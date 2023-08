Dramatikk på 5000 meter: Feber-syk Ingebrigtsen slapp med skrekken

BUDAPEST (TV 2): Det ble dramatisk for de norske på torsdagens forsøksheat på 5000 meter.

På torsdagens knallharde forsøksheat på 5000 meter ble det dramatikk.

Jakob Ingebrigtsen måtte hoppe over australske Stewart McSweyn som falt like før siste runde.

Sølvvinneren fra 1500 meter slapp med skrekken og kom seg helskinnet gjennom, til tross for sykdomstrøbbel de siste dagene.

Løp inn til en tredje plass på tiden 13.36,21.

– Kroppen var ikke bedre enn i går. Jeg hadde feber før jeg tok bussen hit, så jeg er ikke helt 100 prosent. I dag handler det om å spare så mye krefter som mulig, det ble så bra som det kunne i dag, sier han til TV 2.



– Hvilke forventninger har du til finalen, med tanke på den oppladningen du har hatt?



– Jeg håper jeg spretter opp av sengen i morgen lett som en plett, det er drømmen. Jeg må gjøre det beste ut av det, sier han.



Athletics - World Athletics Championship - Men's 5000m - National Athletics Centre, Budapest, Hungary - August 24, 2023 Norway's Jakob Ingebrigtsen reacts after heat 1 REUTERS/Sarah Meyssonnier Foto: SARAH MEYSSONNIER

Telte feil

Det ble dramatikk også for Narve Gilje Nordås som holdt på å ryke. På oppløpet telte 24-åringen feil, og ble nesten tatt igjen av svenske Andreas Almgren.

Berget akkurat den viktige åttende plassen med tiden 13.36,55 og sørget for finalebillett.

– Jeg teller feil. Jeg så ikke i sidesynet til høyre og trodde jeg var nummer syv, det stemte ikke. Litt flaks må man ha, sier Gilje Nordås til TV 2.



– Var du nervøs når du sto å ventet på tiden?



– Ja, absolutt. Jeg så jo navnene på listen komme, og jeg visste ikke om jeg var foran. Heldigvis var jeg det, sier han.



– Liker ikke kroppsspråket



Både Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås startet løpet nokså rolig.

– Jeg liker ikke helt kroppsspråket til Jakob, uttalte NRKs kommentator Jann Post etter fire minutter.



Ingebrigtsen kunne kort tid før 5000 meteren avsløre at han skulle løpe med feber og sår hals.

– Jeg er fortsatt ikke helt 100 prosent. Det er fortsatt litt feber og fortsatt litt hoven i halsen. Jeg får prøve å spare litt krefter, både på oppvarmingen og forhåpentligvis få et greit løp, sa Ingebrigtsen til NRK.

Onsdag tok Jakob Ingebrigtsen sølv på 1500 meter, mens Narve Gilje Nordås løp inn til en imponerende bronse.

Det var etter andre plassen at førstnevnte kunne avsløre sykdomstrøbbel de siste dagene.

– Jeg kjente på oppvarmingen til semifinalen at jeg var tørr i halsen, så ble det verre utover kvelden og dagen etter. Det var ganske mye bedre i morges, men jeg merket ganske kjapt at kroppen ikke var 100 prosent, sa han til TV 2 etter løpet.



Budapest, Ungarn 20230824. Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås på 5000 meter forsøk under VM i friidrett 2023 på National Athletics Center i Budapest, Ungarn. Foto: Beate Oma Dahle / NTB Foto: Beate Oma Dahle

Ble for tøft for storebror

Verken superveteran Henrik Ingebrigtsen (32) eller Magnus Tuv Myhre (23) maktet å avansere seg til finale på 5000 meter i det andre forsøksheatet.

– Jeg er nærme nok til at jeg kan gå ut av mesterskapet med hodet hevet, men for å være helt ærlig er nivået for høyt i forhold til de forberedelsene jeg har gjort, sier storebror Ingebrigtsen til TV 2.

Finalen løpes på søndag.