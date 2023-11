Drama for svensk skistjerne: – Så ganske brutalt ut

William Poromaa hadde ingen problemer med å ta seg videre til kvartfinalen da sesongen startet med sprint i Gällivare, men i kvartfinalen ble det stopp for 22-åringen.

Halvveis inn i løpet falt Poromaa i en kurve og ble tvunget til å bryte. TV bildene viste hvordan William Poromaa ble sittende fast med en ski i nettet som var satt opp langs løypen.

– Jeg vet ikke … Jeg kom meg langt ut i kurven og ble sittende fast i nettet. jeg bare forsvant. Jeg trodde jeg hadde beregnet kurven, men så bare fløy jeg fremover. Det stoppet opp, sier Poromaa til svenske Expressen etter løpet.

Svensken sier at han er usikker på om han skal gå i Ruka,

– Jeg skal ikke gå hvis det gjør vondt, da får jeg heller hvile. Vi får se hvordan det går når etterpå.

TV 2s langrennsekspert Petter Northug forteller at det ikke så noe godt ut.

–Det så ganske brutalt ut. Han får skia inn i nettet, som gjør at han får en bråstopp og blir kastet over. Det så ut som han holdt seg til ryggen og kneet etterpå. Så får vi håpe for William sin del at det gikk bra, sier Petter Northug.

Om skaden sier svensken at det gikk fint med kneet, mens det gikk verre utover ryggen.

– Det dro litt bak i ryggen. Jeg har mye vondt på høyre side. Knærne virker reddet vartfall.



Eksperten håper å se svensken på start i Ruka.

– Vi får håpe at det ikke er så ille som vi leser i første omgang, og at han er klar til verdenscupstarten, avslutter Northug.