Drama for Norge-rival: – En vits

Oppdateres!

Dommerne har foreløpig bestemt seg for å avbryte kampen mellom Skottland og Georgia.



– Det er en vits, skriver Amy Canavan i BBC Scotland.

Vannet i gresset har preget store deler av kampen, og det har vært store utfordringer selv med enkle pasninger.

SISTE: De skotske spillerne er på banen igjen og skal gi det et nytt forsøk 22:15, men de georgiske spillerne er ikke å se, og har ikke møtt opp på banen!

Åtte minutter senere kommer de omsider ut til oppvarming til massiv pipekonsert fra hjemmepublikummet, og kampen er i gang igjen.

Bekymret for fortsettelsen

Banemannskapet har jobbet iherdig med å få bort vannet fra gressmatten.

Det ble først meldt på stadion at det ville tas sjekk på gressmatten 21:20. Da var ikke forholdene gode nok, og det var de heller ikke etter gjentatte sjekker frem til 22:00.

VÅTT: Slik så gressmatten ut på Hampden Park for John McGinn og co. Foto: RUSSELL CHEYNE

Uefas reguleringer forteller følgende:

«Hvis en kamp ikke kan starte eller bli spilt helt ut, vil resten av tiden som er igjen bli spilt neste dag, så lenge det ikke er noen disiplinære hensyn.»



Skottene fikk en drømmestart på kampen da Callum McGregor sendte hjemmelaget opp i 1-0 etter seks minutter.

Georgia-trener Willy Sagnol ba tydelig om at kampen ble stoppet, allerede før Skottland tok ledelsen.



– For å være ærlig, så har de et poeng. Det er absolutt et spørsmål å stille om det kan bli spilt fotball her, og det kan bli verre. Dette ser ikke bra ut, skriver Martin Dowden i BBC.

De blåkledde slo Norge 2-1 på Ullevaal lørdag og leder gruppe A med totalt ni poeng før kveldens runde.

Norge, med ett poeng, leder sin kamp mot Kypros 3-0. Kampen kan du se på TV 2 Direkte og TV 2 Play.