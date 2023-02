Disse tre vil bli idrettspresident

Valgkomiteens leder bekrefter at tre kandidater ønsker å bli idrettspresident.

Skjebneuke for presidentkandiatene

Denne uken møter valgkomitéen kandidatene til norsk idretts øverste styreverv for et siste jobbintervju.

– Det er ingen av de tre kandidatene som har meldt til oss at de er uaktuelle som presidentkandidat, sier valgkomiteens leder Terje Roel til TV 2.

Etter det TV 2 vet, betyr det at presidentkampen står mellom tre kvinner:

Berit Kjøll (67), nåværende president i Norges Idrettsforbund

Zaineb Al-Samarai (35), nåværende styremedlem i Norges Idrettsforbund

Åsne Havnelid (61), tidl. administrerende direktør i Norsk Tipping

Av hensyn til prosessen ønsker ikke valgkomitéens leder å gå i detaljer rundt hvordan de har kommet frem til tre kandidater.

Men han kan likevel si litt.

– Pandemien lærte oss at vi fint kan ha digitale møter. Dette har gjort at vi kunne foreta en grovsiling digitalt. De vi har innkalt til fysisk intervju er de vi ser for oss som aktuelle kandidater, sier Roel.

Lederen forteller videre at prosessen vil foregå mer eller mindre som et «vanlig» jobbintervju.

SPENNENDE UKE: Lederen av valgkomitéen, Terje Roel, går i likhet med presidentkandidatene en spennende uke i møte. Foto: Ned Alley

– Det blir både intervju og caser.

– Kan du si noe om hvor reelle oppgavene de får er? Er de dagsaktuelle?

– Kandidatene har ikke fått casene enda, så jeg kan ikke det. Men vi stiller med åpent sinn, og vil spørre og lytte, sier han.

Etter at intervjuene er gjennomført vil valgkomitéen sette seg ned og avgjøre hvem de mener er best egnet til å lede norsk idrett de neste fire årene.

– Vi vil ha vår endelige innstilling klar i slutten av uke 16 eller i begynnelsen av uke 17, sier Roel.

Altså i slutten av april.

Det endelige valget foretas under Idrettstinget i Bergen den 2.-4. juni.