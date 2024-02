– Du er i mine bønner

Da det dumpet et brev med Liverpool-logo ned i postkassa til Gaute tenkte han først at det måtte være reklame. Men så åpnet han konvolutten.

– Jeg hadde egentlig ikke tenkt til å dele historien; at kun de nærmeste skulle få vite. Men da Jürgen Klopp annonserte at han skal gi seg og alle snakket om hvilken fantastisk manager han er, så ville jeg vise hvilket fantastisk menneske han er, sier Gaute Natland-Vik til TV 2.

Bortsett fra et håndtrykk som ikke er like fast lenger, er det ikke så mye som indikerer at ikke alt er som det skal være med 52-åringen som står på trappa hjemme i Molde og ønsker oss velkommen inn.

DEN STØRSTE FRYKTEN: – Jeg er ikke redd for å dø. Det tøffeste er tanken på at jeg skal være en byrde for familien, sier pappaen til Thea, Enea og Tria, og mannen til Tuva. Foto: Per Christian Dyrø/ TV 2

Mens de fleste på hans alder i nabolaget er på arbeid på denne tiden av døgnet denne formiddagen i februar, er han hjemme.

Hunden Hero holder ham med selskap og yngstedatteren – som går på ungdomsskolen i nærheten – har kommet hjemom i et friminutt for å være med pappa.

For nå teller hver eneste dag. Hvert eneste øyeblikk.

Gaute er nemlig syk. Alvorlig syk.

LYSPUNKT: Gaute Natland-Vik er en av fire trenere for J17-laget til Molde FK. -Klubben ønsker å gå litt bort fra foreldretrenere jo eldre de blir. Heldigvis fikk jeg fortsette. Da pustet jeg lettet ut. Dette er et lyspunkt som betyr veldig mye for meg, sier han. Foto: Per Christian Dyrø/ TV 2

Ekkel følelse

Historien starter for litt over et år siden. Og også da handlet det om et brev i postkassa. Et feilsendt, som sådan. Med et langt mørkere budskap enn det som kom i januar og hadde britiske frimerker.

– Det begynte med et brudd i håndleddet, der jeg aldri fikk følelsen tilbake i fingrene. Jeg var inn og ut av sykehuset her i Molde og i Trondheim, uten at man fant årsaken. Men så fikk jeg brev der det sto at jeg var under utredning for ALS. Da jeg kontaktet dem fikk jeg beskjed om at det ikke var meningen at dette brevet skulle vært sendt til meg.

Dette var rundt juletider i 2022. Familien Natland-Vik hadde på dette tidspunktet nærmest pakket kofferten, klare til å reise på en drømmeferie til Kapp Verde.

Vinter og snø i Molde skulle byttes ut med sol og sommer på øyperlen utenfor Afrikas vestkyst. Gaute dro imidlertid dit med en ekkel følelse og masse spørsmål. Og det var der han begynte å merke at kroppen ikke lenger oppførte seg som før, og at problemene med fingrene måtte være noe mer enn ettervirkninger av et håndleddsbrudd.

Når han hadde forsynt seg av buffeten på hotellrestauranten måtte han – som alltid hadde vært vant til å klare seg selv – plutselig ha hjelp til noe så enkelt som å bære brettet tilbake til bordet.

FOTBALLTRENER: —Han er aldri sur, sier yngstedatteren Tria om pappa Gautes beste egenskap som fotballtrener. – Det viktigste er at de koser seg. Ferdighetene kommer uansett etterhvert, sier han. Foto: Per Christian Dyrø/ TV 2

– Da vi kom hjem fra ferien, og jeg ble møtt av tre leger og en sykesøster da vi ble kalt inn til sykehuset, skjønte jeg alvoret, sier han med bristende stemme.

Brutalt budskap

Han har slått seg ned i sofaen i Fjellbruvegen overfor sentrum av Molde. Der er det panoramautsikt over de snødekte fjellkjedene på andre siden av Romsdalsfjorden.

«THIS IS ANFIELD»: – Det er kjipt at City har hentet inn forspranget. Det står mellom dem og Liverpool. Arsenal er ingen fare, for de holder ikke helt inn. Dette er 52-åringens analyse av sesonginnspurten. Foto: Privat

Ikledd røde sokker med Liverpool-logo og en genser med påskriften «1892» – som refererer til favorittklubbens stiftelsesår – forteller han om den sjeldne nervesykdommen som han er en av cirka 400 i Norge som har.

På peishylla står miniatyrutgaver av Mohamed Salah og Firminio. På veggen henger det bilder av de tre døtrene hans. I tillegg til et innrammet brev med signaturen til Jürgen Klopp.

SAMLER: Moldenseren har en enorm samling av Liverpool-drakter, som han har samlet på siden han ble supporter på slutten av 70-tallet. Foto: Per Christian Dyrø/ TV 2

– Det er en forferdelig sykdom. Foreløpig er jeg ikke veldig påvirket, men etter hvert vil alt slutte å fungere; armer, bein, tale, svelg og pusting til slutt. Så vil en etter hvert dø av det.

Det finnes dessverre ingen medisin mot ALS.

– Jeg prøver å holde tankene borte ved å gjøre ting, som å jobbe og trene datterens fotball-lag. Det er et av lyspunktene som betyr veldig mye for meg. Men når man legger seg for kvelden så begynner man å tenke. Selv om jeg har det bra nå, så er tankene om fremtiden ødeleggende. Om det hadde vært noe håp, så hadde det vært noe annet, men det er ikke det. Jeg vil dø av dette. Uansett.

Han ser ned i gulvet. Kona Tuva har vært hans viktigste støttespiller i den tunge tiden. Gaute får ikke skrytt nok av henne. Han bekymrer seg imidlertid mye. Både for henne og de tre døtrene. For han vet hva som kommer.

– Det er tungt å vite at familien etter hvert må gå gjennom at jeg må ha hjelp til alt. Jeg er ikke redd for å dø, men det er tøft å tenke på at jeg blir en byrde for de andre.

«Dear Gaute»

Ønsket om å hjelpe til – og bidra med det en kan – er imidlertid stort hos de rundt den ALS-rammede romsdalingen.

I høst skrev svigersønnen Marvin brev til favorittklubben hans, Liverpool, og fortalte om situasjonen til 52-åringen, som har vært supporter siden slutten av 70-tallet.

SUPPORTER: Gaute Natland-Vik har vært på fotballtur til Liverpool seks ganger. Sist med tvillingbror Bjarte og kompisen Ronny Koteng (t.h). Foto: Privat

– Da jeg skulle hente posten for en måneds tid siden lå det et brev med logoen til Liverpool. Jeg tenkte først at det måtte være reklame, men så åpnet jeg konvolutten og der lå det et brev. Det var rørende.

«Dear Gaute,», innledes det hele.

«Jeg har fått høre om din situasjon. Slik du alltid har støttet oss, så ønsker jeg at du nå skal få vite at denne gang er det du som har støtten til alle i Liverpool FC,» står det blant annet.

«Jeg kan forsikre deg om at du er i mine tanker og bønner. You´ll never walk alone,» avslutter Jürgen Klopp.

– Jeg føler ikke at dette er et brev som sendes ut til alle supportere, for å si det sånn. Det er nokså sjelden, vil jeg tro.

Brevet har havnet i glass og ramme. Med et smil om munnen forteller han at dette er en av få ting kona har godkjent at han kan henge opp på stueveggen.

– Jeg har tunge stunder på grunn av sykdommen. Da er det godt å lese brevet. Jeg har det lagret som et bilde på telefonen og leser det nesten hver kveld før jeg legger meg. Da får jeg en god følelse inni meg. Det er sterkt.

– Ingen klyse eller drittsekk

Det var da Jürgen Klopp annonserte at han forlater jobben som Liverpool-manager etter nesten ni at Gaute bestemte seg for å poste brevet på Facebook.

– Supportene til andre lag sier at han virker som en klyse og en oppblåst drittsekk. Men det er nesten ubeskrivelig det han har gjort for Liverpool og supporterne. Han har fått oss til å tro på gode tider igjen. Og det han har gjort for meg har vært et lyspunkt i alt det mørke, forteller han, mens datteren kommer opp i stua med den store samlingen av Liverpool-drakter han har samlet på opp gjennom årene.

Noen av dem har han kjøpt mens han har vært på jevnlige fotballturer til England med kompisene. Sist var da Liverpool slo Bournemouth 9–0 i august for to år siden.

Han viser frem bilder fra telefonen da han og tvillingbroren møtte to av klubbens legender, Ian Rush og John Aldridge. Dette var rett før han fikk diagnosen. Og bildene fra Liverpool viser en smilende og bekymringsløs supporter.

Han håper at dette ikke var den siste turen.

– Vi har sett på det lenge, men det er bortimot umulig å få billetter. Vi får vente til neste sesong og ta en ny tur da.

Men det blir uten Klopp på sidelinjen.

– Det er kjipt at han skal forlate oss, men jeg kan forstå det. Han er blitt gråere i skjegget, han også. Hvis vi får Xabi Alonso som erstatter så skal det gå bra.