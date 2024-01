Dorsin: – Et kjempevanskelig spørsmål

Mellom et intensivt treningsprogram, utallige telefonsamtaler og overgangsrykter setter Mikael Dorsin av litt tid til TV 2.

I løpet av en liten halvtime snakker RBKs sportslige leder ut om et tungt 2023, egne prestasjoner og planen som er lagt for å få Rosenborg-skuta tilbake på riktig kurs.

– Du blir forbannet innvendig, men man må gå videre. Jeg var ganske god på det da jeg spilte også. Man er forbannet etter man taper, men så må du være konstruktiv og se fremover. Det er det eneste man kan gjøre, sier Dorsin til TV 2.



Det er liten tvil om at 9. plassen i 2023 stikker dypt for mannen med 402 offisielle kamper for RBK.

– Jeg tar nederlag personlig. Det er sånn man prøver å lære og innprente i spillernes hode, og de lederne som er her også. Det er den klassikeren som er så selvsagt, men som også er vanskelig for alle mennesker, inkludert meg selv. Man må jobbe med det mentalt, dette med å se seg selv i speilet først, sier Dorsin.

Skarp kritikk

Etter sviktende resultater og overganger som tidvis ikke leverte til «RBK-standard», måtte Dorsin og resten av gjengen på Brakka finne seg i en god del kritiske røster i løpet av fjoråret.

– I min voksne levetid tror jeg aldri jeg har sett et gråere og mer profilfattig Rosenborg-lag i en tellende kamp enn det de mønstrer i går. Ingason og Aga på topp er et spisspar som du vanligvis ville tenkt for langt mindre klubber. Jeg tror det er grunn til å være bekymret, det sa TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah etter cupexiten mot Viking i mars i fjor.



IKKE IMPONERT: TV 2s fotballekspert uttrykte bekymring rundt RBKs mannskap allerede tidlig i 2023. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

9. plassen ni måneder senere viste at bekymringen var berettiget.

– Hvordan vurderer du selv deres overgangsaktivitet i fjor?

– Det var litt spesielt. Man kommer alltid til å bomme og treffe, og så handler det om å bomme så lite som mulig. Samtidig så henger ting sammen. Vi endret formasjon midt i sesongen, og da ble det litt andre spillertyper. Samtidig så tar det jo tid, sier Dorsin og fortsetter:

– Vi har kanskje den yngste eller nest yngste stallen i Eliteserien. Det er unormalt for en klubb som Rosenborg, men samtidig er det et valg og en filosofi vi har. For meg er det den beste spillerlogistikken, at de spillerne vi henter eller har her blir bedre og at vi ser utvikling på dem, ikke motsatt. Altså at vi henter en spiller og så blir han dårligere enn han har vært før. Det har kanskje vært litt tilfelle, mener jeg. Så må vi finne ut hvorfor det har blitt sånn.

Ikke fornøyd



I løpet av 2023 hentet Dorsin og Rosenborg Morten Bjørlo, Ulrik Yttergård Jenssen, Santeri Väänänen, Isak Thorvaldsson, Oscar Aga, Jayden Nelson, Agon Sadiku, Emil Frederiksen og Ole Selnæs til Lerkendal med varierende hell.

Både Bjørlo, Sadiku og Aga ble så lånt ut igjen i løpet av sesongen.

På spørsmål om hvordan han vurderer sine egne prestasjoner i 2023, svarer 42-åringen følgende:

– Det er et kjempevanskelig spørsmål. Men det er klart når vi kommer på 9. plass, så er de spillerne vi har … altså, da er vi det niende beste laget, med den niende beste sportssjefen. Det blir bare dumt å si det sånn. Alt henger sammen. Så er det så vanskelig å bedømme seg selv, sier Dorsin og fortsetter:

– Andre får bedømme det. Jeg er absolutt ikke fornøyd, det tror jeg ingen er. Vi vil mer. Jeg tror verken spillerne eller lederne er fornøyde med sin innsats. Det gjelder alle mann.

I 2024 blir det imidlertid en mer strømlinje formet ordning i Rosenborg. I klubbens nye organisasjonskart står sportslig leder oppført som den øverste, sportslige lederen for trøndernes A-lag.

Det betyr at Dorsin har siste ordet i all overgangsaktivitet.

– Ja, det kan man si. Og jeg representerer klubben, sier Dorsin.

SISTE ORD: Alfred Johansson og Mikael Dorsin kommer nok til å ha en tett dialog hva gjelder spillerlogistikk, men det siste ordet vil uansett falle hos trøndernes sportslige leder. Foto: Terje Pedersen

– Vi må spare

Noen kjøpefest blir – det allikevel neppe, i en tid der trøndernes økonomi er under press.

– Vi må spare inn ganske mye for at vi skal få den sunne driften som er bærekraftig i lang tid og som gjør at vi kan føle oss trygge og senke skuldrene, sier Dorsin og legger til:



– Samtidig kan det være sunt, for det beste vi kan gjøre nå er å utvikle de spillerne vi har. Vi har en ung stall og vi har hentet mange spillere som har et enormt talent. Det er ikke mange som er over 23 år, de må vi også ta vare på. Om vi gjør det kommer pengene til å ramle inn til slutt, både på høye spillersalg og resultat.

Som et resultat av klubbens økonomi skal A-stallen også kuttes kraftig. Dorsin innrømmer at RBKs spillere er til salgs – i større grad enn i en normal hverdag.

FRYKTER INGENTING: Selv om trønderne ikke er like konkurransedyktige på overgangsmarkedet som de en gang var, frykter ikke Dorsin avstanden opp til konkurrentene. Foto: Ole Martin Wold

– Ja, kanskje. Det sier selv. Uansett hvilken bedrift det er, når økonomien må stabiliseres og likviditeten er litt lav, så må man være smart. Skal man ned i en stall, så er det sånn at alt må vurderes litt mer enn at vi kan si at vi virkelig ikke behøver å selge. Vi er ikke der enda at vi kan beholde alle og se hva som skjer, sier han.

– Frykter du at avstanden opp til klubber som Bodø/Glimt og Molde kan bli større?

– De har gjort det fantastisk bra, men jeg frykter egentlig ingenting. Man kan ikke leve i frykt og redsel, for det mener jeg dreper oss. Man må være offensive, kjepphøye og ydmyke. Vi må tenke på oss selv og det vi skal gjøre, så får vi se hvor vi havner. Jeg tror vi har en god plan og idé for hvordan vi skal komme dit vi vil, og så må vi stå i den troen, avslutter RBKs sportslige leder.