Djokovic skrev Grand Slam-historie i New York

VANT: Novak Djokovic er kongen av Grand Slam. I New York hadde han igjen god støtte av et publikum som trykket ham til brystet i 2021 da det ble et skuffende tap mot Daniil Medvedev Foto: Frank Franklin II / AP / NTB

Novak Djokovic kunne søndag juble for sin 24. Grand Slam-tittel etter at han slo russiske Daniil Medvedev i US Open-finalen i New York.

Djokovic har storspilt i år og var søndag i sin fjerde Grand Slam-finale for året. Der var han bedre enn Medvedev og revansjerte seg etter det bitre tapet mot russeren i US Open i 2021.

Da ble Djokovic hindret fra å bli den første som vant alle Grand Slam-titlene i et kalenderår siden Steffi Graf gjorde det i 1998. Nå fikk Djokovic revansje.

Djokovic vant med settsifrene 6-3, 7-6 (7-5), 6-3. Finalen ble preget av lange og spennende ballvekslinger som fikk publikum til å reise seg i ekstase og et andresett som ble helt avgjørende.

Med finaletriumfen søndag tangerte han Margaret Courts rekord. Det australske tennisikonet vant 24 Grand Slam-titler mellom 1960 og 1975.

Ut i 100

Djokovic viste alvor fra start denne gang. Det var igjen historiske muligheter. Før finalen lå han likt i antall Grand Slam-titler med Serena Williams. Nå ville han forbi og få revansj for 2021-tapet.

Djokovic brøt (tok poeng i Medvedevs servegame) på første mulighet. Det ga ham overtaket i første sett. Da Djokovic også brøt til 5-3 sikret han seg førstesettet.

Novak Djokovic mister fotfestet og racketen etter å ha blitt presset av Daniil Medvedev. Foto: Frank Franklin II / AP / NTB

I andresettet servet Medvedev først. Djokovic presset for et nytt bruddpoeng, men Medvedev holdt unna etter elleve ballvekslinger.

Djokovic på rumpa

Det var trenden i starten av kampen. Djokovic vant fort i sine servegame og utfordret Medvedev når russeren servet. Medvedev måtte jobbe hardt for å holde serven, og ble presset til flere feil.

Utover i andresettet hevet Medvedev seg. I en lang ballveksling (31) slag da Medvedev kjempet for å unngå brudd imot til 3-4, spilte han til slutt Djokovic på rumpa før han vant det avgjørende gamet med et serveess.

Det ble et marathonsett på nesten to timer som virket avgjørende for kampen. Publikum fikk valuta for pengene med lange og varierte ballvekslinger. En lettet Djokovic vant til slutt i tiebreak og gikk opp i 2-0.

Sliten Djokovic ble historisk

Før og under kampen gikk det rykter om at Medvedev slet med en forkjølelse. Etter andresettet måtte han få legehjelp for en skulder etter de lange duellene.

Spillerne var preget av kraftanstrengelsen. I tredje sett var det Medvedev som skled og havnet på rumpa. Djokovic gikk over nettet og ga ham smilende et trøstende klapp på skulderen. Klippet deles på nett som et bevis på god sportsånd.

Novak Djokovic er blitt spilt på rumpa av Daniil Medvedev i en lang ballveksling (31 slag). Foto: Frank Franklin II / AP / NTB

Det var lite trøst å hente i selve spillet. Djokovic servet godt og vartet opp med sterke volleyer. Da han brøt til 3-1 forsto publikum hvilken vei det bar, og ga ham langvarig applaus.

Medvedev brøt en gang han også (eneste gang i kampen), men var sjanseløs etter å ha havnet under 2-5. Djokovic var i ferd med å skrive tennis-historie. Han servet hjem seieren med 6-3 i tredje sett.

Feiret med datteren

Da den historiske triumfen var et faktum, falt Djokovic til knestående i lettelse før han fikk en god klem av datteren Tara. En tårevåt serber tok turen på tribunen og takket alle som har støttet ham.

Djokovic vant både Australian Open og Roland-Garros, men det ble finaletap for Carlos Alcaraz i Wimbledon.

I Paris slo han Casper Ruud i finalen og ble dermed første mann med 23 Grand Slam-titler i single. Rafael Nadal har 22, mens Roger Federer står med 20 på herresiden.