Drømmedebut i knusende seier over Danmark: – Har det kult

22 år gamle Sander Thoresen fikk en drømmedebut på A-landslaget med to scoringer og én målgivende i solid seier over Danmark.

Norge - Danmark (4-0)

Opptur for de norske ishockeygutta i Tobias Johanssons andre kamp som landslagssjef.

Spesielt for Sander Thoresen (22) som i sin første kamp for herrelandslaget presenterte seg med to mål og én målgivende.

Norge utnyttet overtallsspill grovt og satte tre mål med én mann mer.

– Det er vel fortjent. Jeg syntes vi spiller solide 60 minutter, var dommen til landslagssjefen.

Da ble Johansson stående med ett tap og én seier etter sin første samling før guttene igjen møtes i desember.

– Jeg tar med meg en fremtidstro. Vi har unge spillere som vil veldig mye, og det ser ut som de har det kult sammen. Jeg er veldig fornøyd med guttene og deres vilje til å spille slik jeg ser for meg, avsluttet Johansson.

Tidlig ledelse

Norge utnyttet overtallsspill og brukte bare snaut tre minutter på å ta ledelsen på isen i Trondheim.

Tomålsscorer i tapet mot Latvia, Eskil Wold, var denne gang servitør for Vålerengas Sander Thoresen. Sistnevnte pisket pucken i krysset til 1-0 og løftet taket i et fullsatt Leangen Arena i debuten sin for A-landslaget.

– Det var deilig å få den starten, og senke skuldrene litt. Det er veldig moro å få sjansen, det er en kul gjeng å være med, også er det alltid moro å spille med flagget på brystet, sa Thoresen etter første periode.

DEBUTSCORING: Sander Thoresen feirer sitt første mål. Foto: Ole Martin Wold

Med ti minutter igjen på klokka fikk Norge fire gylne minutter å doble ledelsen på. Først pådro danskenes Lukas Bang seg utvisning for "interference", men våre naboer i sør rakk knapt å bli fulltallig før Mikkel Hansen også ble sendt to minutter i utvisningsboksen.

Men denne gangen maktet ikke Norge å utnytte "power play", og med ett minutt igjen av danskenes straff fikk også Norges Viktor Granholm utvisning.

Granholm fikk raskt besøk av Lars Philip Bjørge Granath, men heller ikke Danmark utnyttet å være i overtall og det ble stående 1-0 til de norske hockeygutta etter første periode.

– De fremstår bra. De er gode på skøytegåing, og er aggressive og i gjenvisningsfasen høyt i banen. Danmark kommer på noen gode overganger når vi gjør noen feil og mister pucken på litt feil steder, men alt i alt en bra periode som Norge leverer i, sa TV 2s ishockeyekspert Bjørn Erevik om perioden.

Kritisk straff

En stygg albue fra danske Bang opp i ansiktet til André Bjelland Strandborg resulterte i fem minutter utvisning.

Det betød at Danmark måtte avslutte andre periode og begynne tredje med en mann mindre.

Da var Norge nådeløse.

Thoresen tok for alvor vare på muligheten på herrelandslaget. Først satte 22-åringen sitt andre for dagen, før han så hamret et skudd mot mål som Mikkel Øby-Olsen enkelt kunne styre i nettmaskene til 3-0 i andre periode.

Og Øby-Olsen skulle ikke være noe dårligere enn lagkompis Thoresen. I tredje periode ble også han tomålsscorer. 20-åringen styrte Markus Vikingstads pasning fra bak mål med sin egen skøyte og i mål.

Ikke bare ble de begge tomålsscorere. Både Thoresen og Øby-Olsen er fra Sarpsborg.

– Det er morsomt. Jeg har kjent Thoresen hele livet, så det er morsomt at vi to kan steppe opp og score litt mål, sa Øby-Olsen etter kampen.

Norge vant kampen 4-0.