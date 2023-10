– Du har dyktige agenter, og så har du andre som tar snarveier og er ufine

FIFA gjeninnfører kravet til lisensiering av agenter og pålegger agenten en årlig avgift for å utøve sitt yrke som fotballagent.



Praksis med dobbeltpresentasjon, som også ble innført i Reglement for samarbeid med formidler, vil nå forbys. Det åpnes imidlertid for et lite unntak: Fotballagenter kan gjennomføre dobbelpresentasjon for spiller og kjøpende klubb i en transaksjon/overgang, forutsatt at det er innhentet et uttrykkelig skriftlig samtykke fra begge parter på forhånd.

Det innføres en maks grenser på agenthonorar, hvis størrelse vil avhenge av hvem som skal betale (kjøpende- eller selgende klubb, eller spiller), om det er av spillers lønnsinntekt eller overgangsvederlag, og størrelsen på spillers lønnsinntekt. For spillere med en brutto årslønn på mindre enn USD 200.000, kan det ikke avtales et agenthonorar på mer enn 5% av spillers lønnsinntekt. Er spillers lønnsinntekt på USD 200.000 eller mer, vil agent maksimalt kunne kreve 3% i honorar, beregnet av spillers lønn.

Videreføringer

I tillegg til de over omtalte endringer, er det også en del forhold som videreføres, men med enkelte tilpasninger og innstramninger.

Krav til skriftlig representasjonsavtale videreføres og hvor det oppstilles noen minimumskrav til dets innhold. En representasjonsavtale skal fremdeles kun ha varighet på maksimalt to år, men hvor det er inntatt en presisering om at en eventuell avtalebestemmelse som åpner for automatisk fornyelse utover 2-års perioden, ikke vil anses gyldig.

Kilde: NISO-advokat Eirik Monsen