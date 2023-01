Dro rett på treningsleir til Qatar: – Det er vanskelig

Historiens mest kontroversielle fotball-VM er over, der boikott har vært en sentral del av den norske debatten.

På fotballtinget ble det vedtatt at norske klubber ikke kan legge treningsleirer til land der det er dokumentert at det begås systematiske og grove brudd på menneskerettighetene.

Nå har Bayern Münchens norske trener, Alexander Straus, nylig ankommet Qatar for å gjennomføre en fire-dagers treningsleir.

På den tyske laget spiller tidligere Brann-kaptein Tuva Hansen og Emilie Bragstad.

GODT HUMØR I QATAR: Sarah Zadrazil, Tuva Hansen og Emilie Bragstad. Foto: Bayern München

– Jeg synes det er en vanskelig situasjon for oss spillere, fordi vi føler at det er litt «over» oss. Vi bestemmer ikke sponsoratene til klubben og dermed blir det litt vanskelig å forholde seg til, skriver Tuva Hansen i en tekstmelding til TV 2.

Hun skriver videre at de som spillere forsøker å gjøre det beste ut av situasjonen.

– Vi har selvfølgelig meninger rundt dette temaet, og prøver vårt beste for å vise våre egne verdier, samt representere klubben på en god måte. Vi har blant annet vært innom en skole med elever og hatt en økt med en gjeng unge jenter.

Hansen har full forståelse for at folk har ulike meninger om temaet.

– Hvis Brann Kvinner hadde dratt dit, ville reaksjonene vært sterke. Nå er de nok kommet inn i en kultur der man ikke har gjort de samme refleksjonene, sier samfunnsdebattant og Brann-supporter Gjert Moldestad til TV 2.

Alexander Straus sier til TV 2 at han ikke er involvert i beslutningene om hvor klubben legger treningsleirene og at andre i klubben må svare på spørsmål som knytter seg til politikk.

Også herrelaget er i Qatar på treningsleir.

– Jeg er her som trener for laget. Det som er viktig for oss når vi er her, er å bidra positivt. Det gjør vi blant annet ved å besøke jenter på skoler og ha treninger med qatarske jenter i samarbeid med akademier, sier Straus.

KAN BIDRA: Alexander Straus ønsker å bidra postitivt til jentefotballen i Qatar under treningsleiren i langet. Foto: Bayern München

Han mener den tyske klubben kan være forbilder og vise vei for qatarske jenter.

– Vi kan være rollemodeller for jenter som har drømmer, og vi må prøve å hjelpe dem.

Åpen om homofil-legning

På laget til Alexander Straus spiller blant annet Lea Schüller. Den tyske landslagsspilleren er kjæreste med seileren Lara Vadlau, og er åpen om sin homofile legning.

Tidligere har fotballpresident Lise Klaveness fortalt at hun måtte vurdere sin egen sikkerhet i forkant av reise til Qatar fordi hun selv lever i et homofilt ekteskap.

– Hvilke refleksjoner har du gjort deg om dette, Straus?

– Det er vanskelig for meg å kommentere rundt dette eller påta meg andres følelser. Jeg har ikke fått noen tilbakemelding fra den eller de spillerne på laget som har homofil legning, om at de har vært bekymret. Hvis de hadde gitt tilbakemelding om det, hadde vi tatt hensyn.

– Har et valg

Gjert Moldestad synes det er synd at Bayern München og andre klubber velger Qatar for treningsleiren sin.

– De blir en del av sportsvaskingen som de landene holder på med, sier han.

REAGERER: Gjert Moldestad synes det er trist at klubber velger land som bryter menneskerettigheter når de reiser på treningsleir. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Amnesty er kritiske til at fotballklubber ukritisk legger treningsleirer til land som styres av autoritære regimer som bruker idretten til å styrke sitt eget omdømme og avlede oppmerksomheten vekk fra menneskerettighetsbruddene i landet.

– Slike besøk pleier å medføre at utøvere og støtteapparat bidrar til å promotere Qatar som merkevare gjennom sosiale medier og andre kanaler, sier Frank Conde Tangberg, som er politisk rådgiver i Amnesty Norge.

AUTOGRAFER: Bayern München har lagt ut bilder fra møtet med jenter som spiller fotball i Qatar. Foto: Bayern München

Til forskjell fra et fotball-VM, har klubben her mulighet til å velge fritt, understreker han.

– Hvis de absolutt skal reise til Qatar, med fare for å bidra til hvitvaskingen av omdømmet til regimet, så kan klubben i det minste ta et oppgjør med menneskerettighetssituasjonen i landet og forsøke å legge press på myndighetene for å presse frem positive endringer. Ved å snakke om menneskene som opplever menneskerettighetsbrudd, så bidrar de ikke til en ukritisk fremstilling av et glamorøst glansbilde, sier Tangberg.

MARKERING: Det tyske landslaget under Qatar-VM da de markerte sin motstand mot at FIFA ikke tillot "One-love" kapteinsbind. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Vurderer ny sponsor-avtale

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg er ikke overrasket over at Alexander Straus sin tropp har Qatar som base for sin treningsleir.

– Det har lenge vært et sterkt kommersielt bånd mellom Bayern München og Qatar Airways. Så har det vært røster mot dette blant supporterne, men denne diskusjonen er på et helt annet nivå i Norge enn i mange andre land.

Nylig uttalte Bayern München-sjef Oliver Kahn at de vurderer om de skal fornye sponsoravtalene i forbindelse med sitt årlige vintertreningsprogram.

Finstad Berg peker på at vedtaket fra fotballtinget er forholdsvis unikt i internasjonal sammenheng.

– Nå som kvinnefotballen får en økende kommersiell interesse, må også de forberede seg på at de må ta stilling til de samme debattene omkring sponsorater og treningsleirer, som har preget herrefotballen.

SPORTSKOMMENTATOR: Mina Finstad Berg. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Amnesty peker på at den tyske klubben må sikre at de ikke bidrar til menneskerettighetsbrudd ved å legge treningsleiren til Qatar.

– Har Bayern München forsikret seg om at leverandører de benytter i hotellindustrien eller i sikkerhetsbransjen ivaretar menneskerettighetene til sine ansatte? Det var nettopp dette Fifa ikke gjorde, så Bayern bør unngå å gjøre samme feil, sier Conde Tangberg i Amnesty Norge.

Han viser til at migrantarbeidere i Qatar, som utgjør opptil 90 prosent av arbeidskraften, utnyttes systematisk og opplever ofte uverdige eller til og med farlige arbeidsforhold.