Dro fra høygravid kone åtte timer før løpet og vant

Federico Pellegrino skal bli far hvert øyeblikk, men tok seg tid til å gå sprint i Davos lørdag. Foto: Privat.

Federico Pellegrino skal snart bli far og hadde i utgangspunktet bestemt seg for å stå over sprinten i Davos denne helgen.

Slik ble det ikke. Natt til lørdag fikk han beskjed av sin høygravide kone om å komme seg avgårde og stille til start i de Sveitsiske alper.

– Hun dyttet meg ut av sengen i natt og sa at jeg skulle reise og gjøre mitt beste, sier dagens seierherre til TV 2.

Dermed kjørte den meritterte langrennsløperen den fire timer lange turen hjemmefra til Davos. Han ankom stadion lørdag morgen, varmet opp i ti minutter og begynte å teste ski.

Federico Pellegrino og konen, Greta Laurent, gleder seg til å bli foreldre. Foto: Privat.

Resultatet? Italieneren spurtslo Klæbo og tok sin 12. verdenscupseier kort tid før han skal bli far for første gang, etter et kaotisk og emosjonelt døgn.

– Jeg gråt allerede før finalen på grunn av alle følelsene. Jeg kysser alltid hånden min og plasserer den på hjerte mitt før et løp. Det er til konen min, og denne gangen var det veldig spesielt å gjøre akkurat det, sier 32-åringen.

Pellegrino forteller at den lille gutten han og konen venter kan komme hvert øyeblikk, og helt sikkert innen de neste dagene. Han har fortsatt ikke bestemt seg for om han stiller i morgendagens løp.

– Jeg har snakket med konen min og alt er fortsatt okei. Hun har det bra. Hvis utviklingen skulle gjøre at jeg ikke føler at det er greit å bli her, så reiser jeg hjem og står over konkurransen i morgen, men jeg vet ikke ennå, sier sprintspesialisten.

Det var en svært fornøyd langrennsløper og blivende far som stoppet for en prat etter seieren. Foto: Caroline Simonsen/ TV 2.

Uavhengig av hvordan resten av helgen utarter seg for den tidligere verdensmesteren, er det liten tvil om at sprinten i fristil i Davos 17. desember 2022 ble av det minnerike slaget.

– Jeg føler at jeg fortsatt drømmer. At jeg fortsatt er hjemme i sengen fire timer unna her, sier en meget fornøyd langrennsløper etter seieren.