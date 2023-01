Dropper dopingsak mot norsk OL-håp: – Enorm lettelse

Det bekrefter både påtalenemnda i Antidoping Norge (ADNO) og Angelsen til TV 2 tirsdag.

– Jeg klarer nesten ikke å ta det innover meg. Scenarioet har vært himmel eller helvete. Hele karrieren min kunne i prinsippet ha vært over om de hadde bestemt seg for å ta ut tiltale. Så jeg er enormt lettet, sier Angelsen.

TV 2 publiserte en sak i midten av desember, hvor det gikk frem at Angelsen hadde havnet i trøbbel på grunn av en Instagram-video.

24-åringen, som er regjerende nordisk mester og flere ganger norgesmester, hadde nemlig lagt ut en video på sosiale medier av at hun gjennomførte noen bokseøvelser sammen med den allerede dopingutestengte bokseren Hadi Srour.

Det fikk ADNO med seg.

Innstilte på utestengelse - ombestemte seg

Antidopingreglene setter nemlig vidtrekkende begrensninger for hvilken kontakt en utøver kan ha med en person som er utestengt.

Angelsen og Srour har begge hevdet at de er nære venner og at øvelsene de gjorde på ingen måte kunne regnes som organisert trening, men den argumentasjonen fikk innledningsvis ikke gehør.

Påtalenemnda landet på en foreløpig innstilling om 12 måneder utestengelse 16.november, men nå har de altså valgt ikke å ta ut en påtalebegjæring i det hele tatt.

Denne videoen fikk Antidoping Norge til å reagere:

– Jeg kan bekrefte at saken mot henne er henlagt av påtalenemnda etter en fornyet vurdering, herunder av sakens juridiske side etter at hun fremmet innsigelser mot nemndas vedtak, skriver Katharina Rise, lederen i påtalenemnda, til TV 2.

Det utslagsgivende momentet

– Det er vanvittig å tenke tilbake på hva jeg har stått oppi helt siden august. Det har vært en følelse av at hver eneste trening kan være den siste. Så dette er en stor lettelse, men nå handler det om å refokusere. Det kommer turneringer allerede til helgen, forteller Angelsen.

Utifra den skriftlige redegjørelsen Angelsen har fått fra ADNO, mener hun den avgjørende grunnen til at det ikke blir tatt ut påtale er at hun har blitt trodd på at nevnte Srour ikke har fungert som en mentor eller trener for henne.

BOKSEPROFIL: Angelsen, her fra Algarve Box Cup i 2022, har, sin unge alder til tross, rukket å bygge seg opp en imponerende CV. Foto: © Jéssica Santana

Hun påpeker at Srour ikke har bistått henne i konkurranser eller på stevner, og at det kun er dokumentert at de skal ha trent sammen to ganger.

– Jeg er utrolig lettet over at fornuften har seiret, men saken har fått meg til å tenke mye på hvilken situasjon utøvere står i når man havner i slike saker. Man står veldig alene. Det samme sier andre jeg har snakket med som har vært i lignende situasjoner med antidopingmyndighetene. Samtidig er jeg stolt over at jeg har klart å holde fatningen gjennom prosessen.