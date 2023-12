TV 2 har tidligere omtalt at skiskytterfamilien i Norge har vært preget av fem dødsfall der mental helse har vært en bakenforliggende årsak.

Alle de fem utøverne som har falt fra, var unge menn og gutter i alderen 17–23 år, viser TV 2s kartlegging.

– Det er jo en veldig liten familie. Du kjenner jo alltid noen som kjenner noen, eller som du har en relasjon til da, så det setter jo en støkk i deg, sier Vetle Sjåstad Christiansen til TV 2.

Han er åpen om hvordan det siste halvannet året har preget ham og det norske skiskyttermiljøet.

– Det blir ofte sånn at man tenker om det er noe man burde visst eller noe man kunne gjort, eller om det har vært noen tegn der fra tidligere. Men det er jo veldig lett å tenke på i ettertid, fortsetter Sjåstad Christiansen.

KREVENDE TID: Skiskyttermiljøet har fått flere tunge beskjeder. Foto: Tommy Storhaug / TV2

Må ikke skjule eller juge

Skiskytteren fra Geilo har selv kjent på motgang og at idretten er krevende.

– Det er veldig rart å tenke på at så liten gjeng vi er, og så liten gruppe som Norges Skiskytterforbund eller skiskyting i Norge, skiskyting i verden er, samtidig som vi kjenner direkte eller indirekte noen som har tatt livet sitt.

Han mener det er illustrerende for en samfunnsutfordring.

– Det sier kanskje litt om hvor stort problemet er på verdensbasis når, kall det, så stor prosentandel av de vi omgås, har vært direkte eller indirekte påvirket av det.

Sjåstad Christiansen har vært en talsperson for å bryte ned stigma rundt mental helse.

I år har 31-åringen donert en sponsorplass til logo og vippsnummer til Mental Helse Ungdom.

– På hvilken måte håper du at ditt engasjement kan bidra til å gjøre en endring?

– Psykisk helse er jo så mangt, ikke bare det verste av det verste vi kan tenke på, som er selvmord. Det er også det å prate med hverandre om å ha det vanskelig i hverdagen. Det føler jeg absolutt vi kan være ambassadører for.

– Jeg tror man bare må være mye flinkere til å prate om ting mye tidligere i prosessen og være mye mer åpen og ærlig. Ikke gå og skjule noe eller småjuge til familie og venner, men bare si ting som det er, sier Sjåstad Christiansen.

Har styggen på ryggen omtrent hver eneste dag

31-åringen minner om at toppidrettsutøvere gjerne blir sett på som de sunneste forbildene i samfunnet.

Spreke idrettsutøvere. Lette til sinns, alt flyter, men sånn er det jo ikke. Vetle Sjåstad Christiansen

Vetle Sjåstad Christiansen under årets verdenscup i Østersund. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Han mener det er et bilde på at alle kan slite.

– Ingen er mer beskyttet enn andre, uavhengig hvor godt trent eller hvor mye luft man får. Det hjelper liksom ikke bare med et gammelt råd om at du må ut og ta deg en luftetur.

Skiskytteren understreker at toppidrettsutøvere ikke nødvendigvis står sterkere enn andre.

– Jeg tror det det kan være bra at vi kan gå i bresjen for å for å være åpen og ærlig. Fortelle om at det er ikke er så rosenrødt som det ser ut som alltid, de få minutter vi er i TV skjermen og skyter fullt hus en gang i ny og ne.

– Jeg synes jo som idrettsutøver i en av de mest, kall det vanskeligste psykiske øvelsen der ute, at vi kan være veldig gode ambassadører for psykisk helse.

AMBASSADØRER: Norske skiskyttere kan gå foran som forbilder, mener Sjåstad Christiansen. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

For selv om skiskyttereliten er ute og reiser året rundt, går skirenn og ser ut som de lever drømmen hver eneste dag, har de også tøffe dager.

I helgens verdenscup ble eksempelvis Johannes Dale-Skjevdal (26) vraket til stafetten. Trenerens uttalelser fikk Ole Einar Bjørndalen til å se rødt.



– Det er ikke alltid like lett å være, på en måte, en truet toppidrettsutøver i Norge. Du kan være blant verdens beste utøvere, og så kan du allikevel bli kastet ut av laget dagen etter. Det er veldig sånn. Du har på en måte styggen på ryggen omtrent hver eneste dag og finner nok aldri helt roen der du er, sier Vetle Sjåstad Christiansen.

Har en spesiell teknikk

For å takle motgang og prestasjonspress, har skiskytteren fra Geilo utviklet en egen metode.

Han liker å sette ting i perspektiv og zoome ut.

– Det høres kanskje litt sånn søkt ut, men jeg liker jeg å tenke på hvor små vi er i den store verden, og hvor liten jordkloden er i universet. Og så tenker jeg på alle de forskjellige galaksene som egentlig finnes der ute. Det funker for meg.

Teknikken bruker han i situasjoner der det mentale presset er størst.

MENTAL TEKNIKK: Vetle Sjåstad Christiansen har funnet en metode som fungerer for ham. Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN

Som i siste skyting i et OL.

– Da føler jeg at jeg kan senke skuldrene, og at det ikke er så skummelt å feile da.

Han tror det det handler om å ikke være så redd for å gjøre feil eller ha en dårlig prestasjon.

– I det store og det hele så tror jeg ikke det er så mange som er så opptatt av at du gjør den feilen da, sier Sjåstad Christiansen og smiler.