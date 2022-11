Drammen tok første stikk i medaljekampen - reddet seieren i siste sekund

Drammen HK 29 - 28 Runar Sandefjord

– Du holder bare pusten på slutten. André er helt avgjørende for oss der, sier en lettet Kristian Kjelling etter kampslutt.

Det ble nemlig dramatiske sluttsekunder i Drammenshallen. På stillingen 29-28 til hjemmelaget fikk Runar en mulighet til å sikre seg et poeng, men mesterlig redning fra Drammen-keeper André Kristensen sørget for at de blåkledde kunne puste lettet ut.

– Denne kampen kunne vært vunnet med fem-seks mål, men vi skal juble for en god kamp, oppsummerer Kjelling.

Runar måtte kjempe seg tilbake i kampen, og lå ved flere anledninger under med seks mål.

– Hadde vi tatt et poeng i dag hadde det nesten vært et ran. Jeg syntes rett og slett Drammen er bedre enn oss i dag, sier Runar-trener Leif Gautestad.

Seieren gjør at drammenserne ligger på en andreplass, med like mange poeng som Runar men med en kamp mer spilt.

Enveiskjøring

Drammen kom ut i et forrykende tempo og ledet på det meste med seks scoringer tidlig i første omgang, men gjestene fra Sandefjord våknet etter hvert og berget 13-15 til pause.

Anton Hellberg sto en heroisk kamp i Runar-buret, men den svenske målvakten kunne lite gjøre mot en Viktor Norberg i storslag.

22-åringen banket inn fire fulltreffere før pause, fortsatte målfesten etter hvilen, og endte med 6 mål.

Første akt i medaljekampen

Runar kom til toppkampen som serietoer i Rema 1000-ligaen, to poeng foran nettopp Drammen. Drammen var på sin side ute etter å revansjere et knepent tap for ØIF Arendal forrige uke. I forkant av onsdagens oppgjør var det enighet hos begge lag at kampen i Drammenshallen var av ekstra betydning.

– Er dette første akt av en lang medaljekamp?

– Ja, sesongen vår starter litt nå. Drammen er flinke til å være påskrudd, vi må bare fokusere på oss selv, sa Runar-spiller Christoffer Rambo til TV 2.

Også Drammen-trener Kristian Kjelling var enig i at onsdagens møte var ekstra viktig i kampen om topp-plasseringene.

– Det er flere akter i løpet av sesongen, men man kan vel si det. Vi møter et veldig bra lag. De slo oss på hjemmebane i fjor, vi slo dem i Runarhallen, så jeg håper vi klarer å vise oss fra en bedre side i dag, var konklusjonen til Kjelling før avkast.