Dramatisk åpning i Formel 1: – For en idiot!

Belgia Grand Prix startet med et brak, hvor tidligere VM-vinner Lewis Hamilton måtte gi seg tidlig.

Saken oppdateres! Løpet pågår

Lewis Hamilton fikk knapt en runde under hovedløpet i Belgia Grand Prix. Etter å ha støtet med Fernando Alonso på første runde måtte stjernen omsider innse at dagen var over.

Spanjolen la lite igjen på teamradioen og mente det var engelskmannens feil.

– For en idiot. Han stenger veien fra utsiden, vi hadde en megastart, men han her vet bare hvordan man starter først, lød det fra Alonso.

I reprisen kunne det se ut som Hamilton hadde skylden for sammenstøtet.

Ikke lenge etter mistet Nicholas Latifi kontrollen på bilen og kjørte inn i Hamiltons tidligere lagkamerat Valtteri Bottas. Det ført til at finnen også måtte bryte.

Sammenlagtleder Max Verstappen, som startet som nummer 14, har allerede hentet seg opp til førsteplass etter ti runder.