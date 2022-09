Dropper intervjuer før og under tour-turnering

Du kan se Champions Chess Tour: Julius Baer Generation Cup søndag fra kl. 17:30 på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play.

Magnus Carlsen topper deltakerlisten i ny onlineturnering. Denne gangen foregår imidlertid ikke all dramatikken på sjakkbrettet.

31-åringen har fortsatt ikke uttalt seg til media etter beskjeden om at han trakk seg fra Sinquefield Cup for snart to uker siden.

Nå spiller Niemann og Carlsen igjen i samme turnering. Arrangøren har valgt å la Niemann spille til tross for juksespekulasjon på nett og utestengelsen fra sjakkgiganten Chess.coms eventer.

Holder kortene tett til brystet

I en melding til TV 2 forteller Magnus Carlsens far, Henrik Carlsen, at verdensmesteren ikke ønsker å stille til intervjuer, verken før eller under Champions Chess Tour.

Turneringsdirektør Arne Horvei vil verken bekrefte eller avkrefte hvorvidt Carlsen kommer til å stille til intervjuer på deres plattformer.

– Vi har en dialog med miljøet rundt Magnus på det, og så får vi se hvordan det ender opp når turneringen starter, kommenterer Horvei.

I en video for få dager siden diskuterte TV 2s sjakkeksperter 31-åringens turnerings-exit. Hans Olav Lahlum, som er sertifisert sjakkdommer, forklarte da at Carlsens avgjørelse om ikke å uttale seg skaper utfordringer.

– Det er en veldig dramatisk reaksjon når en spiller trekker seg fra en turnering på dette nivået i protest. Når man da ikke i tillegg gir en soleklar begrunnelse på det, så skaper det en krevende situasjon, kommenterer Lahlum.

Han utdyper:

– Det er også hensyn til andre deltakere. Jeg synes håndteringen av det var veldig rar, så får vi se hva som fremkommer videre. Niemann kommer til å bli fulgt med et veldig kritisk blikk i perioden fremover.

Forklarer Niemann-invitasjonen

Ekspertene konkluderte i samme video med at det ikke har framkommet bevis for at juks hadde foregått i Sinquefield Cup.

INGEN BEVIS: Turneringsdirektør Arne Horvei (t.h.) forklarer grunnlaget for å invitere Hans Niemann til turneringen. Foto: Heiko Junge

Arne Horvei forteller at heller ikke Chess24 har funnet noe slikt bevis i touren.

– Vi som arrangør har ingen indikasjoner på at Hans Niemann har vært involvert i juks på noen av våre turneringer, og da må vi stå ved vår invitasjon og ønske ham velkommen som spiller, sier Horvei.

Niemann endte uten poeng i forrige Champions Chess Tour. Likevel sikret han seg kvalifikasjon fra deltakelsen i Miami.

– Regelsettet i touren er at de åtte beste fra forrige turnering er automatisk kvalifisert til neste turnering. Det betydde at rett etter Miamiturneringen var ferdig, ble han invitert til denne turneringen, forklarer han.

Hans Niemann har ikke svart på TV 2s henvendelser.

Ingen nye juksetiltak

Til tross for det turneringsdirektøren kaller en «rykteflom» på nettet, føler han seg trygg på turneringens antijukserutiner. Turneringen har allerede en rekke tiltak som skal forhindre juks.

– Spillerne må dele all skjermaktivitet på sine datamaskiner. I tillegg har vi et eget kamera som filmer posisjonen der spilleren sitter, og spillerne skal blant annet vise fram ørene sine for å ha kontroll på hvorvidt de har øreplugger eller lignende, forklarer Horvei.

Turneringsdirektøren forteller at det ikke vil bli iverksatt nye tiltak.

– Vi har ingen indikasjoner så langt på at det har vært juks på våre turneringer. Så kan man jo stille seg spørsmålet: «Hvor trygg kan man være noen gang», men vi har hatt svært lite utfordringer knyttet til det i touren, sier han.

Niemann og Carlsen møtes ikke før turneringens andre dag. Nordmannens åpningsrunde blir mot 19 år gamle Arjun Erigaisi, som den siste måneden har gjort et stort byks på ratinglistene.

