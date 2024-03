Droppet festen for en helt spesiell grunn

Det ble en drømmehelg for stjerneparet.

Alex de Minaur (25) slo Casper Ruud i finalen i ATP 500-turneringen i Acapulco. Men australieren fikk ikke tid til å feire triumfen i Mexico.

25-åringen hadde et fly å rekke. Kjæresten Katie Boulter (27) skulle nemlig spille WTA-500-finale i San Diego.

DROPPET ETTERFESTEN: Alex De Minaur slo Casper Ruud, men hadde ikke tid til å feire triumfen. Foto: Rodrigo Oropeza / AFP / NTB

Og i finalen slo briten ukrainske Marta Kostjuk, og tok dermed karrierens største seier til nå. Etter bragden ble hun møtt av kjæresten.

– Jeg vil si en liten spesiell takk til kjæresten min, sa 27-åringen etter seieren, og fortsatte:

– Kampen hans var ferdig ved midnatt. Han tok en taxi 04.15 i dag morges, og tok et fly klokken 06.00 for å være her i dag, så jeg setter pris på det, erkjente hun, gjengitt av BBC.

STOR SEIER: 27-åringen ønsket ikke å være noe dårligere enn kjæresten. Foto: Sean M. Haffey / AFP / NTB

– Det som er vanskelig

Stjerneparet har datet siden våren 2022. Det stadig reisende tennissirkuset gjør sitt for at paret tilbringer mye tid borte fra hverandre.

Forrige måned erkjente de Minaur at det var tøft å være borte fra kjæresten på Valentines Day.

– Det er det som er vanskelig med tennis-turneene: Vi får ikke tilbringe disse spesielle dagene sammen, sa han i et intervju med ATP.

Australieren er nummer ti på ATP-rankingen – plassen bak Ruud. Boulter er på sin side nummer 27 på WTA-rankingen.

– Utrolig å oppleve

Paret spilte mixed double under Wimbledon forrige sommer.

Da opplevde paret et stort medietrykk – de ble fulgt av paparazzier.

– De fant ut hvor vi bodde og de ventet på oss morgenen etter. Det var utrolig å oppleve og noe jeg aldri trodde skulle skje, fortalte De Minaur.



– Jeg er som en kakerlakk

De er imidlertid ikke det eneste stjerneparet i tennisverdenen. Stjernene Stefanos Tsitsipas og Paula Badosa er et annet par som har fått mye oppmerksomhet.

Tidligere i år sjokkerte de Minaur ved å slå verdensener Novak Djokovic i United Cup.

ATP-touren ruller videre denne uken, og neste stopp er Indian Wells.

Turneringen starter onsdag, og den kan du se fra klokken 20.00 på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play.