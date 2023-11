Dro rett hjem etter Europa-bragden: – Medisin for å sove

Et fullsatt Trondheim Spektrum fikk onsdag kveld servert en håndballopplevelse av de sjeldne.

36–31 etter seksti minutter, og velmeritterte, franske stjerner ble sendt hjem med halen mellom beina.

– I første omgang synes jeg vil spiller en av våre verste omganger, faktisk, men andre omgang var helt fenomenal. Vi vinner og scorer 36 mål i en kamp der vi kan gjøre veldig mye bedre … det tror jeg beviser litt den selvtilliten og formen vi er i nå. På en middels dag vinner vi mot Paris, gliser Gøran Johannessen til TV 2 etter kampen.



FORNØYD TRENER: Det var en meget fornøyd Stian Gomo som svarte TV 2 dagen etter skalpen mot PSG i Champions League. Foto: Anneli Isaksen / TV 2

Stian Gomo må trekke på smilebådet når han før høre nøkkelspillerens kommentar.

– Middels dag er ikke mine ord, i alle fall. Vi vet at vi har et veldig sterkt lag og vi har vist det i flere kamper nå. Vi begynner å komme dit vi ønsker å være, samtidig som vi føler at vi kan ta flere steg. Det skal nok folk legge merke til og kjenne litt på, tenker jeg, sier Gomo til TV 2.

– Langt over forventet

Et halvt døgn etter seieren mot Paris er Kolstad-treneren er tilbake på kontoret i Kolstad Arena.

Etter en festaften på egen parkett, dro han rett hjem for å koble av.

– Det er Farmen på onsdagene, vet du, så det er perfekt det. Da får du sett på noe annet og koblet litt av, og så blir det selvfølgelig å få sett kampen en gang til. Det har man lært etter en del år at om man ikke ser den kampen man har spilt, uansett hvordan resultatet blir, så blir man liggende og gruble. Én episode Farmen og det å se kampen i sin helhet er medisin for å sove, humrer Gomo.



Mannen som har vært i Kolstad i over ti år synes det begynner å bli vanskelig å rangere de store opplevelsene.

Etter åtte poeng og 2. plass i sin Champions League-gruppe etter halvspilt gruppespill, kan man imidlertid begynne å drømme om en plass i kvartfinalen.

– Kommer man dit er det langt over forventet. Fortsetter vi i samme sporet er vi gode nok til å være på den øverste hyllen, sier Gomo, før telefonsamtalen blir avbrutt av trenerkollega Christian Berge:

TENKER NESTE: Selv om de av og til tillater seg å suge litt på karamellene, handler det meste om neste kamp og neste prestasjon for Gomo og Berge. Foto: Beate Oma Dahle

– Det er Haslum på lørdag, smeller det fra den tidligere landslagssjefen.

– For å svare på spørsmålet synes jeg vi har kommet lenger enn det vi turte å håpe på poengmessig i gruppa, men samtidig er vi bare halvveis. Det er mange tøffe oppgjør igjen og mange måneder før vi er der, så det kjedelige svaret er at vi tar kamp for kamp og prestasjon for prestasjon, så får vi se hvor langt det bærer oss, fortsetter Gomo.

Bakteppet

Det var naturligvis også en meget fornøyd daglig leder som tok telefonen da TV 2 ringte torsdag formiddag.

Jeg har ikke sovet så mye, humrer Jostein Sivertsen og fortsetter:

– Det er litt surrealistisk egentlig. Vi har tatt noen skalper etter hvert nå, men det er noe med PSG og fullsatt hall. Alt klaffer på mange måter, både arrangementsmessig og at spillet er fantastisk bra. Mange mener at PSG kanskje er dens største favoritten til å vinne Champions League i år og vi slår dem med fem mål, så det er helt ellevilt egentlig.

HARD JOBB: Jostein Sivertsen opplever Kolstads beste, sportslig periode noen sinne, samtidig som han jobber beinhardt for å sikre klubbens økonomiske fremtid. Foto: Ole Martin Wold

Men samtidig som Kolstad presterer bedre enn noensinne, er det fortsatt et merkbart alvor som ligger over klubben.

I sommer bekreftet klubben at de står i en økonomisk krevende situasjon og at de følge av det måtte kutte i lønnskostnadene.



Fire måneder senere er fremtiden til stjernespillere som Sander Sagosen, Gøran Johannessen og Magnus Abelvik Rød fortsatt usikker.

KAN FORSVINNE: Kolstad står i fare for å miste nøkkelspillere som Johannessen og Abelvik Rød. Foto: Beate Oma Dahle

– Kontraktene ligger der sånn som de var i utgangspunktet, men det var en tilleggsavtale som kom i forbindelse med lønnskuttet som gjør at de har mulighet for å dra til sommeren, om de varsler innen 1. mars, sier daglig leder Jostein Sivertsen til TV 2 og fortsetter:

– Det er uavhengig av om de kommer tilbake til opprinnelige lønninger. Det er de som sitter med den makten om de ønsker å dra eller ikke. Det at ingen har valgt å signere for noen andre klubber enn så lenge, tar jeg som et tydelig signal på at de først og fremst ønsker å være i Kolstad.

– Vi har en plan a, b, c og d i hodet nå, når ting er som de er. Vi forventer ikke å miste spillere. Vi planlegger med flere scenarioer, men vi forventer det absolutt ikke, legger Gomo til.

– Ikke noen enkel vei til mål

Kvelder som mot PSG onsdag er derfor ekstra viktig. En seier i Champions League er ikke verdt mer enn 120.000 kroner, så det er først og fremst publikum- og sponsorinntekter Kolstad må belage seg på.

FULL HALL: For første gang denne sesongen opplevde Kolstad og Sander Sagosen et utsolgt Trondheim Spektrum mot PSG. Foto: Ole Martin Wold

– Jeg har fortsatt troen på at vi skal få det til, men vi ser at det er ikke noen enkel vei til mål. Vi kommer til å måtte jobbe knallhardt det nærmeste året, det er jeg helt sikker på, men vi håper virkelig at vi skal få til det her. Vi ser jo at det er et voldsomt engasjement og interesse for Kolstad, så må vi sørge for at vi får med flest mulig som ønsker å være sponsor for klubben, avslutter Sivertsen.

Kolstad-sjefen ønsker fortsatt ikke å snakke tall

– Vi har egentlig tatt standpunkt på at vi ikke skal si så mye tall, kroner og øre i den fasen vi er i nå. Veldig mange bedrifter legger sponsorbudsjettet for 2024 i disse dager og vi håper jo at Kolstad står med stor, feit skrift i de sponsorbudsjettene til de aller fleste bedriftene, sier han og legger til:

STJERNEGALLERI: Det koster å drive Kolstads stjernegalleri. Daglig leder Jostein Sivertsen er uansett optimist vedrørende fremtiden. Foto: Fride Sørensen / TV 2

– Men det er jo også en kjensgjerning at sponsormarkedet ikke er like gunstig som det var for et par år siden, så vi må jobbe ekstra hardt for å få med flest mulig slik at vi kan realisere de høye målsettingene vi har satt oss.