Dristige videoer tenner OL-håpet

Niklas Marton Syverhuset (20) er en del av et lutfattig landslag. Det som bare skulle være en parodi, kan bli redningen.

STUDENTLIV: Niklas Marton bor i et gigantisk kollektiv i Bergen sentrum. Foto: Arve Corneliussen / TV 2

– Aaaaargh!

Brølet runger gjennom turnkassen i Bergen.

Syverhuset har akkurat feilet. Igjen.

Denne dagen har han en enkel økt.

SATS: Unge Niklas Marton Syverhuset håper å en dag gjøre olympier av seg. Foto: Arve Corneliussen / TV 2

Han skal bare ta dobbel salto og stå to ganger. Men noen dager funker det rett og slett ikke.

Harald Wibye kaller ham til seg. Selv om han kun er to år eldre, er han trener for turnerne i et lite landslagsmiljø i Vestlands hovedstad.

INSTRUKSER: Turnerne filmer øvelsene og analyserer underveis. Foto: Arve Corneliussen / TV 2

I tillegg satser han for fullt for egne OL-sjanser.

For ham er det lett å se når «eleven» har hatt en tung dag.

– Du merker ganske stor forskjell. Det er lett å se hvis Niklas har sovet lite eller ikke har spist nok. Det er ganske små marginer, så det er lite som skal til, forklarer Wibye.

For landets beste turnere skal det godt gjøres å krabbe over fattigdomsgrensen. Etter det Olympiatoppen opererer med, er den på rundt 260.000 kroner i året.

SINGEL: Kjæreste og andre ting har man kun tid til etter klokken 22, melder Syverhuset. Og da skal han helst sove ... Foto: Arve Corneliussen / TV 2

Anslaget for turnerne er at man må trene rundt 30 timer i uken. Verken Wibye eller Syverhuset er i tvil om at de må ha noe å falle tilbake på.

Wibye studerer juss på fulltid og økonomi på deltid.

Kjøper mat med BSU-konto

Syverhuset studerer for å bli ingeniør. Da er det få timer igjen av døgnet til en jobb ved siden av.

HYBEL: På sitt eget rom har Syverhuset et lite bad, et skap, en pult, seng og en TV. Stue og kjøkken deler han med de andre i kollektivet. Foto: Arve Corneliussen / TV 2

20-åringen anslår at han har rundt 2000 kroner igjen av studielånet når husleien er betalt.

Kniper det ordentlig på, kan han spørre foreldrene sine om penger. Men det vil han helst unngå.

PROBLEMSTILLING: Toppidrettsutøvere som Syverhuset trenger mer mat enn gjennomsnittsmannen. Litt av problemet er bare at mat har han verken så god råd til eller mye tid til å lage. Foto: Arve Corneliussen / TV 2

– Hvordan får du det til å gå rundt?

– Det går vel ikke sånn kjemperundt, svarer han og ler.

– Akkurat nå har jeg begynt å ta av BSU-en min for å betale for mat. Så det synger litt på siste verset akkurat økonomisk. Men jeg håper at det tar seg opp etter hvert, sier unggutten fra Ottestad like utenfor Hamar.

KOLLEKTIVREGLER: I bakgrunnen henger det en klar beskjed som ikke kan feiltolkes for Syverhuset og de rundt 20 andre personene som deler på to kjøkken. Foto: Arve Corneliussen / TV 2

For hans del kan dristige videoer på TikTok være utslagsgivende for at han kan satse mot å kvalifisere seg til OL, enten det skulle være i 2024 eller 2028.

Sjokkopplevelse i Oslo

Alt begynte med at han la ut en parodi av en turner.

Så tok det helt av.

Syverhuset husker godt da han kom hjem fra Syden-ferie i sommer. Plutselig kom noen bort og ville ta bilde med ham. Så én til.

Og én til.

– «Hva er det som skjer nå?», tenkte turneren, som tross alt var vant til å gå upåaktet hen i offentligheten.

Treningsfenomenet aktiv planke ble en farsott. Er du på TikTok, har du nok fått det med deg.

Hvis ikke, har du kanskje sett en fyr i baris på Bryggen i Bergen eller et annet sted folk flest som oftest er fullt påkledd.

For eksempel på Bybanen:

Nå har han fått mer enn 130 000 følgere på plattformen. I tillegg har han signert for et management.

Det gjør at han trolig kan begynne å tjene penger på sponset innhold – kroner som vil komme godt med om han skal holde turndrømmen i live.

– Det håper jeg gjør livet litt enklere og at jeg slipper å jobbe så mye i ferier. Det gjør alle aspekter ved livet litt enklere. Og spesielt turn, da.

KATTEMYK: Uten å trekke en mine setter Syverhuset seg ned i spagat under oppvarmingen. Foto: Arve Corneliussen / TV 2

Presidenten reagerer på penge-nei

En umiddelbar hjelp får imidlertid ikke turnerne.

I høst ble Summit 2024 lansert, et samarbeid mellom Olympiatoppen og ti særforbund blant sommeridrettene med dårlig økonomi.

Nylig fikk de inn 20 millioner kroner. Kampanjen skal for alvor rulles ut i romjulen, og berammer 130 utøvere.

Gymnastikk- og turnforbundet er ikke blant dem.

– Årsaken er liten sannsynlighet for medalje i Paris, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø til TV 2.

TURNDRØM: Syverhuset håper å kunne henge seg på i verdenstoppen etter hvert. Foto: Arve Corneliussen / TV 2

Forklaringen får presidenten i forbundet, Torgeir Røinås Pedersen, til å reagere.

– Etter vår oppfatning, blir det ganske så håpløst å komme med dersom lista legges ved de som har en sannsynlighet for medalje i sommer-OL, sier Røinås Pedersen til TV 2.

– Jeg opplever ikke at dette harmonerer med de signalene som ble gitt da man skulle hjelpe dem som ikke har de største musklene inn mot sponsormarkedet. Så får vi se hvor mange av dem som er med i gruppa som tar medaljer i Paris, melder han.

De magre resultatene allerede i Rio-OL og Paralympics i 2016 utløste arbeidet med Summit 2024, forteller Øvrebø.

I lekene i Brasil hadde Norge med én turner. Han tok seg ikke til finale. I Tokyo-OL i fjor var to utøvere kvalifisert; Julie Erichsen og Sofus Heggemsnes. Heller ikke der ble det noen finaler.

Heggemsnes tok seg imidlertid til VM-finalen i høst, hvor det ble en 19. plass.

OLYMPIER: Sofus Heggemsnes strålte under middagen på slottet for OL- og Paralympics-deltakerne. Foto: Javad Parsa

– Vi har hele tiden operert med to kriterier for utvelgelse til Summit 2024. Én, prestasjonskultur på internasjonalt toppnivå. To, økonomi som hindrer realisering av potensial, forklarer Øvrebø.

– Så ser vi at dette bildet endrer seg. Det er flere idretter som kunne tenke seg å være en del av Summit. Og det kommer nye idretter som gjør det bra. Men det må vi ta stilling til etter OL og Paralympics i Paris, sånn at vi forsøker å ivareta forventningene vi har skapt med de idrettene, sier toppidrettssjefen.

Turnpresidenten er klar på at utøverne jobber under vanskelige kår.

– Skal du bli god i turn, må du trene rundt 30 timer i uken. Så skal du i tillegg ha tid til restitusjon, som er kjempeviktig. Da er det vanskelig å kombinere det med arbeid ved siden av, i hvert fall med fulltidsstudier. For mange er det nesten en umulighet, poengterer Pedersen.

TURNTRENER: Harald Wibye sjonglerer mellom to oppgaver; utøver og trener. I tillegg sjonglerer han mellom to studier. Her avbildet under høstens VM i Liverpool. Foto: Ben Stansall

Bare to unngår å gå i minus

Den beste blant turnherrene, Sofus Heggemsnes, får et stipend på 120 000 kroner av forbundet. I tillegg får 23-åringen utviklingsstipend fra Olympiatoppen på 60 000 kroner.

Wibye får et stipend på 60 000 kroner fra eget forbund.

For de øvrige landslagsutøverne prøver forbundet å få til at de skal slippe å betale egenandeler så langt det går.

Syverhuset går fortsatt i minus på turn. I høst deltok han i sitt første VM.

INGENIØRSTUDENT: Syverhuset har en klar plan ved siden av idrettskarrieren. Foto: Arve Corneliussen / TV 2

Øyeblikket beskriver han som å spille fotball med Messi og Ronaldo. Debuten gjorde at de en gang så urealistiske drømmene ikke lenger føles så fjerne.

Turnerne er imidlertid ikke i tvil om at andre nasjoner har en konkurransefordel.

Syverhuset trekker frem en episode fra VM:

– Landslagstreneren fra Tyskland ble helt sjokkert over hvor mye vi driver med utenom.

20-åringen er fast bestemt på at han skal fortsette å studere. Planen er også å få seg full jobb når han er ferdig.

Men turndrømmen vil han holde levende.

– Etter at jeg var i VM og turnet med de beste i verden, har jeg fått litt blod på tann. Jeg har lyst til å satse mot medaljer i EM og VM. Og kanskje i OL. Men det er langt der fremme, sier han med et smil.