Drømmen ble knust - Ruud tapte US Open-finalen

Etter en mektig imponerende opptreden i US Open ble det finaletap for Casper Ruud.

HOLDT NESTEN: Casper Ruud kjempet tappert, men tapte US Open-finalen for Carlos Alcaraz. Foto: ELSA

Casper Ruud - Carlos Alcaraz 1-3 (4-6, 6-2, 6-7, 3-6)

– Før vi prater om tennis vil jeg si noe. Det er en følsom dag for amerikanerne. Jeg sender mine bønner til alle amerikanere som mistet noen på denne tragiske dagen i denne byen og dette vakre landet. Tankene mine går ut til alle som mistet noen de elsket, sier Casper Ruud til arrangøren etter finalen og sikter til at finalen ble spilt 11. september. Datoen hvor fire sivile fly ble kapret av terrorister til selvmordsoppdrag i 2001.

– Ting har gått så bra. Dette var en spesiell kveld for både Carlos og jeg. Det er gøy at finalistene blir nummer én og nummer to i morgen. Det er passende. Jeg er skuffet over at jeg ikke er verdensener, men verdenstoer er ikke så ille det heller, sier Ruud.

Anledningen kunne knapt vært større. To unge herrer på den største tennisscenen på denne kloden. I potten lå en Grand Slam-tittel og det å bli verdensener.

Det i et år hvor nordmannen allerede står med tre titler og én finale i Masters 1000 og én Grand Slam-finale fra Roland-Garros.

Men i New York gikk det ikke. Som 17-åring sa Ruud til TV 2 at den store drømmen var å nå en Grand Slam-finale og å bli verdensener. I finalen mot Carlos Alcaraz ble drømmen knust da spanjolen kunne juble for 3-1 seier over nordmannen.

– Det er noe jeg har drømt om som liten. Det er mye følelser nå. Jeg har prøvd å oppnå dette etter all den harde jobben jeg har gjort sammen med teamet mitt og familien, sier Carlos Alcaraz til arrangøren etter å ha vunnet finalen.

Ruuds barndomsidol og finalemotstander i Roland-Garros, Rafael Nadal, var ute og gratulerte både nordmannen og Grand Slam-vinneren etter finalen:

Det betyr at Carlos Alcaraz er ny verdensener i tennis. Som 19-åring blir han den yngste verdenseneren noensinne.

Og håpet var stort før finalen. Tennisen som nordmannen hadde vist frem i tidligere runder, og kanskje særlig i kvartfinalen og semifinalen, tydet på at noe stort var i ferd med å skje. Og det kan man vel argumentere for har skjedd.

Nordmannen er nå rangert som nummer to i verden når listene oppdateres mandag 12. september. Ruud har nå også to Grand Slam-finaler å vise til fra 2022. Han er også allerede kvalifisert til ATP-finalene i Torino. En turnering han så vidt klarte å nå i 2021.

I finalen, som var av svært høy kvalitet, fikk Ruud applaus i det første settet. Dommeren fikk ikke med seg en sprett, men Ruud innrømmet sprett og dermed gikk poenget til Alcaraz. Det førte til høylytt applaus fra publikum i New York.

Nordmannen fra Snarøya fikk en tøff åpning på kampen hvor det i grunn var et jevnspilt sett. Alcaraz kunne imidlertid juble for 6-4, men så våknet Ruud i det andre settet.

Der klinket nordmannen voldsomt til på racketen og det ga betaling. Det norske tennisesset vant settet overbevisende 6-2.

Det tredje settet ble av det dramatiske. Alcaraz klarte å bryte Ruud tidlig, men så snudde det. På 6-5 til Ruud, klarte nesten nordmannen å bryte spanjolen, men det endte med et tiebreak. Der viste Alcaraz utrolig styrke og vant hele 7-1.

I fjerde og siste avgjørende sett klarte 19-åringen fra Murcia og stikke fra nordmannen. Til slutt kunne han juble for 6-3 i settet og med det løfte armene for å feire sin første Grand Slam-tittel.