hans som et eventyr av de helt sjeldne. Selv er han ikke i tvil.

Det er et stort eventyr. Hvis du tenker på alt jeg har gått igjennom og opplevd ... Det er mot alle odds. Du kan aldri skrive min historie en gang til. Pa-Modou Kah

De siste 20 årene har Kah reist verden rundt. Storsjarmøren har satt dype spor. Skrevet historie. Banet vei.

Som tidenes første helafrikanske fotballspiller på det norske landslaget.

Som første nordmann med proffspill på tre kontinenter.

Og som første mørkhudede trener til å vinne ligaen i Canada.

Nå kjemper han mot noe større. Han kaller det verdens største pandemi.

– Det finnes over alt. Hvor enn du går.

Kah tar en pause. Han puster ut. Og fullfører setningen sin.

– Og det er like ille i Norge og Europa, som her, fastslår han.

Fra Gambia til Tøyen – og en hilsen til Kongen

Fra stuevinduet i Texas skuer Kah utover mot hagen. Nordmannen har bodd i Nord-Amerika siden 2013.

ØYNENE PÅ MÅLET: Kah har store ambisjoner. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Muligheten man har til å bygge en karriere i min bransje, er større her enn i Europa, forteller han.

Gressplenen lyser opp en ellers grå dag i sørstatene. Det samme gjør datteren Nahla. Også hun elsker fotball.

Kah åpner døren og går ut til datteren sin. Det er en snau time til hun skal på trening. Nahla, lillesøsteren Zahra og kona Dewy er 43-åringens største velsignelser i livet.

LIDENSKAPELIG: Kahs eldste datter elsker fotball.

PÅMINNER: – Jeg er fremdeles Kongen av Tøyen, sier Kah spøkefullt.

Men hvordan havnet han egentlig her?

Hadde du gitt lille Pa et frampek på hva livet skulle bringe da han som åtteåring ankom Tøyen fra Banjul i Gambia, hadde han aldri trodd deg.

– Faren min er mannen bak min historie. Han kunne enkelt sagt: «Vet du hva? Du blir i Afrika.» Men han ville gi sin sønn en vei ut. Han stilte krav, men kravene har hjulpet meg.

Pappa sa alltid: «Hva enn du gjør i livet, gjør det ett hundre prosent» Pa-Modou Kah

Ordene har fulgt Kah siden.

Tankene strømmer titt og ofte tilbake til ungdomstiden på Oslos østkant. Han kan ikke huske når det karakteristiske kallenavnet oppsto.

– Det jeg fikk oppleve i Norge var fantastisk.

Tøyen-kongens kjærlighet til fotball var grenseløs. Som Vålerenga-gutt steg han raskt i gradene.

Kah sto i front for noe nytt. Det var få som tok veien fra ungdomslaget til A-laget. Enda færre med innvandrerbakgrunn.

På bare fem år spilte han seg inn i Klanens hjerter for all framtid.

Hvordan?

– Fordi jeg var en av dem, forteller han.

Det store høydepunktet i kongeblått var cupseieren i 2002.

FESTGENERAL: Pa-Modou Kah dirigerte allsangen fra scenen i feiringen etter Vålerengas cuptriumf i 2002. Foto: Morten Holm / NTB

Etter at seieren var i boks måtte selv Kong Harald måpe av Engas forsvarsbauta.

I forkant hadde nemlig Kah gitt lagkameratene klar beskjed:

– Jeg fortalte dem at jeg ikke kom til å bukke for Kong Harald, men heller gå for en high-five. Jeg var jo Kongen av Tøyen – og når én konge møter en annen, så bukker han ikke, sier han og ler.

– Kongen lurte nok på hvem i alle dager denne gutten var.

Sol og penger

Landslagsdebuten kom i 2001. Ryktene ville ha det til at både Manchester United og Real Madrid var interesserte Vålerengas juvel, men Kah endte opp i svenske AIK.

LANDSLAGET: Kah på landslagssamling i Singapore i 2004. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

Så dro han videre til Nederland. Roda ble hans nye hjem.

Motspillere som Zlatan Ibrahimović og Luis Suárez ble som beintøffe eksamensoppgaver å regne, men Kah elsket hvert sekund av de tøffe duellene mot verdens beste målsniker.

En spektakulær fulltreffer mot Venlo gikk verden over, men Kah scoret også på andre fronter i Nederland: Det var nemlig også her han traff kona.

Kjemien satt fra første stund.

– Kjærlighet ved første blikk, ja? Når du ser en som meg? Herregud, kom igjen!

Sol og penger var blant de tyngste lokkemidlene da Kah og fruen dro videre til Qatar og Saudi-Arabia.

Det er han ikke redd for å innrømme, selv om penger aldri har vært den største drivkraften.

– Jeg kommer aldri til å skamme meg for det. Hvem som helst i verden vil tjene mer om de får muligheten. Fotballkarrieren varer ikke evig. Man må gjøre mest mulig ut av de 10-15-årene man har. Jeg måtte vært dum eller helt sjuk for å ikke gjøre det, når jeg visste hva det ville bety for familien min.

TV 2 møtte Kah i Qatar i 2012. Se reportasjen i videovinduet under:

Han er takknemlig for årene i Qatar. Det brakte ham blant annet nærmere egen religion.

Jeg så alt. Også ting som ikke var bra. For eksempel når det gjelder menneskerettigheter. Det er jeg imot. Men jeg så også den andre siden av landet. Pa-Modou Kah

Kah har registrert Norges boikott-debatt angående Fotball-VM.

– Mitt spørsmål når det gjelder fremmedarbeidernes rettigheter er alltid det samme. Selskapene som kommer til Qatar er fra vestlige land. Og hvis de mener så mye om fremmedarbeidernes vilkår, hvorfor sier de ingenting? Stadionene fortsatte å bli bygget. Hvem har skylden? Var det Qatars skyld at de fikk VM? spør Kah, og fortsetter:

– «Alle» bestikker FIFA. Det er 12 år siden Qatar fikk tildelt mesterskapet. Hvorfor venter vi til nå med å si ifra? Og hvorfor bruker vi fotballspillerne som politisk mål? Verden visste arbeidsvilkårene var dårlige.

Tilfeldigheter førte ham til USA og MLS. Portland Timbers ble første stopp. Året var 2013.

– En helt utrolig fotballby. Jeg får gåsehud bare av å tenke på det, sier Kah - som videre dro nordover.

FIRE NORSKE TING KAH SAVNER?: – Vafler, kvikk-lunsj, gullbrød og bamsemums, svarer 42-åringen kontant.

Vancouver Whitecaps ble spillerkarrierens siste arbeidsgiver. Etter nesten 20 år på fotballbanen, valgte Kah så å gå all inn på treneryrket.

Først som assistent for nevnte Whitecaps, før han dro til FC Cincinnati og senere FC Pacific i Canada, som han i 2021 ledet til sitt første ligamesterskap noensinne.

– Fantastisk, forklarer Kah om den historiske triumfen i Canada, men rekker ikke fullføre setningen før Nalah plutselig stormer ut av soverommet for å skremme pappaen sin.

Hun begynner å bli gira på trening.

Det går ikke mange minuttene før «hopp inn i bilen» kommanderes fra pappa.

– Svarte mennesker får ikke muligheten de fortjener

Etter suksessen i Canada signerte han for North Texas SC. Resultatene i første sesong var gode, men Kah og klubben ble enige om å terminere kontrakten for omtrent en måned siden.

Familien er usikre på om Texas er riktig sted å fortsette familielivet.

Nå venter Kah på neste prosjekt. Ryktet hans i Nord-Amerika er godt. Det neste steget må føles riktig.

Opplevelsene gjennom et langt liv i fotball har vært mange, men blant opp- og nedturer er det én kamp som fortsatt gjenstår.

– Rasisme. Det er den største pandemien i verden, fastslår Kah.

Fokuset på rasisme i Nord-Amerika nådde nye høyder etter Black Lives Matters-bevegelsen i 2020, men Kah mener ikke det er verre i USA enn andre steder i verden.

– Vi afrikanere har opplevd rasisme i over 400 år. Vi var slaver. I Europa er det like mye. Like mye som her. Men det er mye mer emosjonelt og systematisk i Europa, fortsetter han, og følger opp med et eksempel:

– Hvis du og jeg søker jobb, hvem tror du får den? Hvis jeg sier at mitt navn er Pa-Modou Kah, jeg kommer fra Afrika. Du sier Fredrik, fra Oslo. Vi sitter rundt samme bord. Hvem får jobben? Du får jobben.

Jeg er svart. Svarte mennesker blir fortsatt drept. Svarte mennesker får ikke mulighetene de trenger og fortjener. Pa-Modou Kah

Kah har brutt barrierer før. Nå vil han være med å gjøre det igjen. Han har store ambisjoner som trener. Han beskriver det å lede et lag i Norge som «en drøm».

– For egen del har det handlet om å få muligheter. Jeg fikk muligheten til å spille for det norske landslaget, og når man ser tilbake på det: Hvor mange er det ikke som har fulgt etter? Når jeg ser hva jeg, John Carew og Christer George gjorde blir jeg stolt.

NESTE GENERASJON: Nahla har arvet humøret og energien til sin far.

Kah trekker fram Alexander Tettey, Joshua King og Omar Elabdellaoui som gode rollemodeller for innvandrerungdom i tiden etter han selv spilte på landslaget. Kah har også latt seg inspirere av Lillestrøms sportssjef Simon Mesfin.

– Det han gjør er stort. Det er ikke mange som ham i en slik rolle. Og det stopper ham ikke. Det kommer heller ikke til å stoppe meg, sier Kah tydelig.

«Football. The love of my life»

Like før Kah la opp i 2017, oppfylte han en av sine største drømmer: Å ta med datteren sin ut på fotballbanen foran stappfull tribune.

I et følelsesladd brev til datteren Nahla på Vancouver Whitecaps' hjemmeside utbroderte og oppsummerte han karrieren sin som en slags rettesnor for datterens liv.

“Du er min største prestasjon og min største drøm var å gå ut på matta med deg. Det fikk jeg gjøre, og for det vil jeg for evig være takknemlig”.

– Jeg angret ikke på noen ting da jeg la opp, kommenterer Kah i dag.

– At jeg ikke har spilt i England, for eksempel? Pfft.. Spiller ingen rolle for meg. Jeg har opplevd så mye mer ved å reise rundt på flere forskjellige steder. For meg er det det fotball handler om.

GLEDE: – Jeg elsker fotball og livet, sier Kah. Her fra en Whitecaps-kamp i 2015. Foto: Anne-Marie Sorvin

– Hva tror du barna dine kan lære av historien din?

– De må skrive sin egen historie. Jeg kommer til å heie på og snakke med dem, men de må lage sin egen historie. Få opplevelser og eventyr gjennom sine øyne, ikke mine. Det er det beste man kan gjøre som menneske, sier Kah, som selvsagt vet hva han snakker om.

Bare smak på denne listen:

Skeid, Vålerenga, AIK, Roda, Al Khor, Qatar SC, Al-Wehda, Portland Timbers, Vancouver Whitecaps.

FC Cinicinnati, Pacific FC, North Texas SC.

Samt ti kamper for det norske landslaget.

Kongen av Tøyens reise gjennom fotballuniverset er spektakulær, men langt fra over.

Avslutningen av kjærlighetserklæringen til datteren og fotballen lød som følger:

«Football. The love of my life. You made me the man I am today. You showed me the world, made me experience different cultures and brought so many amazing people into my life. Our journey isn’t over yet, and I hope we’ll have many more amazing and successful years together.»