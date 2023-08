Doblet VM-inntektene: – Skal bli «Gucci Gang»

Det norske kvinnelandslaget under trening på Seddon fields i Auckland. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Det er lukurativt å prestere i mesterskap. Da Norge tok seg videre fra gruppespillet doblet de samtidig summen de får i premiepenger fra FIFA.

– Jeg tror ikke det er så mange som går rundt her og tenker på det hver dag, men selvfølgelig, det er deilig med en bonus og at det er mer penger enn i forrige mesterskap, sier Karina Sævik til TV 2.



Sævik er en av flere landslagsspillere som til daglig spiller i Toppserien, der lønningene fortsatt ikke er all verden til fotballspillere å være.

HUSKJØP: Karina Sævik skal kjøpe hus. Da kommer premiepengene godt med. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Per nå er hun og de 22 andre spillerne i troppen sikret minimum 520 000 kroner fra FIFA. Dersom Norge vinner åttedelsfinalen mot Japan øker summen ytterligere.

– Jeg skal kjøpe hus, men det var planlagt fra før. Når det blir 7% rente, så blir bonusen en bonus. Det er ikke feil, sier Vålerenga-spilleren.



– Ingen Louis Vuitton-Veske

Den opprinnelige åttedels-summen fra FIFA er 610 000 norske kroner per spiller, men den norske troppen har tatt et solidarisk valg og fordeler pengene på flere.

Spillerne har ulike tilnærminger til hvordan de skal bruke pengene når mesterskapet er over.

– Vi tre i keeperteamet har snakket om at vi skal bli «Gucci Gang» og kjøpe oss Gucci-vesker alle sammen, men det er nok mer humor enn det er reelt, gliser Cecilie Fiskerstrand.



GUCCI GANG: Norges tre keepere har tullet med at de skal gå til innkjøp av Gucci vesker når premiepengene er på konto. Foto: Kristin Grønning / TV 2

På spørsmål om trioen, som består av Aurora Mikalsen, Guro Pettersen og henne selv, skal overta etter Aron Dønnum, Vidar Örn Kjartansson og Amour Layouni, å bli den nye «Rolex-trioen» i norsk fotball, svarer hun følgende.

– Jeg kan garantere at det ikke kommer til å skje. Vi er fornuftige jenter, vet du. Jeg skal nok gjøre noe veldig lurt med pengene.

Også Anna Jøsendal, som til daglig spiller for Rosenborg tenker å bruke premiepengene på noe fornuftig.

– Det blir ikke noen Louis Vuitton-veske. Jeg skal bruke det på noe som gjør meg til en bedre fotballspiller, sier 22-åringen.



– På sin plass

De norske spillerne er først og fremst glade for at de kvinnelige spillerne blir tatt mer på alvor for hvert mesterskap som arrangeres.

– Det aller fineste er at kvinnefotballen endelig får den anerkjennelsen den fortjener. Da følger pengesummene etter. Det er veldig positivt med tanke på utviklingen, ikke fordi det gir penger i min lomme, men fordi det viser at det er et attraktivt produkt, sier Fiskerstrand.



AVANSEMENT OG PENGEBONUS: Da Norge vant 6-0 over Fillippinene sikret de både VM-avansement og større pengepremie. Foto: Lise Åserud

Dersom de norske kvinnene tar seg videre til kvartfinalen kan de glede seg til rundt 900 000 kroner i premie per spiller. Da må Japan beseires førstkommende lørdag.

– Jeg hadde glemt det, men selvfølgelig, det er en bonus. Dette mesterskapet har åpnet en del dører, også økonomisk. Det er kjempebra, for jeg synes vi fortjener det, sier Maren Mjelde.



– Det er veldig mye penger. Det er skikkelig bra at det er blitt sånn og det er på sin plass at spillerne får betalt for jobben de legger ned, sier Jøsendal.