Dorsin slakter egen spiller: – Totalt uakseptabelt

Rosenborgs sportssjef er nådeløs etter at Kristall Máni Ingason innrømmet filming.

– Det er totalt uakseptabelt og det har han fått høre også, sier Dorsin til TV 2.

Han sier at det har blitt tatt opp med spilleren internt, og at han har fått beskjed om at slike holdninger er uforenlig med Rosenborgs verdier.

– Vi har alltid vært gode på det og når man innrømmer noe sånt, skal man få høre og lære av det. Som med alt annet, sier Dorsin.

– Hvilke samtaler har dere hatt om det i dag?

– Trenerne tar det med ham. De har pratet og sagt at dette ikke er okay og at det ikke får skje igjen.

KNALLHARD: Sportslig leder Mikael Dorsin. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Om samtalene med Rosenborg-sjefen, sier Ingason følgende.

– Jeg bare forklarte meg selv. Det er ingenting du skal si i et intervju. Det var følelser og du er aldri fornøyd med å tape, sier han til TV 2.

RBK-trener Kjetil Rekdal forteller om en angrende synder.

– Han angret seg, selvfølgelig. Han er en ung gutt og det går litt på stolthet det her.

– Ganske lei

Rosenborg tapte 0-2 hjemme for Brann på Lerkendal onsdag. Men i etterkant har det meste rundt trønderne dreid seg om filming.

Både Adrian Pereira og Kristall Máni Ingason fikk gult kort for filming i løpet av første omgang etter å ha gått overende i Branns sekstenmeter.

Islendingen gikk senere ut i lokalavisene Adresseavisen og Nidaros og bekreftet at han forsøkte å filme seg til et straffespark.

I rake motsetning til lagkamerat Adrian Pereira som havnet i ordkrig med TV 2-ekspert Jesper Mathisen:

– Jeg blir ganske lei av påstandene om at jeg er fyren som går ned lett. Det var filming, men det var også kontakt der. Kanskje ikke nok til å få straffespark, men jeg var sint og jeg liker ikke å tape. Det var ganske vanskelig å holde følelsene til side, sier Ingason til et samlet pressekorps dagen derpå.



– Angrer du på uttalelsene?

– Jeg angrer på noe av det jeg sa. Men noe var også sant.

MØTTE PRESSEN: Kristall Máni Ingason. Foto: Per-Atle Karlsen / TV 2

– Hva angrer du på å ha sagt?

– Jeg tror jeg angrer på at jeg ikke tenkte over hva jeg sa, sier islendingen.

Pereira er like bastant torsdag på at han ikke filmet mot Brann. Om Ingason-uttalelsene etter kampslutt sier han følgende:

– Det får han stå for. Jeg måtte le litt når jeg så det, flirer han.